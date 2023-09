Horóscopo de la semana del 2 al 8 de octubre de 2023

Horóscopo del lunes 2 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Aumento de expectativas en el plano laboral por motivos de posibles cambios o novedades. Hay desencuentros en el plano familiar, aflojen la confrontación y apunten al diálogo. Siempre es mejor partir desde el respeto. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sin necesidad de ofuscarse hoy decidan qué hacer frente a ese problema económico que llevan a cuestas. Las cosas se dicen y retrotraerse a tiempo da sobre todo mayor tranquilidad. Busquen equilibrarse y disfrutar. Momento de color: celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No permitan nublar la razón y conéctense con su mejor parte y solucionen hoy ese problema que podría pasar a mayores. El amor con algo de hastío y sensación de querer cambiar cosas que ya no van. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Empezar a cuestionarse sus verdaderos sentimientos es válido y a la vez necesario. Sientan respeto por ustedes mismos y hagan valer su todo. Las finanzas con demoras y algunas deudas que preocupan. Momento de color: piel de durazno.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Vacación mental a poder permitirse soltar situaciones que los preocupan y que pueden prescindir de ellas. Período de considerar cambios en el plano sentimental y emocional. Cuiden las finanzas midiendo los gastos innecesarios. Momento de color: uva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sean más diplomáticos en esas gestiones que precisan terminar para poder avanzar en el área de las actividades. Mejoras en el plano familiar al ir sacando deudas contraídas de larga data. Hagan caminatas saludables. Momento de color: naranja.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Quizás deban reconsiderar el modo en que encaran las negociaciones. Dejen de lado lo emocional y observen sus conveniencias económicas. Momento de color: escarlata.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Necesitar ayuda para resolver cuestiones que preocupan la psiquis es válido y muy importante. Aprender que la Omnipotencia pertenece sólo a Dios. Propuesta que llega de quien menos imaginan, escuchen. Momento de color: cobre.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Algunos problemas que resolver en el plano de las actividades que ocuparán buena parte del día. Sus pensamientos siguen en esa persona, háganse el planteo de si lo mismo le ocurre en el corazón. Momento de color: rosa puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy es un día en el que deberán salir a cubrir algunos imprevistos en el plano familiar. Reciben buena noticia en el plano financiero que los aliviará. Momento de color: amarillo dorado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Apliquen y transformen esa energía de bronca en vibración positiva y salgan adelante en este día con inconvenientes o traspiés. Mejores resultandos recibirán de situaciones que esperaban lo contrario. Crean. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Demostrar seguridad para poder afrontar esos problemas que los angustian casi exageradamente. Hagan de cada día una posibilidad múltiple de ser feliz desde la simpleza. Momento de color: perla.

Horóscopo del martes 3 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Compromisos que deberán atender para llegar a una conclusión esperada. El parecer propio a veces falla, acepten los errores y venzan la sensación de fracaso. Momento de color: plateado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Éxito casi parecido a la magia que les soluciona un problema que parecía interminable. Sentirán un mayor nivel de tranquilidad y el camino abierto para comenzar de nuevo en varios sentidos. Momento de color: turquesa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No sientan que la vida los golpea. Nunca el Universo va a mandar más de lo que podemos soportar y el castigo no existe. Sólo lecciones de vida para evolucionar. Calma. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Posible impacto negativo en las emociones por problemas que tienen. Saber que es parte de la vida afrontar y luchar de acuerdo a las cosas que nos van ocurriendo. No todo es malo. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos hora de aceptar que hay cosas sobre las que se han equivocado. Aprender a no juzgar de antemano y a que la desconfianza no sea el motor de vida. Crean en el otro, les va a dar paz. Llamados de amigos que los valoran. Momento de color: rojo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Imán tentador para una conquista. No teman aquellos que no tienen su amor resuelto. Finanzas con algunos altibajos pero con el equilibrio justo. Momento de color: frutilla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se comunican con personas de su entorno que hace tiempo no ven. Encuentros y desencuentros emocionales que cansarán su día. Sean menos viscerales. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día algo complicado para tramitaciones importantes. Presten mayor atención. Templanza ante el dolor de otros que los toca de cerca. Ayuden. Momento de color: luna.