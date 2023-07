Horóscopo del 31 de julio al 06 de agosto de 2023

Horóscopo del lunes 31 de julio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mucho movimiento en esta jornada arianos. Presten atención a los cuestionamientos que les puedan llegar a hacer. La calma es desde donde debemos partir. Sorpresivo cambio de actitud en las parejas, mayor tranquilidad y armonía. Momento: de color verde puro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos triunfos y entusiasmo en esta jornada que les traerá respuestas esperadas. Ser agradecido tanto al universo como a quienes nos dan una mano. Pueden darse vuelta asuntos de manera positiva y sentir que se abren los caminos. Momento de color: fucsia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay motivos constantes que producen tener que seguir y luchar. Hoy geminianos es un día para poner lo mejor de ustedes asimismo hacer oír sus condiciones. Simetría y crecimiento en proyecto o emprendimiento en el que confían mucho. Momento de color: amarillo fuerte.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Diálogos de los que saldrían satisfechos. Reuniones y acuerdos muy positivos. Impactan en las emociones situaciones de allegados, busquen equilibrio. Ideales que se materializan y que respectan al hogar, puede ser mudanzas o arreglos esperados. Momento de color: arándano.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Protagonismo que no es difícil para ustedes por lo que tendrán la tranquilidad suficiente como para afrontar los desafíos de esta jornada intensa. El amor en búsqueda de poner en práctica las cosas que sienten o desean verlas plasmadas en la realidad. Momento de color: rojizo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos definiciones y nuevo formato en el área laboral. Podrán decir las cosas que necesitan decir siendo escuchados y comprendidos. Resaltarían detalles que les afectan en el plano afectivo haciendo notar a quienes quieren, que ustedes tienen molestia interna. Momento de color: verde.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día de arranque librianos. La energía de hoy es superior a la de otros días. Aprovechen ese ímpetu para ponerlo en todo lo que haga falta. No posterguen llamados o trámites importantes. El amor con ansias y ánimo de pasar buenos momentos. Momento de color: mandarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Colaboración y trabajo en concordancia les dará una jornada muy productiva en el ámbito laboral. Día de mucha actividad en el que el cansancio podría afectarlos. Propónganse realizar algo que los entretenga y los divierta. Momento de color: sol.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos quizás sientan un poco de hastío o sensación de agotamiento interno. Son permisos que podemos darnos pero que se pueden evitar tomándose las cosas con más tranquilidad. Amor conforme, unido y franco. Momento de color: frutos rojos.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Traten de no exagerar y de evitar las vacilaciones, es un día para que las cosas se den. Los sobresaltos en el plano financiero van a superarse, den tiempo al tiempo y a las cosas para que todo se acomode. Ideales que se materializan y se concretan en el amor. Momento de color: café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Canalizan preocupaciones al poder comentarles a las personas indicadas. Día próspero con arreglos satisfactorios. Eviten que los celos se apoderen de su modo de vida y de encarar las relaciones de pareja. Nunca aportan nada bueno. Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día correcto para negociaciones y concreciones. Emprendimientos pensados que pueden darles una salida económica además de la propia satisfacción personal. El amor apuntando a cierta discordia que subsanarían si se sientan a dialogar. Momento de color: azul marino.

Horóscopo del martes 1 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Poca claridad en los acontecimientos que se disparan hoy. Podrían hacerlos trastabillar en decisiones. Piensen y analicen. Creer en el otro es importante. Procuren basarse en los hechos y no en las suposiciones. Jornada algo rigurosa y con sensación de lucha. Momento de color: blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Diferencias en el ámbito laboral. Personas que tienen reacciones encontradas y con poco aporte. Las reuniones o negociaciones llegan a buen término, confianza y soluciones. El amor como refugio de lo que necesitan. Entrega y cariño profundo. Momento de color: coral.

Géminis (22 de mayo al20 de junio) Día con algo de demoras en trámites o llamados que esperan. Traten de no depender de situaciones que les dan atraso en sus gestiones y busquen agilizar. Importancia en los afectos y ocupación de temas que ameritan dialogar. Dualidad que entorpece. Momento de color: manzana verde.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos, procuren acercarse más al consenso y al asentimiento para evitar contradicciones en el área de las actividades. Diferencias y algo de bronca contenida. No dejen que un problema ocupe el día entero y esquiven que un problema tiña las otras vivencias del día. Momento de color: violeta profundo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Aprovechar la jornada para trámites entre los que puede estar realizar contacto con personas con las que tienen que conversar o proponer. Llegan noticias para algunos que podrían conllevar a mudanzas o viajes por trabajo. El amor en concordancia. Momento de color: magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día algo nublado emocionalmente. Busquen abrirle la puerta al sol que siempre está. La vida ofrece muchas cosas por día que deberíamos aprender a descubrir y no centralizar nuestras energías sólo en una y menos si es un problema. Distensión. Momento de color: palta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos los tiempos hoy casi sin respiro, perciben que hay cosas que realizar y quizás eso los ponga nerviosos. Ajusten sus gastos y aprendan a esperar para realizar compras superfluas. Día para aprender a relajar más rápido. Amor y salud de la mano, bien. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Ponen en práctica pensamientos acerca de futuros proyectos a realizar. Los sueños pueden ser posibles, no dejen de perseverar. Exponen sus sentimientos de manera más abierta dejando el temor aparte. Es bueno decir y mostrar lo que se tiene dentro. Momento de color: rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Planteos o preguntas que llegan por parte de personas del entorno laboral. Procuren focalizarse en resolver los asuntos que les competen para dejar atrás discordias. Bastante probable que puedan lograr ese encuentro esperado. No claudiquen. Momento de color: añil.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Eviten adoptar posturas estrictas en el plano laboral. Utilicen sus virtudes para hacer un ambiente más ameno. Se efectivizan asuntos materiales, logran firmas esperadas. Aprender a funcionar desde lados más sensibles o menos viscerales cuando sea necesario. Momento de color: almendra.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día con mucho movimiento, tal les gusta a ustedes. Originalidad a flor de piel que los encausará en proyectos posibles o ansiados. El amor brillante para todos, sobre todo para aquellos que estén en parejas nuevas. Posibilidad. Momento: de color malva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Avances en sus fueros íntimos piscianos. Se sienten renovados y predispuestos a vivir de manera más atractiva para ustedes. Las actividades con buena jornada dándoles liviandad y sensación de libertad. Alivio, sensación, brillos. Momento de color: vainilla.

Horóscopo del miércoles 2 de agosto , 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buen lunes arianos para todos los trámites que deban hacer. Logran cerrar situaciones que los tenían preocupados. Hay novedades en el plano financieros que les darían un buen humor más que positivo. Duerma con tranquilidad. Momento: de color crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los momentos con algo de nervios, llevarán a los taurinos a tener que obligarse a calmarse. Analizar que no es conveniente la exageración cuando vivimos momentos complicados. Nada es lo que piensa en esa sospecha afectiva. Momento: de color índigo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Saber que las cosas no siempre tienen el mismo final. Matemático es el Universo, no las vivencias humanas que tienen el tinte de poder cambiar y la elasticidad de poder acomodarse de algún modo u otro. Paciencia, optimismo, paz. Momento: de color púrpura.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hoy muestran los cancerianos su calidad humana. Deberán ceder ante requerimientos ajenos que serían justos. Es una buena jornada para conciliaciones, acuerdos, firmas. Propuestas laborales muy bien aspectadas. Momento: de color nieve.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Mente despejada para poder lograr reconocimientos en el área de las actividades. Búsqueda sin fin de un corazón que hace tiempo dijo que no. El rey de la selva a veces debe retirarse, eso no le quita su naturaleza de rey. Momento: de color amarillo oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Son los virginianos los que hoy van a brillar sus capacidades y dotes en el área de las actividades. Los mercurianos, que únicos en su iluminación intelectual, verán esperados resultados. Amor completo, amor nuevo. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hora de empezar a no preocuparse por las malas energías que le emiten algunos. Pensar que son sólo personas débiles que no saben cómo manejarse en sus vidas. Aviso temprano de trámites que tendrá que hacer. Momento: de color azul acero.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día para realizar buenas entrevistas laborales, presentarse o reunirse. Compromiso que llega de la mano de allegados para realizar una tarea importante. No desatienda a su entorno familiar, necesitarán su opinión y criterio. Momento: de color lima.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para evitar contradicciones en el trabajo. Los ánimos están algo caldeados y no es momento para disputas, aunque nunca debería ser propicio disputar o reñir. Buen augurio para aquellos que tengan comienzos. Momento: de color salmón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mente despejada y buen humor en una jornada algo complicada en el trabajo. Hay atrasos en trámites importantes y noticias que deberían llegar de papeles o judiciales. Finanzas con cierto avance que le da respiro. Momento: de color azul claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Triunfo y agrado en el área de las actividades. Afirmación y reconocimiento que les dará amplio margen de éxito en sus tareas. Reconcilian cierto resquemor que sentían por persona de la que logra ver sus virtudes. Momento: de color cereza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día casi perfecto salvo por algún accidente doméstico que subsanan rápido. Llegan a ustedes versiones claras y precisas sobre asuntos financieros que les darán a futuro posibilidad de invertir en proyecto soñado. Momento: de color amarillo.

