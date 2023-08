Horóscopo de la semana del 14 al 20 de agosto de 2023

Horóscopo del lunes 14 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Rápidamente en este día comienzo de semana tendrán que realizar esos trámites atrasados. Exitosa tarea en el plano laboral los ayuda a consolidarse. Día con buenos resultados. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay partes de las situaciones que ustedes no llegan a entender y eso los altera mucho. El trabajo es justamente tratar de lograr no descompensar el equilibrio por cosas simples de la vida. Momento de color: azul claro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos día algo reaccionario con los ánimos caldeados. Razonar que siempre es mejor manejarse desde la calma dejando de lado los pensamientos algo obsesivos ante los problemas. Busquen lo bello. Momento de color: plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día con buenas noticias en el plano familiar. Se aclaran asuntos económicos y se sigue adelante con los proyectos. Dentro de lo posible traten de tener esos diálogos pendientes con compañeros de trabajo. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos sería un día exitoso con nuevos horizontes en el plano afectivo para algunos. Revean decisión en el plano de sus actividades, no se arrebaten y procuren por ahora no arriesgarse con compras o inversiones. Momento de color: azul oscuro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay casos en los que las cosas de la nada se revierten. Hoy podría ser un día así para algunos virginianos en el plano financiero. Amor con mucha predisposición a querer más y a consolidarse hacia el futuro. Momento de color: fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos a mirar hacia adelante, pongan a los días lunes la mejor energía. Piénsenlos como posibilidades nuevas para cada día de la semana que inician. No dejen de decir lo que sienten en el plano afectivo. Momento de color: caoba.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Novedoso día para algunos con posibilidad de conocer nuevas personas pudiendo lograr contactos interesantes incluso nuevas amistades. Todo apunta a estar mejor escorpiones, calmen esa ansiedad. Momento de color: anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Procuren hoy distraer esa mente que a veces se obsesiona incluso con cosas que no ameritan dedicarles tanto pensamiento. Acepten las opciones que la propia vida ofrece y deléitense con lo bello y simple. Contemplación. Momento de color: uva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Comprender los pensamientos de otros es parte importante de la vida. Trabajo que se debe hacer para evolucionar realmente. El amor de la mano de alguien que podría sorprenderlos. Momento de color: verde agua.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La costumbre nata acuariana de soltar fácil y de no involucrarse tanto con los demás desde lo profundo. No teman amar, no teman ser quienes son, porque si es virtud acuariana la de estar cuando hay necesidad. Libertad sana. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos lunes interesante en el plano de las actividades. Llegarían propuestas o posibilidades buenas y tentadoras. Análisis. Compartan sus secretos con quienes saben que los comprenderán. Momento de color: amatista.

Horóscopo del martes 15 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sucesos imprevistos en el área laboral que los mantendrán muy ocupados en un día de todos modos, exitoso. Las justificaciones que expongan en el plano afectivo van más allá de los resultados, no se apresuren y afronten. Momento de color: rojo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las cosas no siempre son lo que nos parece a nosotros. Hoy visualizan de manera distinta las medidas a seguir en el plano financiero. Mayor tranquilidad. El amor con recuerdos que no les es bueno traer. Fortaleza taurinos. Momento de color: anís.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Mercurio a pleno en este día con iluminación intelectual desde la que podrán resolver cuestiones laborales. Buena jornada para firmas, acuerdos, negociaciones. En el amor mayor entrega y compromiso. Momento de color: coral.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Muchas cosas no dejan de ser dolorosas, y así ocurre mucho en esta vida, pero tenemos reserva suficiente y amparo constante de las leyes Universo Sagrado. No desesperen, llega calma. Momento de color: luna llena.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Regidos por el gran Sol en este día marciano van a poder superar algunas situaciones que los mantiene preocupados. Apelen al olvido que muchas veces purifica y genera sensación de paz, ley del perdón. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día con los tiempos justos en el área laboral. Suman buenas noticias en asunto de papeles que tienen desde hace tiempo. Intentos de acercamiento de alguien con quien no hubo buena experiencia. Atención virginianos. Momento de color: azul.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Controversias que los tendrán con nervios o sensación de disgusto. No se detengan en cosas que no valen la pena, aprendan librianos a manejar sus emociones y ser más mentales. Momento de color: gris plomo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Síntomas de resquemor y aversión en las parejas. Recordar los motivos por los que se unieron ayuda, pero el trabajo y las ansias deben ser de ambos. Trabajos en vista para varios, estén atentos. Momento de color: lima.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hay personas que no se dan cuenta que piden demasiado, es ayudar cuando les podemos hacer notar ese detalle. Llamados que los interesarán en el plano laboral. Dedicación y perseverancia. Momento de color: melón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La satisfacción de poder dar por terminado un problema es sin duda alegría que hay que valorar. Estar agradecidos habla de almas evolucionadas. Cambios y avances en el amor. Momento de color: amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Mucha creatividad acuarianos. Planean y deciden en el área de las actividades proyectos nuevos. El amor algo áspero procuren escuchar y dedicar tiempo a quienes ustedes quieren. Momento de color: amarillo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Posibles nuevos vínculos en el plano laboral que podrían servirles a futuro. Día con mucho movimiento en el plano familiar con noticias buenas y asuntos para ocuparse. Piscianos buena jornada en genera. Momento de color: verde mar.

Horóscopo del miércoles 16 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles para tramitaciones importantes con firmas y acuerdos. Llega a ustedes arianos cierto aire de mayor calma en el plano de sus actividades. No desistan de concurrir al médico en estos días, cuidarse es respetarse. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Expresiones en el campo afectivo que los sorprenderán. Desconfiar no es lo indicado, concientizar que cada uno es responsable de lo que hace y desde allí tomar decisiones. Momento de color: blanco.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Mercurianos a pensar bien antes de llevar a cabo esos cambios en el área de sus actividades. Revean y analicen bien. Hacer espejo con el otro es válido y ayuda para poder ver lo que quizás no queremos ver nuestro. Momento de color: mandarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Prever imprevistos en el área de las actividades. Día con algo de distracciones dado el cansancio. Procuren en las noches focalizarse en descansar, sentir el derecho de la mente y el cuerpo de poder mantenerse bien y sanos. Momento de color: verde bosque.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sensaciones sobre las personas con quienes harían negocios que les despiertan algo de recelos. Piensen y sigan sus instintos. Válido el reclamo que hagan en el plano familiar, de todos modos revisen sus actitudes. Momento de color: cobre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Asegurarse la entrada que les otorga esa actividad es importante. Planifiquen y organicen bien sus proyectos antes de decisiones importantes. Amor a la espera, miren a su alrededor, hay necesidades internas por parte de los suyos. Momento de color: plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las discusiones o desacuerdos deben ser siempre desde el marco del respeto y la intención de conciliar. Usen su don de diplomacia librianos y no alteren las emociones. Actividades encaminadas, cuiden los gastos. Momento de color: caoba.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día en el que pueden aparecer propuestas que les encantarían. Saber que cuando las posibilidades surgen hay que analizar y probarse. La familia con alguna preocupación que solucionarán. Momento de color: cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aquellos que tengan el dinero para invertir es un día apto y muy atinado. Los asuntos personales debieran dejarlos de lado, no se exasperen con compañeros de trabajo. Equilibrio que deben buscar. Momento de color: lima limón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para lidiar con algunas cuestiones que les ocuparán bastante tiempo. Procuren calmar los ánimos y no trasladarlos a sus afectos. Progreso en la economía y eso les alegrará parte de la jornada. Espiritualicen. Momento de color: frutilla.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las cargas emocionales a veces los hace sufrir y sentirse muy solos. Abran sus espacios acuarianos, no se es invencible ni omnipotente. Recibir apoyo y ayuda nos hace más libres. Momento de color: lila.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces es mejor soltar las situaciones para no caer en obsesiones que sólo generan toxicidad y pérdida de tiempo. Conecten con su enorme espiritualidad, psíquicos del Zodíaco. Momento de color: amatista.

Horóscopo del jueves 17 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Entrenamiento y perfeccionamiento en el área de las actividades. Todo se aprende y todo se puede llevar a cabo. No se frustren arianos. El amor con lindo día que los distenderá y llevará a sentirse tranquilos. Momento de color: coral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Darse cuenta que poner la mejor energía en las cosas que queremos lograr es poder avanzar. Trabajen su intelecto y saquen provecho de su conocimiento. Amor con incertidumbre pero es importante afrontar. Momento de color: canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Momentos con buen semblante en las relaciones afectivas. Sentirán perfección y concordancia. Cambio de planes en el área de las actividades que les interesarán y tentarán. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ustedes que son bastante sentimentales procuren buscar el modo de poder relacionarse de mejor forma con sus compañeros de trabajo. No siempre hacemos bien las cosas, reconozcan que gastan de más. Momento de color: gris suave.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Procuren manejarse con mayor calma y que las cosas que deban hacer sea desde mayor tranquilidad. Empecinarse en algo que se sabe que no lleva a nada más que problemas es desalentador. Liberación. Momento de color: crema.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Quizás con los minutos justos hoy es un día para correr y llegar a tiempo a las cosas. De todos modos, hagan lo que pueden. Siempre hay que preservarse. El amor con noticias que los alegrarán. Momento de color: dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buen momento para tomar conciencia de las buenas personas que realmente los quieren. A veces dejamos de lado la valoración del otro y nos manejamos con algo de egoísmo. Discrepancias en el trabajo, distiendan. Momento de color: uva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Que las emociones del momento no arruinen el día entero. Equilibrarse y nivelarse es bueno para todos. La convivencia no es fácil, antes de dar el paso, piensen bien los pro y las contras. Meditación. Momento de color: esmeralda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La rutina cambiaría en este día algo agitado por asuntos familiares que requieren de su ocupación. Las actividades equilibradas les dan respiro y alivianan los apuros inesperados. Momento de color: amarillo suave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para completar trabajos atrasados. No distraigan sus pensamientos en personas que los dañan o los irritan, busquen la mejor parte de todo y de todos. El alma emite muchas veces mejores energías que nuestras reacciones. Momento de color: lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los permisos especiales en el plano afectivo pueden poner en riesgo sus relaciones estables. Midan acuarianos el por qué tienen tentaciones extras. Las finanzas con mucho gasto innecesario. Tentaciones. Momento de color: carbón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Que la inseguridad a veces recurrente no les detenga el ímpetu con el que tenían pensado proceder en las entrevistas o reuniones. Mostrarse como se es siempre es bueno. Amor con novedades y propuestas que sanan. Momento de color: turquesa.

