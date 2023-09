Horóscopo de la semana del 11 al 17 de septiembre de 2023

Horóscopo del lunes 11 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buena aspectación para salir airosos de situación algo complicada en el plano laboral. Surge un impulso interno para tratar de comunicarse con alguien del pasado con quien habría cosas pendientes. Superación y avance. Las buenas nuevas llegan de la mano del entorno laboral. Soluciones. Momento: de color magenta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Mente brillante para los regidos por el Venus Celeste. Consolidación con firmas y acuerdos de manera justa y satisfactoria. Sentirán de manera más consciente que están realmente acompañados y que pueden contar con personas buenas. Siempre llega el Bien a las personas de Bien. Momento: de color canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los regidos por Mercurio verán que sus aportes en el plano laboral son muy bien recibidos y respetados. Día con avances en asuntos legales, apto para firmas y finales de asuntos pendientes. La predisposición auténtica frente a las relaciones de pareja generará equilibrio. Aproximación. Momento: de color caoba.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Signo familiero si los hay, hoy los cangrejitos demuestran la gran capacidad de defender lo suyo. Intento financiero que quizás deban postergar, preferible revisar y reprogramar sus gastos o inversiones. Habría invitaciones casuales que les darían buenas sorpresas. Encuentros. Momento: malva.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Cierto resquemor que vuelve con algunas personas del entorno laboral. Sentarse a dialogar sería la opción. Postergar esa cita sigue sin funcionar, coraje para decir que no hay interés sería la solución. No podemos exigir sentir cosas que no podemos sentir. Frontalidad y sinceridad. Momento: de color menta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Responsabilidad y gestión en este día para cerrar situaciones de larga data tanto judiciales como financieras. Oportunidad para poder partir desde cero. El corazón virginiano a pleno, hay quien completa el perfil que se busca. Entusiasmo y diversión en salidas que podrían presentarse. Momento: de color turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Repetir errores es una posible costumbre libriana, mezcla de imprudencia con inocencia que a veces genera a los librianos problemas extras. Traten hoy de dejar pasar y no emitir opiniones que no son respetadas por el otro. Meditación y crecimiento. Amor a primera vista para algunos. Momento: de color amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Reconfortante y desafiante nueva ocupación podría asignárseles dándoles mucha alegría en el ámbito de las actividades. Tener siempre presente que la vida devuelve con bondades el esfuerzo genuino y constructivo que tengamos frente a las responsabilidades. Crecimiento. Liberación. Momento: de color coral.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se prueban las múltiples capacidades en otras áreas que seguramente se sentirán más confiados. Buena jornada que completará con reunión con amigos y alguna celebración. Claramente, un día muy alegre y constructivo que les acerca la posibilidad de explayar sus talentos y deseos. Momento: de color verde puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Inspirado día para los creativos, mientras que podemos considerar que la creatividad no es sólo de los artistas, sino que todos podemos ser originales e imaginativos al momento de hacer nuestras tareas. Firma importante, convenios, arreglo con papeles, final de litigios o negociaciones.

Momento: de color lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Amplio crecimiento en el área de las tareas. Se les demuestra gran confianza a la capacidad y responsabilidad. El corazón acuariano para algunos con sensación de hastío y duda. Buscarse el lugar justo y favorable es lo más importante. Hacer valer lo que se pretende en el amor les servirá. Momento: de color marrón dorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Llegarían propuestas nuevas para desempeñarse en otras áreas de trabajo. Revisen sus pretensiones y analicen si sienten que pueden aceptar desafíos. Siempre es bueno expandirse. El amor pisciano con reservas y quizás con cierta sensación de querer definir los vínculos aunque duela. Momento: de color cobre.