Horóscopo del jueves 3 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Movimientos en asuntos de papeles, novedades y avances. Sepan escuchar los comentarios pertinentes en el ámbito laboral y busquen poder dilucidar lo que les es útil para ustedes. Buena sintonía con personas nievas en sus vidas. Momento: de color lila.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No siempre podemos estar completamente felices. La concepción de la felicidad es amplia, pero podemos decir que aún con todo lo que nos pase, siempre hay algo que nos pone contentos. Pongan color en sus miradas. Que no los gobierne la pena. Momento: de color azulino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos en búsqueda de satisfacer sus deseos financieros, se aproximan posibilidades y ofertas laborales interesantes. Procuren escuchar a sus parejas, la suma de opiniones ayuda a poder ver más claramente las cosas. Momento: de color verde manzana.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No teman soltarse y demostrar lo que sienten cancerianos. Preocuparse es poner de antemano energías que no saben que son tal cual piensan. A veces la otra persona espera que nosotros demos señales, anímense. Probarse es crecer, es ser auténtico en lo que se quiere. Momento: de color naranja.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Argumentos válidos en sus proyectos. Defiendan y den sus razones acerca de algunos problemas salpicados en el área laboral. Sensación de distancia en el plano afectivo, renueven su frescura y expongan lo que sienten desde lo profundo. Limpieza. Momento: de color verde mar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos hay cierta demora para la llegada de ciertas soluciones, mientras tanto hagan su jornada con las energías puestas en las responsabilidades. Posibles invitaciones a diálogos esperados que los aliviarán. Momento: de color vainilla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sepan separar las cosas y no cargarles a sus parejas las broncas que puedan traer de sus trabajos. Equilibren y pongan punto final a situaciones molestas. A veces deberían considerar ponerse en primer lugar. Quererse bien es querer bien. Momento: de color arándano.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No se embarquen en proyectos raros que vienen de la mano de personas no tan responsables. No se dejen convencer aún teniendo mucho afecto por quienes hagan esas propuestas. No batallen con sus parejas, reconecten lo que los unió. Momento: de color coral.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy podrían terminar de definirse asuntos pendientes en el área de las actividades. Flexibilidad sana ante conflictos en la familia, charlen y comprendan buscando las causas de que generaron esos errores. Unión y franqueza que los hará sentirse cobijados. Momento: de color rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) A veces pueden sentir un cansancio respecto al constante esfuerzo que se debe hacer para poder lograr los objetivos tanto económicos como afectivos. Recordar que a la vez sin voluntad y ganas, las cosas pierden sabor y orgullo al momento de conseguirlas. Momento: de color vino.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No caigan en tristezas o desazón, las cosas no se pueden dar por perdidas. La creatividad y el entusiasmo los sacará de esos problemas que hoy ustedes sienten devastadores. No aflojen, la luz del sol está siempre. Amor repleto y completo. Momento: de color rojo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con buenas noticias de personas del entorno familiar. Se regocijarán y sentirán una liviandad nueva que los hará felices. Día laboral con algunos asuntos a resolver, no dejen de poner las cosas en orden. Salud sobresaliente. Momento: de color blanco níveo.

