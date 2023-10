Horóscopo de la semana del 16 al 22 de octubre

Horóscopo del lunes 16 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No es menor darse cuenta que se está a tiempo de cambiar ciertas cosas en el área de las actividades que los ayudarán a mejorar conceptos sobre ustedes. Amor en brillos con ganas de crecer y apuntar a algo más consolidado. Momento de color: frutilla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Charlar sin presionar ayuda a llegar a mejores horizontes. La elaboración de las palabras en disputa sobre lo que se debe decir y lo que en realidad sentimos o pensamos, es la clave para poder solucionar las cosas. Autenticidad. Momento de color: oliva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Toman la libertad de realizar decisiones en el área de las actividades que sienten que les dará oportunidades de crecimiento. Adelante. El costo de las fallas en el plano de los afectos lo verán venir. Humildad. Momento de color: gris plomo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se lleven hacia ustedes los problemas de conocidos como si fueran propios. La ayuda siempre hay que darla pero cada uno con su destino. Logran avanzar en asuntos de papeles de larga data dándoles tranquilidad. Momento de color: naranja.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Traten de no retornar a hábitos que no favorecen su salud. Quererse en lo profundo es vital, necesario. La imagen que den hacia quienes los rodean se complementa con lo que son. Ser quien se es. Cansancio físico y mental, descansen. Momento de color: azul.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aprovechen las posibilidades de expandir sus contactos sociales. Invitaciones que llegan, amigos que llaman. Las actividades laborales en calma con perspectivas de crecimiento y de asentarse cada vez más. Momento de color: turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Finalizan trámites importantes consolidando a favor situaciones que los mantenían preocupados. Se sitúan ante realidades nuevas que deberán afrontar en el plano familiar. Gobierna la lucidez en esta jornada importante. Momento de color: dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos a veces se pierde y muchas son las cosas que por el contrario se ganan. Vean la mejor parte de esas situaciones que los ponen mal. Llamados con sorpresas que les darán un cambio de perspectiva. Momento de color: mostaza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos llegan versiones nuevas sobre posibilidades de ascenso o cambios a mejores trabajos. Expectativas altas. El amor con mayores requerimientos y pedidos de atención. A veces exceden las palabras. Momento de color: ámbar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay cosas que no cuestan nada realizar y sobre todo cuando haciéndolas, nos liberan de problemas. El tiempo siempre es precioso y cada día ofrece mucho. El amor con algo de distancia, revisen actitudes y palabras. Momento de color: anaranjado rojizo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros día para pedir mejoras en el ámbito de las actividades y apuntar hacia mejoras que realmente ustedes sientan que merecen. Exactitud en el cálculo sobre las finanzas que les darán recompensas inesperadas. Momento de color: Calipso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos intuición máxima ante situaciones que afectan sus labores. Confrontar no sirve, dialogar es la llave. El amor cura, refugien sus emociones en los pechos de quienes saben que los quieren realmente. Momento de color: amatista.

Horóscopo del martes, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Alternativa inédita ante situación que deben solucionar. Llegan a buen término y olvidan el problema. Las actividades laborales con ritmo algo atrasado, organicen mejor su semana. Acercamiento que promete. Momento de color: mandarina.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Máxima tensión en el ámbito laboral. Conciban que a veces hay problemas un poco más fuertes que otros. Nada que no pueda solucionarse. Tranquilos. El amor con nuevos rasgos de acercamiento y actitud sincera. Momento de color: rojo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sin inconvenientes se desarrolla la jornada con buen ritmo en las actividades. Saludables decisiones en el plano afectivo que ayudarán a mejorar los vínculos. Todo es posible cuando ponemos lo bueno de nosotros. Momento de color: violeta aterciopelado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Veracidad que comprueban por parte de sus allegados respecto a cosas que se dicen y que por cierto están de más. Manejarse con prudencia en las finanzas, procuren esquivar deudas innecesarias. Momento de color: amaranto.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) no teman decir lo que sienten, la honestidad de blanquear la verdad íntima no quita dignidad. El día se desarrolla con bastante movilización interna pero sin dolor. Momento de color: rosa suave.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La mirada que tengan sobre los problemas del trabajo podrían llevarlos a poder solucionarlos. Intuición. Las relaciones familiares con rispidez, es buen momento para poder dejar atrás esa clase de inconvenientes. Momento de color: ámbar.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La percepción en este día tiene un tinte particular que los hará ver con claridad las soluciones de problemas. Procuren no generar gastos grandes, midan sus impulsos y prefieran conectarse con la tranquilidad. Momento de color: verde bosque.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Relaciones del pasado que pueden reaparecer y quizás movilizarlos de más. Tengan presente lo que los hirió. Avanzar en negociaciones en esta jornada sería apropiado, revisen bien lo que firman. Momento de color: añil.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No teman soltar más a los suyos, no se sientan responsables de lo que les corresponde, dejen crecer. Las finanzas con posibilidad de crecimiento y de reconocimiento en el plano de las actividades. Momento de color: lima.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Imágenes en sus mentes muy claras. Apunten a poder consolidar sus proyectos que tanto ansían. Con elementos suficientes podrán robustecerse. Afectos en compañía, con apoyo y comprensión. Momento de color: celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay cosas que a veces no son suficientes aún nosotros mismos creyendo que lo son. Yendo a pruebas laborales que serán suficientes para lograr nuevas etapas de sus vidas. Momento de color: coral.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Esas sensaciones de sentirse usados hay que prestarles atención. Dar sin pretender es una cosa y dar quedándose vacíos, es otra. Revisen su autoestima. No distraigan el tiempo de sus obligaciones. Hay trámites importantes que realizar. Momento de color: amarillo fuerte.

