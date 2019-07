Ignacio Resa, escribe sobre el Barrio de Palermo.

Compartí :-) .







Soy Andrés Ignacio Resa, tengo 46 años, Licenciado en Recursos Humanos, realice dos Maestrías, en “Gestión del Conocimiento” en la Universidad del Atlántico Norte, de España y “Gerenciamiento de Personal” en la UNINI de Puerto Rico, nací en la Ciudad de Pergamino y desde hace muchos años vivo en Palermo y aspiro a ocupar la jefatura de la comuna 14, cargo al que me postulo ocupando el primer lugar en la boleta de precandidatos de “CONSENSO FEDERAL”.

Como miembro de la Junta Vecinal quiero escuchar a los vecinos y trabajar para resolver sus inquietudes y problemas, siempre he participado de organizaciones y es parte de mi ser, hoy por ejemplo y desde hace varios años, soy miembro del consorcio del edificio donde vivo y en pequeña medida ejerzo la representación de mis vecinos e intento resolver los problemas de quienes compartimos ese espacio.

En cuanto a los problemas de los vecinos en la actualidad están dados mayoritariamente por la crisis económica que se está viviendo, aumento en los alquileres, expensas casi impagables, los servicios como energía eléctrica, gas y agua muy caros, los impuestos igual, pérdida de empleo, locales cerrados y PyMEs en crisis, sumado a que estacionar en Palermo se ha transformado en un desafío al que hay que dedicarle tiempo y paciencia, hospitales colapsados, y más.

La ONG Defendamos Buenos Aires realizó un relevamiento y concluyo que en el mes de enero cerraron 735 locales en la ciudad de Buenos Aires, siendo los más afectados PALERMO, Belgrano, San Nicolás y Puerto Madero. Según éste relevamiento, cerraron en Palermo 38 negocios de la zona llamada Las Cañitas. El promedio de ese mes a nivel ciudad fue de 82 cierres diarios.

Ante estas problemáticas desde la comuna tenemos que comprometernos con una correcta elección de prioridades. Me refiero a que Palermo esta hermoso, sus parques y plazas lucen como pocas veces, permanentemente se ven obras de cambio de veredas, y me pregunto sobre las prioridades, ¿el frente de la casa pintado y la heladera vacía? O ¿la heladera con comida y el frente que espere a que pase la crisis?.

Generar opciones de estacionamiento, fondos anticrisis para las expensas en los edificios, que los servicios públicos no aumenten más que los salarios, bajar los impuestos a los locales comerciales, y otras medidas más son opciones para ayudar a los vecinos a atravesar este difícil momento.

Vivo en Palermo, soy un vecino como todos, con los mismos problemas y a su vez disfruto de cada rincón del barrio para mi más lindo de la ciudad, soy parte de sus organizaciones, juego al futbol dos o tres veces por semana en el Parque Las Heras, estoy orgulloso de vivir aquí, y de representar a Lavagna y Tombolini, de ser parte de un espacio donde hay experiencia y juventud, pero sobre todo valores éticos y capacidad, ambos son economistas, yo formado en empleo, área esenciales en estos momentos de turbulencias económicas, y me comprometo a sostener los mismos en la comuna, en compañía de Susana Dergarabetian, miembro de la Unión General Armenia de Beneficencia, Carlos Montaldo, que nació, vive y trabaja en la comuna 14, conocedor como pocos de la realidad barrial, y varios jóvenes y experimentados que trabajamos codo a codo convencidos que un futuro mejor es posible, por ésta razón, pido con humildad y compromiso el voto por Roberto Lavagna en la Nación, Matias Tombolini en la Ciudad y para Susana, Carlos, Gustavo, Merlina, el resto de éste valioso equipo y para mi, y que se sumen a éste sueño por un país que vuelva a tener crecimiento económico y baja inflación como lo hizo Roberto Lavagna, una educación modelo como la que pregonó Sarmiento, una salud para todos y del mejor nivel como la que quiso Favaloro, en nuestro horizonte, nuestro sueño, volver a ser un país modelo, estar top ten de los países, parece difícil, pero hay que comenzar a vivir el sueño y para ellos hace falta un voto pensado, inteligente, no votar en contra de .., o para que no gane tal, saber que el voto define diputados, legisladores, jefe de gobierno, comuneros, entonces elegir con la razón quienes te pueden dar un país mejor, después de octubre es tarde, estas a tiempo.