Horóscopo del viernes 4 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos día de algarabía. Potencial cambios en el plano laboral que serán beneficiosos. Evalúen poder deshacerse de problemas con personas del entorno, siempre es mejor la armonía y la buena convivencia. Amor enaltecido y comprometido. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Demuestren su paciencia pragmática taurinos. Hoy es un día algo revuelto en el plano de las actividades. Procuren estar atentos y evitar discusiones incluso insólitas por parte de personas que no comprenden las cosas desde una óptica más simple. Momento: de color amarillo suave.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Verán que de a poco las cosas van tomando el color esperado. El esfuerzo a veces tiene que ser mayor y volver a empezar es parte de la vida. Distintos sucesos espontáneos los mantendrán ocupados en esta jornada algo impar. Paciencia. Momento: de color violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sentirán presiones en el ámbito laboral que los llevará a verse envueltos en nervios excesivos. Día para revalorizar a las personas que los quieren y con quienes cuentan. Se pueden dar las condiciones como para poder resolver asuntos del corazón. Movilidad. Momento: de color carmesí.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los argumentos respecto situaciones confusas que presenten hoy ante las personas con quienes comparten sus actividades, serán escuchadas. Se abren caminos nuevos en el plano afectivo, leoninos se los siente entusiasmados y con buen semblante. Momento: de color dorado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Confianza y decisión en el plano de las actividades. Hay buen rumbo y posibilidades varias. Virginianos, ir al punto que los preocupa y tratar de resolverlo de alguna manera. En el amor siempre debe priorizar el diálogo. Novedad. Momento: de color maíz.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hora de limpieza interna, buscar sacarse los pesos que sienten sin necesidad. Quítense culpas, procuren mirarse en el espejo de sus almas y calmar el dolor o dolores nuevos o antiguos. Día que aunque laboral, mantienen las mentes con ustedes mismos. Momento: de color púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se sorprenderán hoy viendo actitudes positivas por parte de personas de su entorno laboral. Colaboración y estímulo que debieran evaluar y valorar, dando posibilidad a quitar los pruritos que a veces tenemos sobre los otros. Liberación. Momento: de color verde puro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los celos no son la mejor opción nunca. Las inseguridades propias debieran ser analizadas y reemplazadas por lograr un mayor equilibrio propio. Meditaciones y claridad. El trabajo y el amor bien aspectados, depende de ustedes estar tranquilos. Momento: de color obispo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Transición en el plano laboral, cambios y sorpresas que los mantendrán alerta. No vacilen en plantear sus dudas. No teman. Buen día para comienzos y firmas. Cabritas no posterguen esos diálogos que sus parejas les reclaman. Conexión. Momento: de color lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Compás de espera acuarianos, a pesar que para ustedes la paciencia no es natural. Procuren esperar y no desesperar por esos llamados que no llegan o esas reuniones que se postergan. Articulación y flexibilidad en asuntos del corazón. Ponen a prueba su reserva interna. Momento: de color blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy demuestran una vez más sus talentos a la hora de tener que resolver problemas. Amor con empuje y mayor compromiso. Llegan a visualizar proyectos que serían provechosos para sus futuros. Ilusión, pensamiento y decisión. Adelante. Momento: de color turquesa.

Horóscopo del sábado 5 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mostrarse tal cual se es, no es difícil para los arianos. Hoy eso les jugará muy a favor a la hora de sincerar cuestiones en el ámbito laboral. Ideal jornada para endulzar a sus parejas y demostrarles su pleno amor. Aquellos que sientan dudas, hoy deciden. Momento: de color coral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren aplicar su natural practicidad frente a las cosas o problemas que puedan surgir. Estén atentos a diálogos importantes que podrían hacerles saldar deudas del pasado emocional. Sensación y cierta inclinación a querer definir cosas. Momento: de color azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay motivos constantes que producen tener que seguir y luchar. Hoy hay iluminación y sabiduría. Condiciones que les proporcionan crecimiento. La calidad de vida que nos da la tranquilidad no tiene precio en ningún sentido. Momento: de color perla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Disfrutar de poder funcionar desde las virtudes. Se amigan con personas. Hagan cuentas y evalúen los pro y las contras de esa aspiraciones que tienen. Busquen que se hagan realidad. Inteligencia y osadía para que la creatividad sea probable. Momento: de color tomate.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día para meditar y calcular sus tiempos futuros leoninos. Saber lo que se quiere lograr es el punto de partida. Podrían sentir que dieron todo lo que podrían dar en el plano afectivo. Ocurre que a veces lo que damos no es lo que el otro necesita o quiere. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No sientan que se terminan los plazos para las propuestas propias que tenían en mente. Dense la posibilidad de dudar y revisar las aspiraciones con total optimismo. Flexibilidad emocional hacia las parejas generarán mejorías en los vínculos. Momento: de color pera.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Es probable que sientan que hay cierta distancia con personas de su interés. Librianos, no siempre lo que imaginamos es tal cual. Trabajo interno para tratar de no sentirse siempre culpables o responsables de las actitudes de los demás. Autonomía. Momento: de color añil.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Todo lo que quieren escuchar no siempre es pronunciado por esas personas de las que esperan cambios de actitud o método. Traten de avanzar sin miedo dando posibilidades al futuro con personas nuevas que llegarían a sus vidas. Aproximación y descubrimiento. Momento: de color arándano.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Buen día para evaluar si tienen las cosas preparadas para realizar esos proyectos en mente. Día apto para diálogos importantes en el plano de las actividades aún siendo sábado. Se perfilan bien las parejas nuevas y quienes las tengan renueven ánimos. Momento: de color magenta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día ideal para desempolvar viejos pensamientos de tristezas profundas o desencantos y procurar desterrarlos para siempre. A veces la lúcida mente del Capricornio se obsesiona y suma toxicidad interna. Superación, propuesta y definición. Momento: de color amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Disfrutarán de este día si ponen la mejor energía. Procuren dejar de lado sensaciones negativas, pretensiones imposibles o posibilidades de perder un día lindo. Las cosas son más simples de lo que imaginamos, procuren reconocer todo lo bueno que les pasa. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Cierta inquietud en el plano familiar, asuntos normales, comunes y habituales que nos van pasando a lo largo de la vida. Buen desenvolvimiento y ánimo para lograr soluciones inmediatas. Amor luciendo las uniones y los compromisos. Momento: de color menta.

