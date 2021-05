Homero Manzi del Sur de Buenos Aires.

Homero Manzi del Barrio de Buenos Aires

Homero Manzi, nacido en Añatuya, Santiago del Estero; 1 de noviembre de 1907 y fallecido en Buenos Aires; 3 de mayo de 1951, cuyo nombre de nacimiento era Homero Nicolás Manzione, fue poeta, político, guionista y director de cine argentino, periodista, autor de varios tangos y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de tango, Malena , Milonga sentimental, Romance de Barrio y Sur.

Sur Compuesta por Aníbal Troilo y Homero Manzi.

San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo,

Pompeya y más allá la inundación.

Tu melena de novia en el recuerdo

y tu nombre florando en el adiós.

La esquina del herrero, barro y pampa,

tu casa, tu vereda y el zanjón,

y un perfume de yuyos y de alfalfa

que me llena de nuevo el corazón.

Sur,

paredón y después…

Sur,

una luz de almacén…

Ya nunca me verás como me vieras,

recostado en la vidriera

y esperándote.

Ya nunca alumbraré con las estrellas

nuestra marcha sin querellas

por las noches de Pompeya…

Las calles y las lunas suburbanas,

y mi amor y tu ventana

todo ha muerto, ya lo sé…

San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido,

Pompeya y al llegar al terraplén,

tus veinte años temblando de cariño

bajo el beso que entonces te robé.

Nostalgias de las cosas que han pasado,

arena que la vida se llevó

pesadumbre de barrios que han cambiado

y amargura del sueño que murió.

Adhirió desde muy joven a la Unión Cívica Radical, donde fue un claro exponente de la ideología yrigoyenista. En su juventud vivió en Pompeya, Buenos Aires, que le sirvió de inspiración en muchos de sus tangos. Hoy una calle del barrio lleva su nombre y hay una imagen en la plaza principal que recuerda su figura y su paso por FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). El documental Homero Manzi, un poeta en la tormenta, dirigido por Eduardo Spagnuolo, refleja la vida del poeta. Era hincha fanático del Club Atlético Huracán. Fue dos veces presidente de S.A.D.A.I.C.

En solo 43 años, Homero Manzi fue poeta, dirigente político, periodista, autor de tangos y milongas famosos, guionista y director de cine, mitificador del barrio de Pompeya y, sobre todo, un hombre sensible y apasionado que se merecía más tiempo en este mundo. Se marchó hace 70 años, el 3 de mayo de 1951.

Uno de los momentos más dramáticos de la obra teatral «Manzi, la vida en orsai», estrenada en 2013 y protagonizada por un intenso Jorge Suárez, es cuando lee el diagnóstico de su médico y se entera de su enfermedad, el cáncer, que en aquellos tiempos era una condena a muerte.

Un hombre que haya amasado frases como «el misterio de adiós que siembra el tren», «el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir», «hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar», es más que un poeta, es un inventor de mitos, incluido el propio.

Habitué del bar Canadian, en la intersección de las avenidas San Juan y Boedo –donde ahora se erige una megatanguería destinada al turismo- se dice que utilizaba sus mesas para garabatear las letras de sus títulos, que en varios casos tuvieron música de Aníbal Troilo, y que en su mayor parte se referían a cuestiones del pasado, nacidas de recuerdos adolescentes, juveniles o simplemente imaginarios.

Con un uso ejemplar de la poesía –Troilo decía que Manzi poseía «el misterio»- el tango «Sur» hace una descripción geográfica muy distinta de lo que era la zona cuando fue escrito en 1948: un barrio muy caracterizado que poseía varias salas cinematográficas, a 50 metros del Canadian estaba el teatro Boedo y cruzando la calle vivía la cancionista Mercedes Simone.

Filmografía

Director

El último payador (1950)

Pobre mi madre querida (1948)

Guionista

Pampa salvaje (1966)

Con la música en el alma (1951)

Escuela de campeones (1950)

El último payador (1950)

De padre desconocido (1949)

Pobre mi madre querida (1948)

Como tú lo soñaste (1947)

Nunca te diré adiós (1947)

Rosa de América (1946)

Donde mueren las palabras (1946)

Pampa bárbara (1945)

Su mejor alumno (1944)

Todo un hombre (1943)

Eclipse de sol (1942)

El viejo Hucha (1942)

El camino de las llamas (1942)

La guerra gaucha (1942)

Ceniza al viento (1942)

Fortín Alto (1941)

Confesión (1940)

Con el dedo en el gatillo (1940)

Huella (1940)

Turbión (1938)

Nobleza gaucha (1937)

Música

¡Arriba juventud! (1971)

Fortín Alto (1941)

La canción que tú cantabas (1939)

Los caranchos de la Florida (1938)

El hombre que nació dos veces (1938)

Las de Barranco (1938)

¡Tango! (1933)

Temas musicales

Corrientes… calle de ensueños! (1948)

Pasaporte a Río (1948)

El viejo Hucha (1942)

Una vez en la vida (1941)

La casa del recuerdo (1939)

Puerta cerrada (1938)

Nobleza gaucha (1937)