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Interesante día para reuniones, trámites, firmas, resoluciones y entrevistas. Aprovechen las oportunidades que llegan en el plano de las actividades. Momento de color: dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentimentalismo que les viene muy bien cabritas. Armonizan vínculos y ponen sus mejores partes dándose cuenta de la importancia del Amor. Plenitud y culpas que terminan. Momento de color: turquesa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es menester poder dar por concluidos algunos asuntos que refieren a lo económico sacándose de encima deudas o compromisos. Amor que llega para aquellos que estén solos. Momento de color: amarillo suave.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No consideren que siempre ustedes son los que pierden. Eso no ocurre. En momentos difíciles no es lógico echarle la culpa a los demás. No es culpa, es aprendizaje de vida. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del miércoles 4 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin complicaciones este día con variedad de emociones positivas que les darán varias pautas que indican que todo llega en el momento preciso. Negociación. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Alteración innecesaria en el área de las actividades. Problemas que surgen y roces que complican. Apelar al diálogo y desde la mejor parte que tenemos todos. El amor llamando. Momento de color: ocre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No sientan las situaciones que viven como si fuera todo al límite. Las emociones muchas veces nos juegan en contra, aprender a controlarlas es sanador. Cuiden los gastos. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día interesante para lograr contactos nuevos que les importarán a futuro para sus actividades. Las emociones a flor de piel en el plano familiar con alegrías nuevas. Momento de color: uva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Escenario interesante en el área de las actividades. Se renuevan condiciones que favorecen crecimiento. La dirección en los afectos va hacia un buen lugar de entendimiento y paz. Momento de color: rosado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Con la lógica que los caracteriza tendrían que revisar sus posturas ante el entorno laboral. Conecten su inteligencia con mayor emocionalidad y verán mejor todo. Finanzas en mejoría. Momento de color: caramelo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) En medio de cierta incertidumbre en el plano de las actividades verán llegar mayor claridad y precisión. Sepan administrar mejor su dinero y trabajen las tentaciones. Momento de color: maíz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No desperdicien a pleno sus energías ante las agresiones de otros. La lección para quienes se manejan sin respeto es no participar de su juego. Liberación. Momento de color: verde mar.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Apreciación personal ante inconvenientes en el trabajo. Saber que la vida se mueve y que las cosas se modifican, se resuelven, algunas terminan y otras empiezan. Momento de color: azul.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sensación de hastío respecto a situaciones cotidianas en el hogar. Siempre es mejor no resignarse y funcionar en pos de las mejoras y el entendimiento. Momento de color: turmalina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los nervios siempre hacen mal. Traten de dispersar su mente y lograr equilibrar esas sensaciones que les provocan la realidad. La vida es así, una de cal y una de arena. Momento de color: turmalina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es difícil que en la vida no haya inconvenientes. Natural y necesario a la vez poder dilucidar entre lo que realmente es sano para nosotros y lo que no. Día para pensar. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del jueves 5 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Momentos interesantes en este día con posibilidades de acrecentar ideas y proyectos a futuro en la vida de los arianos. Hay aires nuevos y con muchas ganas de hacer nuevas cosas. Sepan esperar. El corazón de los marcianos viento en popa. Momento: de color azul ultramar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tauro y nuevas posibilidades para algunos como cambios de paradigmas en el plano laboral. Algo no tan fácil el día amoroso para los mentales taurinos, analicen lo conveniente. Las finanzas estables, podrían empezar a proyectar crecimiento. Momento: de color canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Arbitrariedad y un poco de recelo en el ámbito de las actividades. Los comienzos están bien orientados, traten de compenetrarse en la tarea que les toca. Corazones algo solitarios, geminianos en la búsqueda con tregua y análisis. Momento: de color purpúreo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ambigüedad en los conceptos referidos a decisiones a tomar en el área de las finanzas. Tómense el tiempo necesario y consulten posibilidades mejores. Tropezón que no es caída en los afectos, revisen las relaciones y presérvense. Libertad interna. Momento: de color verde.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Avasallantes los regidos por el inmenso Sol, hoy logran posicionarse muy bien en el área de las actividades. Mejoras económicas y crecimiento interno. Atención en la familia, asuntos para resolver y lograr mayor tranquilidad. Sepan relajarse. Momento: de color vino.