Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña en Uspallata 3160.

Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña, en la reunión de Gabinete porteño. Apremiado por el único coto de caza que es la CABA y con un balotaje en las espaldas.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, compartieron la reunión de Gabinete porteño en Parque Patricios, en la que dialogaron sobre el trabajo en conjunto entre ambos equipos y también sobre la coyuntura.

EL MIEDO Y EL FRIO.

El terror al balotaje… y si por capricho ¿se quedan sin nada? Hay que tener en cuenta que el Gobierno de la Ciudad está peleado, enemistado con todos los sectores de la economía, fuerzas sociales y solo les queda una porción de los vecinos que flaquean cada vez que les llega las expensas, los servicios y el ABL, ahora sin carta, con lo cuál las estadísticas hablan de un atraso de los pagos tanto en ABL y Patentes.

Larreta es hoy, solo un Caprichoso, damos un solo ejemplo Horacio no recibió nunca a Palermonline Noticias, solo nos vino a buscar cuando era candidato, Palermonline es un sitio de internet con más de medio millón de visitas por mes, no se por que nos discriminas Horacio? Así estas con casi toda la prensa. Eso de hacer fiestas con vecinos todos de Cambiemos ya no te da más resultados. Es evidente que tenes que saltar el corralito, por que quizas, te quedes atrapado como Macri y Vidal. Que se quedaron sin nada.

Nuestra recomendación bajate del PONY Horacio. Baja a tierra antes de que sea tarde. Y Quedó claro que la alianza con la UCR no fué nada útil, son panqueques, el Vampiro N 1 (el señor oscuro o el monje negro, no lo escribimos por que ya se esta quemando el teclado de solo pensar en él) está a lo loco con Alberto. El que no corre vuela.

Il Ballo del Mattone. Balotaje. ¿Siamo Fuori? El Balotaje es el peor de los escenarios para Horacio. Hoy a nadie le importa las obras o las bicisendas y si hiciste la misma vereda 5 veces (hacer las verdeas más de dos veces) o hacerlas donde había vereda es de lo más rídiculo que vimos en toda la historia Argentina. Hoy solo importa llegar a fin de mes. ¿Alguien tiene alguna duda?

Espert: Juntando el Voto Mechera

Horacio cerró con Espert. “Nuestra contribución electoral es decisiva para evitar que la ciudad de Buenos Aires vuelva al pasado”, señaló el economista, uno de los más críticos a la gestión del presidente Mauricio Macri.