Horóscopo del martes 12 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Gran día para encuentros, reuniones, diálogos profundos y concordancia. Habría una vuelta para algunos arianos enamorados que esperan esta oportunidad. Cuidar la integridad y darse su lugar, es menester, sobre todo cuando ya se vivenciaron cosas con esa persona. Revisión, amor propio. Momento: de color esmeralda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Quizás un día con ciertos altibajos emocionales que les darían la señal demostrativa de que hay cosas que llegan a su fin. A la vez día de buen comienzo en lo laboral con muy buenas perspectivas en el plano financiero. Soluciones necesarias que van llegando a tiempo. No desesperar. Momento: de color lima.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jornada plena en los afectos, con visitas inesperadas o encuentros casuales que les darán sensación de alegría. Buen comienzo para aquellos que emprenden un trabajo. Verán posibilidades de demostrar sus talentos e inteligencia mercuriana. Salud que necesita un poco más de ejercicio. Momento: de color vino tinto.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hoy la inspiración los llevará a tratar de mostrar y demostrar sus obras. Valor e ímpetu necesarios, a la hora de tratar de lograr que el otro vea y reconozca nuestros talentos. A no quedarse cancerianos. Momento ideal para las parejas que disfrutan de armonía y bienestar tan vitales para ustedes. Momento: de color aguamarina.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día agotador que sólo un regido por el Sol como lo es el nativo de Leo, puede terminar sin cansancio. Traten de no postergar lo que tienen que hacer sin opción aún sin tiempo. Busquen en la noche distraerse y relajar, podría haber invitaciones o salidas pautadas que les haría bien disfrutarlas. Momento: de color dorado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Algunos virginianos con viajes repentinos por razones laborales que serán exitosos. Vacilación en el plano afectivo que los llevará a decidir tomarse una tregua. Aprender que las cosas pueden tener tonos intermedios y no blanco o negro. Sentir es natural, no pongan frenos intelectuales. Momento: de color verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día en el que el dudar puede llegar a jugarles una mala jugada. Libra tiene que trabajar internamente la toma de decisiones sin vacilar. Hay cosas que se sienten desde adentro, adelante, a considerarse apto. Las actividades con intensidad y a la vez con tranquilidad. Placer al hacer lo que les gusta. Momento: de color celeste cielo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Verán llegar a alguien que esperaban, pero es posible que ya su interés no sea el mismo. Nada es porque sí. Buena jornada en el plano laboral, sin altibajos ni contratiempos. Ir al médico debe ser parte de la rutina de vida. Escorpianos postergar las obligaciones con uno mismo es no respetarse.

Momento: de color cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Pensar antes de aceptar propuestas sería lo acertado. Demasiado ideal despierta dudas o sospechas. Traten de replantearse hacia dónde quieren ir en su relación de pareja. Ver la realidad no siempre coincide con lo que se desea, a no engañarse y apuntar más alto en las pretensiones. Momento: de color azul acero.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Es una buena jornada para firmas, acuerdos, nuevos puntos de partida y situaciones judiciales. Protección de alguien que los aprecia mucho, verán y sentirán el respaldo sincero. El corazón muy acompañado y quizás para algunos queriendo formalizar. Dense tiempo para la toma de decisiones. Momento: de color rosado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Habilidad e inteligencia para resolver situaciones en el área laboral. Mayor responsabilidad repentina que deberán afrontar sin atropellarse. Es probable que en la familia surjan inconvenientes, del que saldrán airosos. Saber que es normal que haya problemas en la vida y que todo es válido para crecer. Momento: de color rojo claro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con cansancio y quizás algo distraídos. No somos robots. Salud que necesita más tranquilidad. Poder dejar en manos de otros algunas responsabilidades, les hará sentir mayor y sano alivio. Poder delegar y confiar en otros es parte importante del crecimiento humano. Respuestas que llegan. Momento: de color morado.