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Arreglan problemas de larga data que respectan a papeles o asuntos que les importan. Los virginianos con nuevos horizontes en el ámbito de los afectos, pueden algunos encontrar al amor de sus vidas. Planificación y liberación. Momento: de color verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cierta tensión entre compañeros de actividades aún sin verse, puede ser en el estudio o en el trabajo. Colaboración y objetivos juntos. Traten de disipar y poner el equilibrio que caracteriza a estos nativos. Apoyo emocional de amigos y comprensión de sus parejas. Momento: de color amaranto.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos que tengan algún problemita de salud van a ver el bienestar hoy con preciosas noticias. Buscan en sus corazones las respuestas, traten de ser lo más honestos posible no sólo con el otro, sino con ustedes mismos. Crecimiento. Momento: de color blanco plata.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de septiembre) Mucha inspiración y confianza, los sagitarianos afrontan situaciones algo complejas en el área laboral. Retribución de favores o gestos por parte de personas que los quieren. El amor podría llegar para los que están sin pareja en el corto plazo. Momento: de color fucsia.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sin inconvenientes hoy los capricornianos se sentirán muy activos y cómodos en lo que respecta a actividades. Se avanza positivamente en asuntos importantes o de papeles que aguardan respuestas. Las parejas requiriendo más atención. Momento: de color canela.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Para algunos noticias de improviso por asuntos laborales. Buena jornada con ventajas y alivio financiero. No posterguen llamados aquellos que deban hacerlos, buena energía para pedidos, acuerdos, gestiones con papeles importantes. Las cosas van llegando. Momento: de color menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Habría posibilidades para algunos piscianos de cambiar de idea respecto a lo que quieren hacer. Mejora y claridad. Reconocimiento y buena actitud. Ensayan su espiritualidad para mejorar la fe en ustedes mismos y en los demás también. Paz. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del viernes 6 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El miedo no sería la opción para afrontar las situaciones que aparezcan en esta jornada algo tensionada. Cómo veamos las cosas será el resultado. Buscar tranquilidad y equilibrio para no enfermar y comprender que hay que mirar adelante. Momento de color: maracuyá.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Poder filtrar las informaciones que llegan a sus oídos será menester en esta jornada con versiones distintas que confunden. El amor con ciertas asperezas, convengan las prioridades de sus vidas y preserven. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Reuniones positivas en el área de las actividades con conversaciones satisfactorias que enaltecen sus capacidades. Algo que no les cierra en el plano familiar, siéntense a dialogar y a poder resolver sus dudas. Momento de color: durazno.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos es ésta una jornada apta para transacciones, diálogos intensos, apertura mental, firmas, compras ventas, negocios en general. Sentir el alivio más allá de las cosas frugales de la vida. Hay espiritualidad en ustedes, profundicen. Momento de color: uva negra.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) No se sientan entre la espada y la pared. Las cosas no siempre son negras o blancas. Ceder muchas veces, sana. Habría novedades promisorias en asuntos del corazón que los revestirán de energías nuevas y más útiles en cuanto a mejorías personales. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El protagonismo se lo lleva su coherencia en esos diálogos algo ásperos en el ámbito de las actividades. Días para empezar a tener otros hábitos alimenticios. Cuidarse es también querer a quienes nos aman. Dilema interno. Momento de color: palta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Situación en el hogar que deberán resolver para poder evitar problemas que no hace falta tener. Llamados alentadores de personas en las que ustedes confían dándoles alivio y sensación de bienestar. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Llegar justo a tiempo a los compromisos de esta jornada con bastante movimiento. Mantener la esperanza con personas de las que no reciben ninguna señal, es perder el tiempo. Liberen su corazón. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Acostumbrarse a las discusiones en el ámbito familiar es además de doloroso, insano y devastador. Hora de tomar decisiones que protejan el alma. Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para no desperdiciar el tiempo y aprontarse a resolver los inconvenientes que se presenten. Es sano poder remediar las cosas con quienes tuvimos altercados, alivia y da tranquilidad. Momento de color: amarillo suave.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Presten atención en este día en el que podrían llegar a tener la incomodidad de que le pidan dinero prestado. Tema delicado, no se dejen llevar por las emociones. Están a tiempo de proteger sus intereses. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buscar a aquellas personas que sabemos no están interesados en nosotros, es maltratar la autoestima y ofender el amor propio. Suelten piscianos, sean libres de las cosas que les hacen mal, ustedes pueden desde su fortaleza. Momento de color: luna.