Horóscopo del miércoles 18 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Anuncios y novedades en el plano de las actividades. Con fuerte convicción resuelven asuntos vinculados a papeles. Tranquilidad. Renueven energías en el plano afectivo liberando las sensaciones que los afectan. Momento de color: arándano.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los diálogos deben ser diálogos no acusaciones o recriminaciones. Busquen la mejor solución poniendo la parte positiva. Posibles vínculos que les darían contactos nuevos en el plano de las actividades. Momento de color: ciruela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Solidez al presentar reclamos o negociaciones. Usan su Mercurio regente en su máxima expresión. Sientan el gobierno de sus conocimientos y manéjense con la comodidad que otorga la experiencia y el saber. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos cierta sensación de cansancio o hastío. Sobresaltos y consternaciones que a veces los caracteriza por esencia. Propónganse cambiar lo que saben que pueden cambiar. Todo se logra, todo tiene chances de éxito. Momento de color: verde manzana.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sabrán llevar adelante sus proyectos. Hay esmero y ganas. Día fortalecedor en el que verán con ojos sanos las perspectivas de sus vidas. Hay amor en los vínculos por lo que tendrían que poner de sí la prioridad que sientan. Momento de color: maíz.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No fuercen situaciones en el plano familiar. Es mejor siempre poner las cartas sobre la mesa y proponer mejorar. Finanzas con compromisos casi ineludibles que deberán afrontar. Mejoras. Momento de color: turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Respaldo emocional para poder llegar a resolver situaciones que los preocupan. Día luminoso en el que los sueños o parte de ellos pueden cumplirse. Propuestas que arriban, analicen bien, no se arrebaten. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día en el que los afectos toman la delantera sintiendo que deben acercarse a tomar decisiones. Separar las cosas en el plano financiero, reclamen lo que deben reclamar sin temor porque la falta no es de ustedes. Momento de color: azul acero.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Deben borrar los sentimientos derrotistas y hacer surgir su fuego natural. Propongan y busquen ser escuchados. Buen momento para pensar que es saludable hacer alguna actividad física. Momento de color: celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Siempre es posible hacerse el rato para poder salir a distenderse o pasar un momento agradable. Las obligaciones deberían interpretarse como cosas para hacer pero no desde la auto exigencia absoluta. Tranquilidad. Momento de color: canela.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Siempre es bueno concurrir al médico, cuidarse es también cuidar a quienes los aman. No es malo posponer las cosas que puedan hacer en otro momento. Traten de vivir mejor sin tantas presiones. Momento de color: té verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los altibajos emocionales hacen que estemos algo inestables y eso quita alegría. Concreciones en el plano financiero que los alentarán a proponerse mayores aspiraciones y proyectos a los que no se animaban. Momento de color: coral.

