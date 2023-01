Se filtró un audio de Horacio Homs a De Paul: «Vos sos un logi, figureti»

Se trata de las palabras del padre de Camila Homs que habrían desatado la furia y el hartazgo del jugador.

Tras la polémica separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, Horacio Homs, el padre de la joven, le mandó audios comprometedores al jugador de fútbol y, en Socios del Espectáculo, los dieron a conocer.

Esto fue lo que desató la denuncia del mediocampista de la Selección: «Ya me tenés podrido hijo de p… Voy a salir yo a hablar de vos en los medios sobre la plata que robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero y que le robabas a Camila todos los ahorros», dijo Horacio Homs, con notable enojo, algunos meses atrás en una discusión que mantuvieron.

Con esto queda en claro a qué se refería De Paul con la denuncia por «amenazas y hostigamiento». «¿Vos querés hablar de mí? Hablá tranquilo que yo tengo mucho de vos para contar», lanzó Horacio en el mismo audio sobre su pasado.

«Ya me vas a conocer bien, pedazo de bo… Vos sos un logi, figureti», siguió con una tremenda advertencia.

Según Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores del programa, esos fueron los dichos que llevaron al hartazgo a De Paul y a la Justicia, sumadas otras cosas que le habría mandado Homs contra él y su pareja Tini Stoessel.

Los usuarios no se hicieron esperar y dicen esto

«Un padre de verdad defiende a sus hijos tengan la edad que tengan, y otros no los quieren desde que están en la panza, el que entendió, entendió». ó «Es el tipico padre que ya viene re podrido del yerno hace rato y se lo venía bancando por su hija y la familia. De Paul es rrrrre figureti, le encanta llamar la atención. Ojalá que el señor ya salga a hablar y si lo que dice es verdad, que muestre las pruebas.».

«A Rodrigo no le perdonan su manera de tratar a Camila, Pudo haber ganado todo con la selección pero lo que és como persona deja mucho que desear…primero por poner a sus hijos en último lugar, segundo por amenazar a Camila sobre su padre, tercero por no respetar el dolor de Camila y actuar como si no dañó a nadie , eso es lo que no le perdonan, incluso la versión falsa que tuvo que dar en los medios sobre cuando empezó su relación, todo por proteger a Tini, Por Mentiroso y mala persona.».

«Un hombre que abandona a sus hijos que por la edad, son absolutamente INOCENTES, se merece todas las críticas. Porque a la inocencia se la protege . Ciertas actitudes del adulto en cuestión son de cínico e ignorante. Pero las equivocaciones se pueden corregir y ser mejor Persona & Padre Solo 1 opinión +».

«Esta re bien que defienda a su hija a cualquier padre no nos gusta que ataquen a un,-a …..hijo paula cerra el el orto xque te quiero ver a vos en lugar de cami defender algo que escucharon de la boca de rodrigo y Tini que es obio que tini no va decir si yo me metí con rodrigo cuando estaba con la mujer y el menos y enamorado????? él vio la oportunidad de fama y se colgó de la triple T está a la vista quein lo conocía a rodrigo antes de tini solo en el mundo del fútbol».

«Ese audio es viejisimo, el papa de Cami está contestando a las amenazas que primero hizo de Paul y su abogada. Lo que no entiendo es porque se filtran todos los chat y audios que afectan a Cami y su padre en todos los medios…esperando que se filtren los que muestran las cosas que dice de Paul.. bobo».

EN LA PLAYA DE PUNTA DEL ESTE

Camila Homs festejó el comienzo de un nuevo año en un evento de Punta del Este y su presencia no pasó desapercibida entre la gente que se encontraba allí.

En un momento de la mañana, la modelo fue la protagonista de un insólito cruce de hinchadas y terminó «arengando» junto a las personas que cantaban en contra de Tini Stoessel, la actual novia de la expareja.

Si bien ella se mostró relajada, horas antes tuvo que hacer frente a «otro» grupo de personas que alentaban a Rodrigo De Paul. Después de esto, algunos fanáticos se mostraron a favor de Camila y fueron en contra de Tini.

«Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da», se escucha en el video que se viralizó en redes sociales.