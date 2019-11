IMAGEN / BELLEZA: La ciencia de los colores

Compartí :-) .







Uno de los temas de consulta que recibo es sin lugar a dudas, qué color conviene usar. Para comenzar a responder a este interrogante, tenemos que tener en cuenta que existe una ciencia de los colores que se basa en las distintas tonalidades, intensidades y valores de los mismos así como en los pigmentos que se emplean para crear colores.

Por este motivo es que, si bien tenemos colores en estado puro, también hay matices y distintas gamas de un mismo color. De este modo, por ejemplo, tendremos un verde inglés y un verde musgo con lo cual no podemos generalizar y hablar de que “el verde es sentador o no” para una persona.

El estudio de los colores y la identificación de los adecuados para cada caso ha evolucionado en este tiempo y hoy en día contamos con el sistema más completo, que es el patentado por Colour Me Beautiful, la multinacional de asesores de imagen que me avala y represento en Argentina. Este sistema es innovador porque posee un método científico que permite obtener la paleta personal en base al tono de ojos, cabello y tez, a la vez que se emplean más de 130 telas para que cada persona pueda ver cuáles son sus tonos ideales, incluyendo los neutros, que son el esqueleto de todo guardarropas.

Es cierto que contemplamos el color de cabello pero hay distintas tonalidades de rubio y de castaño, por lo que no podemos englobar a todas las mujeres según este parámetro solamente, diciendo que a las rubias les sienta bien determinado color ya que tenemos rubios dorados y rubios platinados, con lo que los tonos serán diferentes.

Para las mujeres castañas ocurre lo mismo: un cabello castaño de un tinte cobrizo se verá mejor en tonos cálidos, mientras que un castaño más intenso podrá verse mejor con tonos fríos. Del mismo modo, es probable que no le corresponda la misma paleta a una mujer de cabello castaño con mechas doradas que a otra que no tenga estas mechas.

Con este método de análisis de color, se identifican los tonos neutros ideales para verano e invierno así como los tonos que no pueden faltar para indumentaria y accesorios. Se ejemplifica con las 135 telas y se enseñan combinaciones de color, siempre considerando las actividades cotidianas y el estilo personal. Cada clienta recibe su paleta personalizada, con los colores más sentadores, que le resultará una aliada imprescindible a la hora de evaluar si adquiere una prenda en base al color. Esta paleta entra cómodamente en cualquier cartera o bolso, por lo que siempre se puede llevar y nos permite evitar gastar dinero en prendas que no serán sentadores por sus colores, así como aprender a elegir aquellos tonos que realmente dan más luminosidad al rostro.

Pero los colores no inciden solamente en la indumentaria y en los complementos; el make up es otra herramienta trascendental de una buena imagen y elegir los colores que no sean los más adecuados, puede resultarnos perjudicial. Por este motivo, el sistema patentado por Colour Me Beautiful también enseña los tonos ideales para sombras, rímel, colorete, labiales, brillos labiales, base y correctores.

¿La paleta nunca se modifica?

La paleta de colores personal puede modificarse si la mujer cambia su tono de cabello o si comienza a usar lentes de contacto que cambian el color de sus ojos.

El cambio en el cabello alude a una modificación significativa, por ejemplo, pasando de un castaño oscuro ceniza a un chocolate, o mismo incluyendo mechas en tonos dorados. Para estos casos, el sistema exclusivo de CMB, nos da la solución y permite identificar la nueva paleta sin inconvenientes.

En síntesis, el análisis de color y su estudio han avanzado de modo tal que, con un asesoramiento con este método patentado, no tenés que preocuparte por memorizar colores o por recordar lo que te hayan comentado: vas a contar con tu paleta en todo momento para optimizar tu imagen. Y vale recordar que el color constituye un 50% de la imagen que proyectamos. ¿Qué estás esperando para optimizar tu imagen?

Laura Malpeli de Jordaan

Master en Asesoramiento de Imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar