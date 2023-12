Horóscopo de la semana del 4 al 10 de diciembre de 2023

Horóscopo del lunes 4 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes con sensación de liviandad y tranquilidad. Realizarán sus tareas con ímpetu y lograrán tener una jornada satisfactoria en todo sentido. Entusiasmo. Momento d color: azul ultramar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cambios en el ámbito de sus actividades algunos con cierto inconformismo. A veces no hay demasiadas opciones pero lo que importa es saber que se sale adelante. Momento de color: café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día con novedades en el plano de las actividades con buena repercusión y crecimiento. Sus intenciones con esa persona serán bien recibidas y coincidentes. Momento de color: rosa aterciopelado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ánimos y entusiasmo que les darán un día con sensación plena levantando las energías. Darse cuenta que siempre es mejor la buena predisposición. Hallazgo. Momento de color: uva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sentirán divididas las opiniones respecto a la toma de decisiones en el plano financiero. No se arrebaten y sepan aprovechar el tiempo para poder dilucidar. Momento de color: púrpura.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentirán el compromiso de ayudar a amigos. Día en el que se dan cuenta que se juegan emocionalmente en las parejas. Planteos válidos. Momento de color: tornasolado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Afrontan con éxito ciertas discusiones que se dan en el ámbito laboral que tendrán el sentido que ustedes deban darle. Calmen las aguas y sonrían. Momento de color: rojo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Motivaciones en este lunes que celebrarán haber podido hablar con esas personas con quienes debía hacerlo. Amor que llega para algunos. Armonización. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Comienzos positivos en trabajos o actividades propias. Buena energía colorida y con excelente repercusión interna. Aprovechen salidas nocturnas. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas ultiman detalles y avanzan en negociaciones u operaciones pautadas. Nueva etapa afectiva en aquellos que estén con parejas añosas. Ilusión. Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Mucho movimiento para este lunes que les ofrece y a la vez les pide rapidez. Novedades, llamados y propuestas que mejoran sus condiciones. Momento de color: amarillo puro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) El valor sentimental que sienten hacia sus familiares es algo que debieran darle prioridad. Las riñas innecesarias pueden evitarse. No se acostumbren a discutir. Momento de color: menta.

Horóscopo del martes 5 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos pongan en contexto de acuerdo a las decisiones que deban tomar la situación tal cual es en estos tiempos viven o tienen. Crean en ustedes y no teman avanzar. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Complemento emocional y ayuda sincera por parte de personas que los quieren y valoran. Saberse acompañado genera alegría. Trabajo con tranquilidad. Momento de color: canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Denle tiempo a sus parejas a que puedan decidir al poder plantear lo que les pasa. Escucharse es vital para poder hacer de la vida vínculos sanos y duraderos. Momento de color: coral.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sinceridad a la hora de entablar conversaciones en el plano familiar. Siempre la verdad provee las soluciones. Cuiden y revisen lo que firman en el trabajo. Momento de color: cobre.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Salvedad y sutileza que les hace poder frenar a tiempo y revisar las decisiones en el plano financiero. Conveniencia que les otorga solucionar asuntos laborales. Momento de color: lima.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si buscan dentro de ustedes esa posibilidad que les daría flexibilizarse en lugar de reaccionar con bronca, Tendrían la bendición de terminar con problemas. Perfeccionamiento. Momento de color: limón.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día para ponerse a tono con asuntos atrasados y liberar espacio en sus mentes. El corazón con algunas desavenencias a solucionar. Simplifiquen. Momento de color: cereza.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Encuentran el sentido a conversaciones con sus parejas. Logran despejar el camino para poder tomar decisiones certeras. Fortaleza y seguridad. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hay veces que sentimos al despertarnos que las cosas son imposibles o inalcanzables. Se sorprenderán con la realidad beneficiosa que seles presentará. Momento de color: perla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Verán que sus planes ya están en marcha y que se avanza satisfactoriamente hacia lo que desean lograr. Cuiden las palabras que emitan, discreción. Momento de color: café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ustedes mismos son su creación. Cuando los ánimos decaen hay que recordar los logros de cada uno hasta el momento. Siempre ganará la confianza y el empuje. Orgullo. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos deciden nuevos proyectos para tratar de realizar en el plano de las actividades. Estarán decididos a cambiar posturas o pensamientos. Convicción y disposición. Momento de color: lavanda.

Horóscopo del miércoles 6 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con nuevas chances de crecimiento en la vida laboral. Avances y satisfacciones. Enumeran en sus mentes qué logros desean y encaran con esperanza y convicción. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos algo desilusionados en el plano afectivo, prorrogan tomar decisiones que el otro espera. Es más sano tomarse el tiempo por respeto al otro y a uno mismo. Momento de color: rosa viejo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos no se disgusten con compañeros de trabajo por cosas insignificantes. Hay que replantearse a veces y buscar el por qué estamos tan nerviosos. Momento de color: azul.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las expectativas están centradas en el plano laboral. Nuevas coincidencias en proyectos a futuro haciendo que sea más próximo y real lograr lo que desean. Momento de color: blanco.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos día para organizarse y distribuir sus tiempos para poder llegar con todo sin exaltarse. Cuiden sus nervios y traten de tomarse las cosas con más buen humor. Momento de color: rojo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos llega un halo de frescura en el plano afectivo. Invitaciones deseadas, llamados e incluso, regresos. Las cosas se ponen en marcha. Plenitud. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hay como una activación del romanticismo y ciertamente a tratar de volver a esos principios color de rosa en el amor. Integración y unión compartidas. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sientan como desafío cuando algo se les dice y que no les gusta. Escuchar a quienes queremos es sanador. Cuiden los gastos, procuren no tentarse. Momento de color: melón.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día con ciertas indecisiones que competen a lo financiero. Mediten bien qué añoran de esos negocios que tienen en mente. Compás de espera. Momento de color: menta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día de pagos, cobros, firmas, negociaciones, charlas informales que podrían transformarse en formales. Aflojen sus cuerpos y mentes. Stress y cansancio. Momento de color: lila.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Novedades que refieren a asuntos que les importan. Día movilizado en todos los planos que los lleva a toma de decisiones y acciones. Renovación y Transformación. Momento de color: naranja.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos algo inestables por motivos que no tienen peso específico y ustedes lo transforman en tragedias. Mediten y pongan el sol en sus vidas. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del jueves 7 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos búsqueda interna de poder renovar y mejorar las vivencias con sus parejas, ese ánimo que cuando cae golpea cada día. Ustedes son Marte, usen su enorme energía. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día para cierre de temas irresueltos a los que afrontarán con tranquilidad e iluminación cerebral. Es justo para ustedes tener algún permitido como salidas divertidas. Momento de color: brillos plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay como un despertar interno. Aprovechen sus impulsos sanos de querer evolucionar y mejorar las condiciones en las que viven. Universo acompañando. Momento de color: fucsia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Libertad asumida luego de poder cortar ciertos vínculos que afectaban su paz y los hacían sentirse atados. Vibraciones energéticas que los ayudarán pujantemente. Momento de color: dorado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Agradecidos al Cosmos por noticias buenas y esperadas. Valorar la buenaventura que no tuvo error cual predicción interna sobre el éxito. Viento a favor. Momento de color: verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Acceden a personas que podrían darles cierta influencia o ayuda en sus lugares de trabajo. Normalizan sus gastos y ponen en mente nuevos proyectos financieros. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Midan las protestas de este día que pareciera estarían algo enojados. Gritar o quejarse son costumbres tóxicas que no hacen bien a nadie. Calmen sus almas. Momento de color: amapola.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Condimentos atractivos en vínculos nuevos poniendo en alerta positiva los corazones escorpianos que se nutren de mucha pasión. Reverdecer. Momento de color: rojo terciopelo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A brillar sagitarianos hoy en entrevistas laborales, conciliaciones, ajustes en cuestiones pautadas, exámenes. Se sentirán libres de una situación antigua. Momento de color: celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día estético y refinado en sus presentaciones en el plano de las actividades. Proporcionan aportes que dan un nuevo giro en sus vidas. Renovación. Momento de color: amarillo fuerte.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ambigüedad en el plano afectivo que será causa de ciertos reclamos de sus parejas. Reflejen de sus almas sus mejores cosas y busquen definir qué quieren realmente. Momento de color: violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy toman decisiones que les dictan sus corazones. El plano afectivo como protagónico de su día. Familias contentas con noticias que se suman a la algarabía. Momento de color: magenta.

Horóscopo del viernes 8 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos es importante llevar a cabo esas diligencias o gestiones aunque sean molestas. Buen viernes para ir considerando realizar alguna actividad física. Transformación. Momento de color: cian.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) hay propuestas que llegan en el plano de las actividades. A las claras sabrán qué es real o no en esas situaciones confusas respecto al entorno laboral. Miren adelante. Momento de color: menta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No teman abrir sus corazones para sumar nuevas posibilidades de relaciones afectivas. Saber que amar y ser amado es el sentido total de la vida. Amar es entender todo. Momento de color: rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos comuniquen sus cosas a quienes sienten que son de su confianza. Decir, sacar hacia afuera y no callar, va curando heridas, sanando y soltando dolores. Momento de color: arándano.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Avances y creatividad en este día laborioso y con desafíos intelectuales. Llegan a cumplir con promesas que hicieron en algún momento. Liberación y agrado. Momento de color: azul ultramar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos aprovechen este viernes para recibir energías venusinas que hará que sus relaciones afectivas sean completas en diálogo y ternura. Momento de color: arándano.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos estén atentos con las distracciones en este día con sensación de cansancio. Planifiquen bien sus noches para poder descansar mejor. Relajación y bienestar. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Demuestran hoy sus capacidades en entrevistas laborales o reuniones importantes. Hay noticias en el plano financiero que alivianará deudas. Momento de color: jazmín.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy se manejarán con mucha seguridad y conocimiento. El amor llegando a aquellos que estén sin pareja y a quienes la tienen, reencuentro y certeza. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Empiezan a sentir nuevas aspiraciones para poder ampliar sus conocimientos y perfeccionarse. Avanzan en el plano afectivo con paso firme. Momento de color: azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con sorpresas inesperadas en el plano familiar. Reaccionarán sabiamente para poder dar soluciones certeras. Buscarán tener más espacio libre en el amor. Momento de color: anís.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos necesitarán modificar algunas costumbres alimenticias para sentirse mejor y más sanos. No teman decir lo que están necesitando que les escuchen. Momento de color: ámbar.

Horóscopo del sábado 9 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día para caminatas o salir a tomar aires nuevos para poder soltar tensiones. Antiguos miedos resurgen que podrían alterarlos. Impongan su energía interna potente. Momento de color: rojizo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buena jornada con invitaciones para algunos y para otros, salidas espontáneas que los divertirán mucho. Día para reconectar y buscar sintonía con sus afectos. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Internas en el plano laboral de las que debieran mantenerse al margen. No siempre es atinado decir cuando las cosas no están claras. Hoy distiendan. Momento de color: magenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para ser prudente en el plano familiar dadas algunas circunstancias que con las que no están de acuerdo. Busquen soluciones a través del amor. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay avances en el plano sentimental. Coincidencias y palabras que les darían tranquilidad y expectativas altas. Hay un escenario positivo en cuanto a cumplir sueños. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Tener en cuenta que la palabra tiene un peso natural potente. Asumirla responsabilidad al pronunciarlas es fundamental. Digan con amor y respeto. Momento de color: verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se conectan con personas que tienen un tinte divertido y positivo. Sociabilidad y buenas compañías en un día con el espíritu alto y renovado. Bienestar. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sentirán que las puertas se abren en el plano social. Día aventurero con tintes bohemios que los invita a querer crear o conectarse con el Arte. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Lápiz y papel para tomar nota de los reclamos que les pronuncian en sus parejas. Sagitario a veces avasalla y no escucha. Bajen la tensión. Alegría en puerta. Momento de color: azul.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Tengan hoy el propósito de mejorar el humor. Miren a su alrededor y dense cuenta que hay cosas que tienen mucho valor e importancia. Diviértanse, cálmense. Momento de color: luna.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hoy día iluminado acuarianos, resaltando sus virtudes histriónicas que les darán una jornada divertida con amigos o personas de su interés. Conexión. Momento de color: dorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) En este sábado verán abrirse un panorama laboral que les tentará. Día para salidas nocturnas, citas, encuentros, reencuentros, bien aspectados. Momento de color: tornasolado.

Horóscopo del domingo 10 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buen momento para conectarse con su lado artístico o creativo para aplicarlo donde más gusten. Ventilen sus pensamientos y aflojen sus cuerpos. Sanidad. Momento de color: lavanda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los asuntos del corazón dándoles muchas ocupaciones dadas las circunstancias. Para algunos hay toma de decisiones. Etapas que se van y otras que llegan. Momento de color: carmesí.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sensación de cansancio. Busquen realizar cosas que les gusten, de mirar una película a salir de paseo, de encontrarse con amigos a concretar citas deseadas. Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Verán que hay proyectos pueden tener crecimiento, aprovechen este domingo para buscarse el rato y poder planificar bien. Oportunidad y puerta que se abre. Momento de color: avellana.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos a su juego los llamaron. Serán centrales en reuniones sociales o salidas varias. Lucen sus encantos en el plano afectivo logrando lo que buscan. Innovación. Momento de color: rojo aterciopelado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si sienten que pierden el tiempo con esa persona que les interesa, prioricen lo que les pasa a ustedes internamente y tomen decisiones sinceras. Momento de color: amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Ansiedad por ser escuchados. Dense el lugar debido librianos, que la sensibilidad natural que los caracteriza incline la balanza hacia ustedes esta vez. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Tienen esperanzas con cierta persona con la que no tienen proximidad. Piensen bien hasta dónde son capaces de ceder o de intentar sin lastimarse. Momento de color: azabache.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sorprenderán por el romanticismo que aflora en sus corazones. Aquellos que estén conociendo personas, van a tener un momento que los dejará pensando. Momento de color: lila.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día cognitivo, con mucha intuición que deberán saber utilizar. Momento interesante en el plano familiar y con sus parejas. Día particularmente sensible. Momento de color: uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Si sienten melancolía por cosas del pasado traten de utilizar sus energías uranianas para cambiar estrepitosamente esos ánimos. Bríos y chispas de felicidad. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Reconciliaciones en puerta con personas con las que había cierta distancia. Siempre es mejor y sanador conciliar que mantener sensaciones tóxicas. Momento de color: transparente.