Horóscopo del viernes 18 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Traten de no quedarse en los dichos de quienes no los quieren ni respetan. A nadie le gusta que se lo critique pero hay que saber dejar pasar e ignorar. las finanzas con buen semblante, día apto para negocios. Momento de color: cian.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Algo de nostalgia por cuestiones y hechos del pasado que no los hace sentirse cómodos. Todo está contemplado, los errores es parte del crecimiento pero es bueno no repetirlos. Día venusino, aprovechen la energía de su regente Venus que emite Amor. Momento de color: manzana verde.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos eviten adquirir compromisos que luego sería difícil cumplirlos. Uno puede ayudar hasta donde sabe que llega. Las actividades laborales con algunos cambios y nuevos ítems. Día sorpresivo. Momento de color: ciruela.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Importante en este día con muchas cosas como para poder organizarse e ir realizando en la medida que puedan. Exitosas conversaciones que los alentarán a estar más incentivados. Soluciones. Momento de color: melón.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se puede ser muy considerado pero no ayuda a ninguna de las partes cuando el respeto se pierde. Procuren analizar por qué no pueden frenar sus impulsos. El trabajo con buena continuidad de éxitos y satisfacciones. Momento de color: magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hacer un esfuerzo mayor para lograr los objetivos. No siempre tenemos esa energía pero hay que generarla y valorar cuando se nos dan las cosas. Amor con mayor proximidad y compenetración. Momento de color: celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Animarse a crear y a creer en lo que se quiere lograr. Día venusino inspirado y con muchas capacidades despiertas. El amor requiere de su atención, usen su don romántico y ocúpense de quien los ama con sinceridad. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones que resurgen de las cenizas no bajen los brazos y conéctense con sus sueños porque son posibles. Nada los sorprenderá de la persona de quien sospechan no es correcta. Cada uno con su karma. Iluminación. Momento de color: lavanda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) El estilo relajado a veces les juega en contra. Muestren y demuestren sus profundas ganas de hacer las cosas bien en todos los ámbitos de la vida. Novedad que los atrapa para un nuevo desafío laboral. No lo desperdicien. Momento de color: tomate.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Presten atención a la familia, dialoguen y acuerden sobre los gastos. Hay deudas emocionales con quienes hace bastante no se sinceran. Anímense. Llega a ustedes un nuevo aire de renovación interna. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Si sienten que se equivocaron con el camino elegido no decaigan. Probarse y equivocarse es mejor que la inercia o la pereza, pecado capital. Usen sus atributos de libertad sana y empiecen de nuevo. Día con energía para levantar. Momento de color: oro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No todos los días son iguales ni tenemos el mismo nivel de energía. Pero que no falle a quienes los quieren, generen mayor tranquilidad. Llamados a atender y a tomar decisiones en el plano financiero.