Horóscopo del miércoles 13 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos con fuerza innata a prueba en esta jornada con posibles complicaciones que a la vez es necesario e importante saber que los problemas son naturales en la vida. Realicen caminatas o ejercicios físicos para descargar emociones y tensiones. Busquen poder ampliar sus amistades y contactos. Momento: de color mediterráneo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se sentirán demandados o exigidos en sus tareas. Realicen sus correcciones y sintonicen mejor los requerimientos. Capacidad y racionalidad naturales en ustedes. El amor con tendencia al control sobre el otro, no involucionen con los celos, siempre son negativos y peligrosos. Relajar. Momento: de color carbón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos, no sientan que las cosas nos llevan a un callejón sin salida. Lo importante en la vida es no exagerar y tratar de no exasperarse para poder vivir con mayor equilibrio y paz. Busquen charlas con amigos o con sus propias parejas, procuren con esa inteligencia mercuriana, abrir sus puntos de vista. Momento: de color salmón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Las presiones externas, pueden afectar los ánimos de los sensibles cancerianos. Procuren no caer en preocupaciones innecesarias, conéctense con sus vidas de manera natural. El amor que acompaña y se integra. Plenitud y proyectos nuevos que no deberían opacarse con miedos o dudas. Momento: de color maíz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Eviten discusiones innecesarias o tener la impresión de sentirse competidos. En ese caso, la competencia tiene su parte sana y no es negativa al verla así. Todos tenemos nuestras capacidades. Amor valiente y entregado. Llegan momentos con aires frescos y renovados. Admiración. Momento: de color índigo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Tolerancia ante las vicisitudes que la vida plantea. Sientan que ustedes están amparados por el Cosmos y que las cosas que nos pasan colaboran con nuestra evolución. Amor y amistades con gran compenetración y compañía. Llegan ideas nuevas para poder realizar o proyectar. Momento: de color berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos es posible que tengan propuestas laborales o que las entrevistas arrojen un excelente resultado. Todo llega y todo es posible mientras que pongamos lo mejor de nosotros. El amor muy pretendido y con cuestionamientos que sería lo que debieran revisar. Sobre exigir, es negativo. Precaución. Momento: de color rosado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conéctense con que cada uno tiene el deber de tratar de solucionar sus propias cosas. Dejar al otro que se ocupe y trate de resolver las cosas que les tocan. Dejar crecer. Una cosa es querer ayudar y otra irrumpir. Soltar nos ayuda también a nosotros mismos. Reflexión en el plano laboral. Momento: de color café.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos vayan a lo seguro en el plano financiero. Cuiden su dinero y si van a invertir paso a paso sin imaginar logros supremos. El amor con claridad y espontaneidad nos ayuda a poder animarnos a más. Casi llega a ustedes la concreción de un proyecto o expectativa ansiada. Confíen y esperen. Momento: de color verde profundo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Quizás sientan que pierden chances esperadas en el plano financiero. Procuren dejar de lado esas oportunidades que se suponían buenas o alentadoras. Dentro de lo que puedan planifiquen salidas más simples y más prometedoras. Sentirse comprometido o atados a situaciones sólo lastima a uno mismo. Momento: de color azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Manéjense con prudencia en sus lugares de trabajo. Absténganse de cometer el error de emitir opiniones que no serían bien recibidas. Acuario tiene un humor tanto inteligente como sarcástico, que no todos pueden entender. Amor que calma en esta jornada movida y algo dispar. Relajar. Momento: de color rojo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos resguarden sus emociones y no permitan que cuestiones ajenas a sus vidas les generen angustias o pesares. Tenemos que aprender a racionalizar y dejar que la vida siga su rumbo. El amor y la salud flamantes, con nuevas sensaciones que reconfortan y que alivian trayendo alegría. Momento: de color lila.

Horóscopo del jueves 14 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Verán inconvenientes nuevos en el trabajo, pero soluciones apropiadas que llegarían a lo largo del día. No teman emitir sus comentarios, decir es aportar. El corazón ariano avanza con alegría. Sensación de compenetración con el otro con ansias de producir logros y aspiraciones nuevas. Amor. Momento: de color rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sin cambios significativos la jornada avanza hacia un acuerdo pacífico en el plano judicial, para aquellos taurinos que estén esperando asuntos legales. Es una buena jornada para acordar, para firmar o pautar. Lucidez y espontaneidad para plantear cambios productivos en el plano de las finanzas. Momento: de color azul Francia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día complicado para los trámites, pero nada que no se pueda terminar a tiempo. La salud requiriendo control y un cambio en la alimentación, al menos dejar la sal. El amor podría darles una sorpresa agradable, reconocen más claramente lo que el otro les demuestra sentir. Apertura, principio, aurora. Momento: de color verde esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sensibles los cangrejitos apuntan a tratar de mejorar situaciones en el plano familiar. Tengan paciencia y escuchen lo que les plantean. Sería más que oportuno revisar los gastos y programar de manera más racional y exacta cuáles son las prioridades. A pensar y poder ampliar las ópticas. Momento: de color amarillo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Búsqueda en el plano laboral en la que deberán aplicar inteligencia y ductilidad. No es una jornada fácil, pero los regidos por el sublime Sol podrán salir adelante. Posibilidad de mostrar proyectos o emprendimientos. Hoy a revisar antes de firmar acuerdos. Amor, pleno con salida y distracción. Momento: de color rojo carmesí.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Angosta brecha entre las partes que disputan cierta cuestión de liderar y lograr ascensos en el trabajo. No siempre es lo que parece, de no darse hay un plan más interesante para más adelante. Calmen los impulsos. Siempre confiar en el futuro es una virtud. Virginianos el amor requiere de su atención.