Horóscopo del domingo 6 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día laborioso y ocupado en el área de las actividades. Mente ágil y resolutiva. Habrá posibilidades de mudanza que se proyectaría a futuro con mejora. La firmeza no implica mal modo, ser firme implica serenidad. Momento: de color zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Podrá vislumbrar que algunos sueños se concretarían en este día con sorpresas y nuevos aires. Jornada para arreglos en la casa y necesidad de hacer orden sacando lo que no se usa más. Limpiar ayuda a renovar la energía. Momento: de color esmeralda.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sin duda uno de los días más energéticos de la semana para los lúcidos geminianos regidos por el gran Mercurio que les da inteligencia y originalidad. Buscan el por qué y encuentran las respuestas sobre un tema familiar. Momento: de color verde claro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Trabajar la seguridad propia es menester y debiera ser constante. No aliente a seguir el hilo de una discusión que de innecesaria y negativa provocaría atraso en las relaciones. Caminatas y dieta sana también sería necesario.

Momento: de color rosa bebé.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) No es día para las dudas, tome decisiones en el área laboral que le darán alivio y solución. Los corazones leoninos están con cierta confusión. La confusión en el amor tiene una respuesta, lo mismo que no tenerla. Momento: de color verde manzana.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día interesante para los virginianos, podrían pensar en cosas que los ayudaría a futuro. Hay aires nuevos para los corazones, quienes no tengan pareja podrían hallarla y quienes la tienen se afirman y concretan. Momento: de color alga.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sin duda una jornada con mucha labor tanto para los que deban concurrir a sus trabajos como los que en casa estén atareados con cosas acumuladas. No desistan de poder tomarse un buen rato para distenderse en casa. Momento: de color coral.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las aves fénix del Zodíaco resurgen hoy de algunas cenizas que los hacían sufrir. Dejan atrás ideas sin sentido práctico y buscan otras alternativas que les harán sentirse en pleno ejercicio de sus libertades. Alivio emocional. Momento: de color blanco perlado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día ideal para hacer cuentas y poder organizarse con el dinero. Posibilidad de invertir en una idea o proyecto antiguo. Charla importante con allegados sobre realizaciones o sociedades. Alegría en pareja, compañía y agrado. Momento: de color celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con mucho orgullo por su responsabilidad en las tareas, logran ascensos o mejoras remunerativas. Se abre una nueva puerta en el amor de aquellos capricornianos que no estén en pareja. Serenidad, día pleno. Momento: de color verde puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día con movimiento y agilidad en asuntos con papeles o trámites logrados que revisan. Punto de partida en el amor gracias a la conciencia de siempre apuntar al diálogo y al darle el lugar al otro. Caricia en la familia, llegan noticias bellas. Momento: de color cian.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día apto para ponerse a pensar en los cambios internos que desean tener. Surgen nuevas ideas en el área de las actividades que le darán diferentes vientos para poder realizar lo que desea. Alternativa en los afectos que podría ayudar a un buen fin. Momento: de color mandarina.