Horóscopo del sábado 19 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día para no flaquear ni dudar ante los asuntos del trabajo que puedan ser algo engorrosos. Miren hacia dentro de ustedes y revisen qué es lo que quisieran hacer con sus relaciones afectivas. Movilización y pruebas. Momento de color: carmesí.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Facilidad y camino abierto para resolver hoy mismo problemas de larga data en cuanto a papeles y firmas. Festividad emocional y alivio pleno. Amor con ánimos de empezar de nuevo. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No sientan que esforzarse en lo que quieren a veces no da los resultados esperados. Es normal y natural, no duden de sus capacidades. Las amistades con necesidades emocionales que deberán prestar atención. Momento de color: esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día interesante en el que sentirán la necesidad de contar sus cosas a quienes los acompañan en la vida. Ser obstinado no es aconsejable. Prométanse a ustedes mismos poder ir abriendo los ojos ante las opiniones ajenas. Sabiduría. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Procuren no tomar partido en las discusiones familiares. Sólo ayudar a que puedan conciliar que siempre es la mejor opción. Se preguntan en el plano afectivo sobre sus relaciones y descubrirán que hay cosas que necesitan solucionar. Actitud. Momento de color: amarillo fuerte.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mantener la esperanza en sus proyectos que van bien. Día para poder sentarse a planificar bien los pasos a seguir. El amor caminando juntos y con proyectos importantes. Momento de color: turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cierta incomodidad con personas que los hará sentirse emocionalmente raros. Punto débil para los librianos que hay que tener en cuenta. Día para hacer orden en las casas, ventilar día a día, sacar, tirar, renovar. Momento de color: lila.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Podrían venirles con propuestas de negocios o proyectos que no les sonarán claros. Sin apuro escorpianos y no vacilen en ser firmes. El amor con esperas y algunos remordimientos que no hacen bien a uno mismo. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La espiritualidad en prueba en este día reflexivo con necesidad de mirar hacia adentro, tal mirarse al espejo. Llamados con invitaciones que les gustarán y le harán bien aceptarlas. Se afianzan vínculos. Momento de color: mandarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Flaquear y sentirse indeciso no siempre es malo. Ustedes que se sobre exigen siempre y se decretan infalibles, es sano poder necesitar ayuda o ser escuchadas sus necesidades internas. Liberación. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sueltan responsabilidades que en realidad no debieran haberlas adquirido. Sensación de cansancio y a la vez de aburrimiento, algo que les pasa bastante acuarianos, procuren descansar y luego hacer algo que los entusiasme. Momento de color: zafiro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena comunicación en las parejas y ansias de continuidad. Piscianos estén atentos a sus familiares y procuren conectarse más. Valorar lo que se tiene, tomar conciencia de los logros y los beneficios adquiridos. Momento de color: verde manzana.

Horóscopo del domingo 20 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo con cierta sensación de angustia por asuntos no resueltos con algunos familiares. Es bueno considerar ceder cuando sabemos que nos equivocamos a veces. Las finanzas para analizar, cuiden el gasto. Momento de color: uva.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Saber que el esfuerzo no siempre es exitoso en cuanto a las relaciones afectivas. Soltar, renunciar para dejar ser al otro incluso a uno mismo. Amigos que llaman, día para salidas y distracciones. Venusinos, piensen bien. Momento de color: verde bosque.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Para aquellos que tengan que trabajar será un día con algunos altercados o sensación de disconformidad dadas injusticias. Manejarse desde la inteligencia y no desde la emoción. Amor compás de espera. Momento de color: oliva.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Explícita demostración afectiva de quienes menos las esperan. El aprendizaje es constante y es una tarea que realizamos entre todos. Se proyecta construir algo propio, proyectos originales y positivos. Momento de color: rojo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Verse en el otro sirve mucho. La evolución interna no es desde el egoísmo y la idolatría propia, sino desde la compenetración y compromiso con el otro. Crecimiento y ganas de ser desde otro lado. Sabrán sentir el amor del otro. Momento de color: perla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los cambios vienen de la mano de las finanzas dado que podrán planificar bien el cumplimiento de sus compromisos. Alarma interna frente a sus nervios y falta de sueño, procuren practicar la calma respirando profundo y visualizando cosas bellas. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cierta sensación de agotamiento psíquico. No acostumbren librianos a que todo les genere lo mismo. La carga emotiva no puede ser igual ante cada problema que se presente en la vida. Salgan a caminar y relajen. Momento de color: lima.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Forzar las cosas no da buenos resultados. Dialoguen profundo y saquen todo a luz. Esa es la llave para poder progresar en las parejas. No piensen todo el día en las presiones laborales que todos tenemos. Momento de color: crema.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es bueno compartir la toma de decisiones con quienes nos quieren. Relaja más los hombros y el espíritu cuando estamos acompañados. Concentración en el plano financiero, buen período. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mediten acerca de la exigencia con los otros, dada la vuestra propia. Trabajo que es deber hacer para poder sentirse más plenos internamente. Noticias en la familia que les darán tranquilidad. Agradecimiento. Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El bienestar se cuida y se trabaja. Poder tomarse las cosas de la vida desde la mejor predisposición y calma. Las relaciones con sus compañeros de actividades quizás podrían mejorar, transmitan su cariño y buena energía. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay días y días para poder hacer ciertas cosas. Hoy mejor dedicarse a limpieza de la casa, sacar lo que no necesitan, ordenar. Todo tiene que ver con todo, hay un ritmo y un orden en este Universo al que honra pertenecer. Momento de color: blanco.