Horacio Rodríguez Larreta. Su Cromañon está en marcha y su sueño de ser presidente se va a evaporar.

Lo que Horacio Rodríguez Larreta Larreta no quiere ver. Su Cromañon está en marcha y su sueño de ser presidente se va a evaporar por la cantidad de muertos que va a tener la Capital, Caba o La Ciudad de Autónoma de Buenos Aires para fin de año.

Joder con el Coronavirus es joderse a si mismo. Horacio Rodríguez Larreta el vencedor vencido no aprendió nada de Anibal Ibarra, hoy los vecinos aplauden, pero los vecinos con muertos no aplauden. Se hace el cheto pero le va a salir mal.

Larreta y los gastronómicos depredadores vs vecinos. Origen del usufructo del espacio público

Con el chamu de la pandemia a algunos no les importa nada, prueba de ello fue ver como los gastronómicos se apoderaron mediante su lloriqueo en la calle sin pagar un peso al estado en detrimento del espacio público algunos ahora tienen más mesas que antes!!!.

El distanciamiento en Palermo no existe, el metro y medio entre los usuarios no existe. Larreta no lo quiere ver y lo va a pagar con muertos y el sistema de salud exponencialmente saturado.























La depredación es un tipo de interacción ciudadana en la que gastronomicos bares cervecerías, casas de moda convertidas en bares de utilizan el espacio público sea veredas como espacios de la calle en rol donde se creen dueños y usufructuando espacio común ante la mirada tonta del estado.

La depredación en el sentido vecinos vs gastronómicos

La Agencia Gubernamental de Control sin ningún control. Mientras la haragana Legislatura va de paja en paja sin laburar y mirándose desde el zoom sin hacer absolutamente NADA..

Hay que resaltar que tanto los depredadores gastronómicos controlan sin distanciamiento y ante la vista gorda de la Agencia Gubernamental de Control y de la Comuna 14.

El espacio público

Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental.

El espacio público abarca, por regla general, las vías de tránsito o circulaciones abiertas como: calles, plazas, carreteras; así como amplias zonas de los edificios públicos, como las bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos, estaciones o los jardines, parques y espacios naturales, cuyo suelo es de propiedad pública.

El usufructo

El usufructo (del latín: usus fructus, «uso del fruto») es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. El derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Por consiguiente, la persona titular del usufructo es mero tenedor respecto de la cosa pero no su dueño ni poseedor. Tiene la mera tenencia sobre la cosa, pero no la propiedad. Puede utilizarla y disfrutarla, es decir, obtener sus frutos o rendimientos, sean en especie o dinerarios, pero no puede disponer libremente de ella por no ostentar el derecho de propiedad sobre aquella. Es la razón de que no pueda enajenar ni disminuir su valor sin el consentimiento del titular de la propiedad.

Origen del usufructo

Su origen se remonta al derecho romano. Surge debido a los problemas ocasionados por el aumento del número de las manus. Las manus son elementos legislativos por el cual las mujeres pasaban a formar parte de las familias del marido, perdiendo los derechos sobre su familia de origen.

Lo que vendrá. La segunda ola. El mega Cromañon de Horacio Rodríguez Larreta

La segunda ola de la pandemia de coronavirus en Israel está demostrando ser más grave que su predecesora, y los datos sobre su propagación son vertiginosos.

Rusia, Alemania e Irán informaron hoy un alza en los casos de coronavirus, lo que simboliza el rebrote actual en distintas regiones del mundo, y mientras América se mantiene como el continente más afectado e India como el país con más positivos diarios, en África entra en fase 3 una investigación con medicina natural contra el virus.

Los casos globales de la Covid-19 superaron los 30,4 millones, tras una jornada en la que se alcanzó un nuevo récord de contagios con más de 316.000 en todo el planeta, y acumula 948.000 defunciones tras reportar más de 6.000 en las últimas 24 horas.

La lista de países más afectados sigue encabezada por Estados Unidos con 6,6 millones de casos y probablemente por arriba de la barrera de los 200.000 decesos en los próximos días, y América acumula más de la mitad de las infecciones y muertes totales del mundo.

A Estados Unidos lo escoltan India (5,4 millones y más de 85.500) y Brasil (4,4 millones y más de 135.000), según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins.

El Ministerio de Salud de India informó hoy 93.337 casos nuevos en la víspera, lo que significa un leve descenso respecto a ayer, pero que mantiene al país como el que más positivos diarios registra en este momento de la pandemia.

De los 6 millones de infectados de coronavirus que reúne Asia, y cuya región sureña superó hoy la barrera de las 100.000 muertes, el mayor porcentaje se encuentra en India, pero Irán e Israel también presentan escenarios complicados.