Momento: de color blanco perlado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sin inconvenientes y con mucho entusiasmo en el plano de las actividades, los equilibrados librianos harán porte de su típica diplomacia. Jornada repleta de éxitos. Verán cumplidos algunos de sus deseos. Siempre agradecer al Cosmos las recompensas que nos da la vida. Optimismo. Momento: de color plateado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día en el que deberán demostrar la fortaleza que tienen. Posible percance que sabrán afrontar con hidalguía. No vacilen en pedir ayuda a quienes saben que se la puede dar. Sorpresa emocionante por parte de amigos. Poder darse cuenta que a veces lo que pensamos es exagerado. Acompañamiento. Momento: de color púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sin pausa sería ésta una jornada harto ocupada con temas del trabajo que los mantendrían un poco a las corridas. No les falta energía a los sagitarianos como para terminar con los compromisos a tiempo. Una salida nocturna muy apacible a la que tendrían que considerar realizar. Día a día la vida. Momento: de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas ocupadas con temas familiares que les requerirán pedir paciencia en el trabajo. Los llamados esperados pueden llegar, trate de poder organizar la jornada. Sensación de agotamiento físico y psíquico. Poner lo mejor de sí pero con calma, probar otros modos de visualizar las cosas de la vida.

Momento: de color natural.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Brillos y logros en este día al gusto de los acuarianos, mucha actividad e impredecibles momentos de alegría en las parejas. Proyección en el plano de las finanzas que podría traer nuevos rumbos y solidez ayudándolos a ir avanzando en soluciones que necesitan en el plano económico. Oportunidad. Momento: de color azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Jornada organizada en la que los piscianos podrían obtener novedades financieras esperadas. Búsqueda de respuestas en el plano afectivo que quizás los lleven a tomar determinaciones aún intensas. Valorar la capacidad propia es el punto de partida, tratar de mejorar las capacidades. Momento: de color rosa viejo.

Horóscopo del viernes 15 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hoy sería el día indicado para firmas rápidas, acuerdos, y contratos. Los arianos llegarían a perfilar sus deseos materiales como posibles. Tranquilidad. El amor no siempre es en el momento que uno decide, no se convenzan de lo que no están seguros, procuren ver la realidad interna. Saber esperar. Momento: de color dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Posibilidad que se esperaba en al área de las actividades. Darían un paso dada la confianza que les están dando las personas con las que comparte las actividades. Armonía. Día indefinido para quienes esperen resoluciones judiciales. Tranquilidad que viene de la mano de amigos y familiares. Unión. Momento: de color lila.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los gemelitos estarían en un día con algunos nervios que opacarían el buen augurio del plano afectivo. Traten de poner una pausa en sus reacciones y revisar sus conceptos tan determinantes, no siempre se tiene razón y asumir esta verdad, crean que los va a ayudar a tener mayor tranquilidad. Momento: de color verde agua.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se vislumbra un día con mucha agitación y cambios repentinos en el área laboral. Traten de espaciar los encuentros con personas con quienes confronta y procuren revisar el modo de tomarse las cosas. No es necesario exacerbar los ánimos con energías poco útiles. Llega a ustedes más paz. Momento: de color amarillo oro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Hay días complicados de por sí, éste sería uno de esos. Conduzcan despacio y no sólo hoy. Si esperan un poco podrían tener esas respuestas en el plano afectivo. La sintonía con el otro cuando se da, es natural y sin complicaciones. Forzar respuestas o acciones no nos lleva a nada positivo. Momento: de color rosado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) A veces cuando las situaciones nos colapsan, deberíamos poder soltarlas. Evaluar cuánto nos afecta en nuestras vidas cada vivencia, sincerarnos es vital por uno mismo y por los demás. Preservarnos es un deber, generar energías compasivas y positivas siempre aparejan buenas cosas a la vida. Momento: de color plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Ciertamente es un momento más que interesante, no desaprovechen contactos en el plano social que hoy podrían llegar a tener. Traten de considerar realizar alguna rutina física. Imparcialidad sería el consejo ante inconveniente en el plano familiar. Dejar pasar, soltar, no poner tanta agitación. Momento: de color verde musgo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Despliegue de los psíquicos escorpianos, intuición e inteligencia que combinan justo en este día de decisiones en el área de las actividades. Hay una leve sensación de hastío en el plano afectivo. Tómense ese tiempo que están necesitando para decidir. Respetar lo que se siente, es genuino y útil. Momento: de color salmón.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Buscarían y encontrarían un excelente arreglo en el plano financiero. Se vislumbra una nueva etapa que les dará un giro interesante en sus vidas. Hoy decisiones y aciertos que logran tener y realizar. No posterguen llamadas que deben hacer, hay momentos en que las cosas deben hacerse. Momento: de color negro azabache.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Etapa con algún desacuerdo que deberían resolver en el entorno laboral. Dejen que los demás tomen sus propias responsabilidades. Es alentador dejar que cada uno pueda hacer lo que debe sin que nosotros nos metamos. Amigos que les traen momentos alegres en encuentro social. No dejen de ir. Momento: de color calipso.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cierta sensación de inseguridad que podría afectar el desempeño en nuevos proyectos. Las finanzas con ciertos recaudos en este día de posible necesidad de saldar ciertas deudas. Evalúe la conveniencia y tomen la decisión que más les parezca correcta. Momento de cambios y oportunidades. Momento: de color blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Alternativa laboral que podría llevarlos hoy a tomar la decisión de cambiar de trabajo. Día con energías movidas pero con resultados interesantes que les darán satisfacción. Esfuerzo que se les reconoce. Corazón feliz ante conexión plena con sus parejas. Sensualidad y armonía de la mano. Momento: de color celeste.