Horóscopo del jueves, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Con buena templanza realizan hoy entrevistas, pruebas, conversaciones importantes, negociaciones. Día jupiteriano en el que las energías del triunfo están fuertes. Corazones contentos y alegrías de amigos. Momento de color: fucsia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Disipan dudas ante presentación de acontecimientos de los cuales tenían expectativas diferentes. Nada que pueda cambiarles la buena energía del día, porque siempre tener presente que la vida es así. Templanza. Momento de color: manzana roja.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos cierta nostalgia por momentos vividos en el pasado que les representan confusiones y algo de angustia. Del pasado lo mejor que hemos logrado, las malas vivencias interpretarlas como aprendizaje, porque eso son. Momento de color: púrpura.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Programan tener un espacio para ustedes mismos haciendo actividades nuevas que les hará sentirse mejor. Día calmo con buena concentración en el trabajo con resultados positivos que los alienta a manejarse de ese modo. Momento de color: carmesí.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Es cierto que ante determinadas personas perdemos la paciencia, pero lo mejor es buscar el modo de poder no tomar en cuenta. Hay avances en el campo profesional perfilando crecimiento. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sostener los ideales sin hacer caso a opiniones sin fundamentos. Entrometerse no es lo mismo que ayudar. Revisen las actitudes de sus parejas, el respeto no puede faltar, el escuchar y darle valor a la palabra del otro, nunca. Momento de color: lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Aprendan nativos de Libra que no hay que salir a explicar todo sobre uno mismo, suelten ese rasgo típico libriano y sean libres de ser el que sean. El corazón acompañado y con más ganas de concretar más cosas. Momento de color: terciopelo rojo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día para hacer diferencia en el campo de las finanzas, consignan nuevos negocios o pactos de manera positiva. En el amor trabajen el modo que tienen a veces de ejercer presión sobre la persona amada, invadir no hace falta. Momento de color: lima.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Describan con prudencia las acciones de los otros en el ámbito laboral. No siempre somos bien interpretados. Recreen su firmeza y pongan a flor de piel la valentía para poder llevar adelante sus proyectos aún esforzándose. Momento de color: azul acero.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Tengan presente que a veces nuestra imagen se deteriora por actitudes que quizás tengamos sin darnos cuenta que a los demás les hace mal. Es un buen día para firmas, contratos, conversaciones, arreglos. Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Verán un giro inesperado pero relevante a favor de ustedes que los alegrará y harán de este día algo inolvidable. Podrán reforzar pudiendo dejar de lado cosas del pasado aunque cueste y sea juzgable por otros. Momento de color: maíz.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Nunca olvidar que los celos son sentimientos o actitudes negativas que sólo llevan a tener inarmonía, mala vida y retraso. La ambición tiene que ser medida, no caigan en apetito desmedido. Reconecten su alta espiritualidad. Momento de color: azul.

Horóscopo del viernes, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Impresiona que las finanzas estén agitadas, pero poder estar al día es alivianar la carga. Exploración en otros campos de las actividades buscando hacer cosas diferentes. Buenas ideas surgen, adelante. Momento de color: verde.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Asumir que hay cosas de nuestro haber personal que no podemos cambiar hace que en algún momento podamos cambiarlas para mejor. Llamados que los alientan a querer crecer en el ámbito laboral. Incentivo. Momento de color: cereza.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para prestar atención respecto a firmas, papeles en movimiento, o gestiones importantes. Avisos que llegan sobre pagos o deudas, van a poder cumplir. Relajen sus mentes activando sus cuerpos con alguna disciplina. Momento de color: cian.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos tal imaginan vienen a ustedes respuestas que esperan en el área de las actividades. Esmérense con mayor voluntad frente a los asuntos familiares que los tienen preocupados. Todo encaminado. Momento de color: crema.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Van a alegrarse por varios motivos en este día que les aliviana la carga emotiva por el modo que ustedes se toman las responsabilidades. Naveguen tranquilos en ese mar de amor que los haría tentarse en seguir avanzando. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si sienten que todo está roto, ya arrancan mal la jornada. Sientan más respeto por la propia vida que les otorga y les otorgará siempre buenas cosas. las malas, son experiencias que enriquecerían si se comprende. Momento de color: uva blanca.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hoy buen día para logros por trámites, negociaciones, firmas o acuerdos. La relación con familiares lejanos mejora. Siempre es más positivo no tener enemistad o rispidez con los demás. Sepan disculpar. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mayor desarrollo de sus habilidades en el plano intelectual. Logran comprender más la emocionalidad de los demás y se acercan a mayor triunfo. Novedades que los alegran, buen momento. Momento de color: oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy con gran capacidad para resolver problemas. Integran las herramientas con las que cuentan y las aplican para terminar situaciones negativas. El corazón con acompañamiento y comprensión. Momento de color: canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Viernes con intrigas que quizás sigan hasta los días venideros. Procuren revisar sus acciones para no generar problemas innecesarios. La vida siempre propone la toma de decisiones, y eso implica sentido de responsabilidad. Momento de color: luna.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay acontecimientos que es mejor poner sobre la mesa en lugar de callarlos. No teman decir, liberen sus espaldas. Aguateros es esta una jornada muy importante para comienzos o finales de sucesos. Inspiración. Momento de color: amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Energía superadora, sienten y ven con colores favorables las oportunidades que se les presentan. Día intuitivo usarán sus dones espirituales dando en lo cierto. Momento de color: granate.