Horóscopo del sábado 7 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día para poder iniciar alguna actividad física que les dará la posibilidad de equilibrar las energías marcianas que tienen arianos. Encuentros que favorecen para iniciar nuevas amistades o amores. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día calmo taurinos, hagan de cada momento algo que los reconforte de manera sana y amorosa. Novedades de amigos que los alegrarán. Sábado que les propone profundizar en cambios internos. Momento de color: sabayón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Procuren sentarse a analizar sus proyecciones y las posibilidades lógicas que sientan ustedes de poder lograrlas. El amor acompañando y reforzando las expectativas de los sueños en común. Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sin remordimientos se acercan a personas con quienes han tenido desencuentros emocionales. Siempre es sano poder perdonar y conciliar. Buenas perspectivas en cuanto a proyectos familiares. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Brillos e ilusiones en el corazón para aquellos leoninos y leoninas que estén en la búsqueda del amor. Saber que todo llega y no temer vivir las cosas hace que la vida sea un constante desafío bello. Momento de color: frutilla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No se acostumbren emocionalmente a situaciones desagradables en el plano familiar. La resignación ante lo inarmónico no es válida. Pongan sus espíritus enaltecidos y verán la luz del logro. Momento de color: blanco.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Analicen sus modos y procuren trabajar las emociones. La sensibilidad libriana es una de las cuestiones clave a trabajar para vivir mejor y más tranquilos. Confíen en ustedes con mayor seguridad. Alivio financiero. Momento de color: bordó.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos demuestren su potencia al momento de reclamarle al otro lo justo en esas escenarios en las que los amigos confunden las situaciones con el dinero pero a su favor. Aprender a defender lo suyo es vital. No teman. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) llegarían algunas novedades que podrían modificar el futuro económico de ustedes arqueritos. No vacilen a la hora de decirles a sus parejas las cosas que les molestan. Ambos evolucionan desde la verdad. Momento de color: uva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Quizás deban replantearse actitudes que ustedes suelen tener con su entorno familiar y que no son bien recibidas. Aprender a convivir pensando en los otros es un punto harto importante para demostrar ser una persona de bien. Momento de color: ocre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lluvia de buenos augurios en momentos que suponen difíciles pero que es comprobable que el Todo ejecuta su obra siempre. Los buenos verán la Luz del éxito, porque manejarse desde la buena intención, todo es mejor. Momento de color: perla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día algo meditabundo y sensible al conocer algunas situaciones menos gratas. Equilibrarse para poder tener resguardo en uno mismo y en quienes nos quieren. Búsqueda de soluciones que llegan pronto. Momento de color: avellana.

Horóscopo del domingo 8 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Grata jornada en la que pueden darse cuenta que hay cosas que es bueno vivirlas naturalmente y desde lo sano sabiendo que a nadie se perjudica en ningún sentido. Saber que todo es más fácil de lo que a veces suponemos. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cierta sensación de desencanto y contrariedad en el plano de los afectos. Reconocer en el otro que no es lo que buscamos es bueno aunque duela. Abriendo horizontes. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aires frescos en el plano familiar. Posibles noticias confortadoras que alivianan la sensación de malas rachas. La vida ofrece todo, no temamos avanzar hacia lo feliz que está en los segundos que queramos verla. Momento de color: magenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos busquen reencontrarse con ustedes mismo y poder reconocer sin tapujos la verdad de lo que sienten. Los pretextos con uno mismo tienen camino corto, siempre surge la verdad aunque duela y modifique. Sanación. Momento de color: púrpura.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cuando nos damos cuenta que no siempre tenemos razón y que el dueño de la verdad es la verdad misma, sentiremos alivio en el corazón y la soltura en nuestras acciones será más natural y sin contracturas. No teman ablandarse. Momento de color: amaranto.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Es muchas veces recomendable interceder por otros. Eso de no meterse hace al mundo más egoísta y menos generoso. Busquen en ustedes las respuestas al por qué hay relaciones que terminan y que igual la vida premia. Momento de color: anís.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos dejar que el tiempo ayude a sanar dolores profundos, dejar que la vida misma tome otros colores que a veces negamos apreciar. Disfruten de la Naturaleza y allí verán el sentido del Todo. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Cuando sientan que hay personas que no les dan lo que ustedes pretenden, quiere decir que esas personas son distintas a ustedes. Cada uno con su vida y sus asuntos sumándoles la capacidad de cada uno para poder ser el que se es. Momento de color: luz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Frutos que verán luego de tanta dedicación a esos objetivos deseados. Darle valor a las cosas que tenemos es abrir una ventana necesaria y saber que cada cosa posee la importancia que merece obtener. Tranquilidad. Momento de color: arándano.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No es tarde cuando la intención es buena. Busquen tratar de dialogar con esas personas que quizás los estén esperando. Día reconfortante, con posibles visitas o encuentros. Momento de color: durazno.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sepan escuchar los requerimientos de sus seres queridos y logren poder dar desde sus corazones. Salubridad y limpieza energética que les hará sonreír y relajar sus tensiones. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Jornada con bastante diversión y nuevas actividades que les darán aires positivos en el plano social. Abrir la puerta es querer estar bien e ir por logros que aspiran tener. Energía y calidez en un día especial. Momento de color: verde mar.