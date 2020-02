Compartí :-) .







Horacio Larreta podría quedarse sin los terrenos ferroviarios de Palermo transferidos por Nación en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri pero cuya cesión nunca fue aprobada por la Legislatura y Nación ahora los mira como un coto de caza.

La enorme parcela de 113 mil metros cuadrados se encuentra delimitada por la avenida Juan B. Justo y las calles Soler, Godoy Cruz y Honduras, siendo atravesada por las vías del San Martín.

Según pudo saber Palermonline Noticias, se trata de una antigua playa con galpones ferroviarios que hasta hace poco tiempo estaba ocupada por un grupo de cartoneros y gente sin techo, siendo bautizada “Villa Hollywood” por los vecinos y la prensa. En abril del 2018 los ocupantes fueron desalojados para instalar allí uno de los obradores del viaducto del San Martín, que se construye entre Palermo y La Paternal.

En su momento, el radicalismo se negó a acompañar el acuerdo. Así, el oficialismo se vio obligado a levantarlo del temario porque no llegaba a los 40 votos necesarios (al PRO le paso por ser angurrientos y no repartir la guita con los radicales). Hoy el Radicalismo sufre una dura fractura, entre los chupamedias de la UCR alineados a Larreta y los radicales K. Los Alineados PRO se muestran raros, como el ridículo pedido de expulsión de Ricardito Alfonsín de la juventud de la UCR. El presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires, Martín Borrazas, aseguró que «ya tiene preparado» el pedido de expulsión ya que aseguró que la carta orgánica del partido establece que no se pueden integrar «listas o gobierno que no se condicen» con los lineamientos de la UCR. ¿Martín Borrazas Probaste con un yogurt? Los «radichas» están cada vez «pior», más «perdidos» que sobre de Rodrigo Sbarra con sus 10 mil dolares. ¿No ven que el experimento neoliberal de cambiemos fué un desastre?

El nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, anticipó que planea revertir algunas de las cesiones de tierras. «Se hizo muy a las apuradas, con escrituras dadas el 21 de noviembre, actos administrativos el 9 de diciembre», dijo semanas atrás.

Si Nación decide avanzar quedará truncado el proyecto de Palermo Green, ubicado sobre la traza del Ferrocarril San Martín entre Paraguay y Niceto Vega.

A diferencia de las tierras que ya tienen un convenio votado por la Legislatura, estas siguen perteneciendo a Nación mientras el parlamento capitalino no refrende el acuerdo.

Las playas tienen un valor de más de 29 millones de dólares y según se desprende del proyecto que se presentó en su momento, el dinero iba a usarse para el «financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables».

La Ciudad había desarrollado «una propuesta de usos mixtos: comercial, residencial y oficinas» para Palermo y un esquema similar en Caballito. Además de votar una rezonificación de los predios la Ciudad debía invertir casi 36 millones de dólares en obras que surgirían de las subastas. «Los desarrolladores se comprometen a realizar a su costo las obras de ‘Apertura de Calles’, ‘Parques Públicos’ y ‘Equipamientos’ en el/los emprendimientos», puede leerse en la ley 4477 aprobada en 2012 por la Legislatura y que se refiere al proyecto de Caballito.

Palermo Green fue uno de los principales desarrollos que promocionóHOracio Larreta y sus empresarios y que incluían varios terrenos ubicados sobre la traza del San Martín entre Paraguay y Niceto Vega.

En el marco de la pelea por el recorte en la coparticipación a la Ciudad, los terrenos de Palermo y Caballito serán otro de los puntos a negociar entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el Presidente, Alberto Fernández.

Palermo Green: El proyecto está a cargo de ATV Arquitectos, viejos y participativos vecinos del barrio de Palermo.

Este sector del barrio porteño de Palermo, aunque ubicado más allá del arroyo Maldonado.

Palermo Hollywood

Palermo Hollywood es un área conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe.

Palermo Soho

Palermo Soho es la denominación de un sub-barrio no oficial ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. A modo general se lo puede ubicar delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, aunque en inmediaciones a esta última se superpone con los también difusos Palermo Pacífico y Palermo Botánico.

El término “Palermo Soho” surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en la cual diseñadores de moda, artistas, galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se denomina Soho evocando la mítica zona de Nueva York SoHo con características similares la cual se basó en la zona de Londres del nombre homónimo con un concepto parecido.