Horóscopo del sábado 16 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La tranquilidad por sobre todas las cosas. Seguir de cerca los problemas es importante, siendo lo mejor poner una energía de paz y de seguridad. El amor en crecimiento, lograrían llevar a cabo los sueños que comparten. Buena jornada en todos los sentidos. Momento: de color magenta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Herramientas suficientes para ejercitar la autoconfianza y sentirse más seguros en el plano de las actividades. Hay un nuevo aire de equilibrio que los ayudará a lograr sus objetivos. Reuniones con amigos o salidas entretenidas para este sábado que les ofrece variedad para el entretenimiento. Momento: de color oliva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Preservar sus anhelos es mantenerlos en la mirada de lo posible. Traten de sostener su espíritu de lucha y no claudiquen. Consecuencias de ciertos diálogos en las parejas. Algunos han entendido al otro, y algunos sostienen la disputa. Pensar y apuntar a lo mejor para todos. Momento: de color uva.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Respuesta esperada en el plano afectivo. A veces necesitamos que se confirmen nuestras dudas por duras que sean. Las equivocaciones son normales en los humanos, reconocerlas es un acto responsable. Busquen llegar a acuerdos aquellos que hoy concurran al trabajo. Momento: de color tiza.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Probabilidades altas de poder conocer a alguien que les mueva el piso. Déjense llevar y distiendan su auto exigencia. Hay que tener presente que en la vida, el rango de importancia siempre tiene que ser el amor primero, lo demás por consecuencia mejora. Busquen vivir en paz. Momento: de color cereza.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No se queden encerrados en sus conceptos ya esquematizados, procuren darle más color a algunos y se sentirán más libres. Comienzos buenos en todo lo que respecta a actividades. Las posibilidades en el amor, todavía expectantes. Emitan una mirada más esperanzadora. Momento: de color verde puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Dejen de lado el estado cabizbajo y salgan a disfrutar de las buenas cosas que ofrece la vida. Los problemas están, siempre hay problemas, esa condición no tiene que quitarnos la alegría de lo lindo y benéfico que nos pueda pasar. Generan atracción en personas que conocerían. Momento: de color mora.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No pierdan el tiempo luchando contra situaciones que no serían entendidas por quienes participan de ellas. Procuren entender que cada uno tiene sus tiempos y que las cosas no siempre serían como esperamos. Comprensión y soltura ayuda a sentirse más aliviados. Momento: de color vainilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Podrían llegar a tomar medidas nuevas para sentir cambios internos que les den mayores señales de bienestar y alegría. Poder ver desde otra óptica algunas cosas que nos pasan, es evolucionar. El amor en este día conociendo más profundo a quienes importan. Situación justa y oportuna. Momento: de color verde mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Traten cabritas de entablar relaciones más duraderas sin ajustarse a las pretensiones que siempre tienen de los demás. Les hará bien ser más elásticos y podrán encontrar ser más felices. Las familias con cierta necesidad de su atención. A veces damos por sentado cosas que no hacemos. Momento: de color maíz.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Traten de manejarse más claramente frente a los conflictos que se disparan en el plano familiar. Busquen conciliar y a la vez poner claras las cosas. Sentirse bien en los afectos es tener una base sana para poder hacer la vida en paz. Razonar que siempre es mejor la simpleza. Momento: de color rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces puede parecer drástico dejar de ver a algunas personas. Eso sería también respetarlas, es más válido antes que tener vínculos enfermizos y tener sentimientos desagradables. Importa el ejercicio del bien y no sólo por uno mismo. Ventilación espiritual necesaria. Momento: de color azul.