Horóscopo del sábado, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos no se arrebaten y procuren no exagerar la ansiedad para lograr sus proyectos. Vayan paso a paso pensando bien y revisando con lo que cuentan. Momento de color: amaranto.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buenos momentos en este día en el que podrán abrir su abanico social. Agilidad de pensamiento y frescura en el sentir. Cierran etapa en la que las emociones primaban por sobre la razón en el plano afectivo. Momento de color: rosa aterciopelado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Al alcance de sus manos solucionar asuntos pendientes. Resentirse nunca lleva a nada. Están pendientes de ver si esas personas de su interés coinciden con ustedes. Sin presionar las cosas llegan. Momento de color: rojo aterciopelado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día dinámico con invitaciones o llamados para hacer actividades que los divertirán. Encuentran en ustedes mismos valores que no reconocían tener. Autoestima, revalorización. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Recorren mentalmente sus logros personales y buscan consolidar en hechos éxitos más contundentes. Es bueno anhelar y ambicionar, háganlo sin que el costo emocional o personal sea alto. Calma. Momento de color: turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No sientan que es un esfuerzo creer más en ustedes. Con quererse sanamente es poder hacerlo. A veces nos postergamos, dejamos de lado nuestras aspiraciones personales, y eso no es positivo. Momento de color: zafiro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Acompañamiento y camaradería con amigos que les brindan su cariño y ustedes lo valoran. No vuelvan atrás en cuestiones que los lastimaron y sigan adelante sin temer soltar el dolor y la nostalgia. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A la hora de oponerse a actitudes equivocadas de sus amigos, no teman decirlo. Las personas de bien no toman represalias cuando uno les hace ver algún error. Ceder y callar son actitudes que no siempre benefician. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Activación interna con energía para sentir que gustarían realizar alguna actividad física. Signo de Fuego que necesita moverse. Noticia alentadora que les sonará como música a sus oídos. Momento de color: naranja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Jornada plena en el ámbito social. Se abren a nuevas personas que conocerían en reuniones. Mirada más positiva respecto a los problemas, dan vuelta la hoja y avanzan emocionalmente. Independencia. Momento de color: oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros sábado intenso en el que llegarían buenas nuevas a sus vidas. Debate y decisiones en conjunto con sus familias o allegados. Logran dejar de lado problemas. Momento de color: verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Salen airosos de situación incómoda provocada por alguien que le cuesta la empatía. Asumir que todos somos diferentes y que es bueno a través de gestos elevados colaborar con el otro a que cambie. Momento de color: caoba.

Horóscopo del domingo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día en el que logran poder separar los sentimientos reales de la congoja por el otro. La mejor manera de querer al otro es respetándolo diciéndole la verdad. Liberen, suelten, hagan lo que sientan. Momento de color: plata.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Si la tendencia es insistir en esa persona que ustedes saben que no siente lo mismo, traten de poder mirar hacia otros rumbos. La vida siempre premia y trae esperanzas. Una propuesta laboral que llegaría de la mano de un amigo. Momento de color: gris.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentir como piedras que el destino nos pone en el camino hace que quizás nos pese más la espalda. Miremos como pruebas a superar y que nunca nos van a mandar más de lo que podemos tolerar. Momento de color: violeta aterciopelado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sienten que tienen que pagar por los errores de los otros. Eso no enseña, podría decirse que es un modo de avalar o apoyar la falta. Suelten. Domingo para hacer algo por ustedes mismos. Momento de color: coral.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cosas pendientes en el plano familiar, se merecen pasear juntos, hacer o tener unos planes juntos, valorar y hacer notar que les interesan los suyos. Leoninos hay que ocuparse de poder separar las cosas, el trabajo no lo es todo. Momento de color: rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si bien es característico en ustedes la crítica por ese tinte de perfeccionismo que tienen, debieran poder alivianarse y generar energías más positivas y sanas. Hoy con ganas de hacer limpiezas profundas, que el aire renueve las casas. Momento de color: blanco.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sensibles y románticos, actitudes no difíciles para los soñadores librianos, tienen un día en el que las pretensiones hacia el otro estarán a flor de piel. Pidan, hagan notar lo que merecen. Necesidad de cambios. Momento de color: crema.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No le escapen a la balanza, piensen que es saludable estar con el peso adecuado, les hará bien al espíritu. Baja la tensión y logran posicionarse en una estabilidad emocional que necesitaban. Tranquilidad. Momento de color: lila.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es bueno no pretender que los demás hagan lo que queremos. Actitud humana bastante común pero que no es válida. Sienten algo de soledad o hastío que debieran revertir. Importa proponerse sentirse bien. Momento de color: esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Lo que a veces uno no espera y ocurre. Cuiden a sus parejas, hay momentos que para ustedes pasan desapercibidos pero no para el otro. Anímense a relajar más y a poner color donde no lo está. Momento de color: amaranto.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Entusiasmo por conversaciones animosas con amigos en las que podrían surgir planes o ideas de negocios a futuro. Determinación frente a esos problemas familiares de larga data, no teman decir lo que piensan y sienten. Momento de color: azul Francia.