Horóscopo del domingo 17 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mucha energía en este día en el que los arianos van a conectarse con su yo interior y sentirán que es bueno repasar las virtudes que tenemos y también los defectos. Momento de crecimiento. Comparten salidas con personas interesantes. Puertas abiertas a nuevos comienzos afectivos. Momento: de color cerceta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Novedosa jornada en la que tendrían los taurinos nuevas personas para conocer a través de invitaciones. Las reminiscencias del pasado afectivo, todavía hacen eco en las emociones, pero es hora de avanzar y poder soltar. Dejar ir es permitir que la vida nos acerque lo nuevo que nos toca. Momento: de color verde esmeralda.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buen día para arreglos en las casas, remover, sacar, cambiar de lugar las cosas y descartar lo que no usamos. Revisar papeles e ir organizándose un plan para realizar trámites atrasados en la semana. Corazón, con mucha tranquilidad. Compañía, esparcimiento. Momento: de color celeste.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cangrejitos en su apogeo rodeados de afectos y mucha tranquilidad en la familia. Llegan a ustedes noticias alentadoras en el plano de la salud, que les indicarán la necesidad de cuidarse y quererse más. Algarabía y logros nuevos proyectos y cálculos optimistas para la vida. Momento: de color plata.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sin duda uno de los domingos más alentadores para los leoninos. Mucha comunicación en la familia, mucho diálogo en las parejas, tanto las nuevas como las que ya tienen su tiempo. Recuento financiero y planificaciones a futuro no muy lejano. Crecimiento y aspiración. Momento: de color zanahoria.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos con ciertos aires de nostalgia y remembranzas que les hace sentir un poco de nostalgia. No es malo recordar, aún las cosas que nos hirieron. Todo colabora con la evolución interna, no olvidar que hay que seguir adelante y que siempre está la recompensa al dolor. Momento: de color manteca.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Virtuosa actitud de los librianos ante personas de su entorno. Es característico de estos conciliadores natos, hacer aportes para la paz y la armonía. Posibles reuniones sociales que les darían un toque alegre y entretenido. Salgan, acepten romper la rutina. Siempre es bueno salir. Momento: de color azul marino.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Despliegue emocional para los escorpiones. Jornada con visitas inesperadas que les darán alegría y entretenimiento. Traten de planificar una dieta más sana y programarse para caminar algunas cuadras por día. Conciencia sobre lo que nos hace bien. Valoración de uno mismo. Momento: de color dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Genuino avance interno. Los sagitarianos van a sentir el esfuerzo real de lo que los llevó a ver los frutos de tanto trabajo. No se desalienten los que buscan ocupación, van a llegar noticias y estarán en actividad muy pronto. No dejen de aspirar a buscar sus logros, apunten a crecer. Momento: de color verde manzana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy los capricornianos sentirán ganas de poder romper un poco la rutina. Algunos se animan a realizar salidas diferentes y otros simplemente revisarán su modo de proceder a veces tan hermético y exigente. Liberación de ataduras innecesarias y amplitud de conciencia. Momento: de color zinc.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se reúnen las piezas necesarias para poder rearmar proyectos y retomar esperanzas de poder realizarlos. Creatividad y certeza para estas mentes uranianas con enorme despliegue y originalidad. Aproximación en las parejas, ganas de avanzar o de resolver asperezas. Ánimo. Momento: de color fucsia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos tendrían una jornada con muchas iniciativas y planificaciones nuevas para poder realizar y programar en el área de las actividades. Relucen sus talentos y creen en ustedes mismos. Amor muy compenetrado, disfrute y compenetración en la compañía mutua. Momento: de color verde puro.