Iñaki Gutiérrez: el arquitecto del DNU de Milei diseñado desde TikTok, no tiene futuro y va directo a ser anulado por las dos Cámaras.

Los destinos de la patria en un chico de 22 años:

El cambio es un desafío que no se puede imponer desde una plataforma como TikTok, y es probable que las estrategias de Javier Milei no le funcionen bien. Las opiniones comunes reflejan que los valores arraigados en una sociedad no se transforman con decretos gubernamentales. La implementación de cambios a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) carece de legitimidad y contradice los principios de la democracia liberal.

Se ha observado que las reformas promovidas por Menem y luego anuladas por Kirchner muestran la efímera vigencia de las imposiciones normativas. Para que estos cambios perduren, se argumenta que es necesario seguir un proceso legislativo adecuado.

Aunque desentrañar el enredo de regulaciones parece ser beneficioso económicamente para la población en general, el dilema radica en el método utilizado para llevar a cabo estos ajustes.

El empleo de DNU se ve como una acción contraria a los principios liberales, ya que pasa por alto la separación de poderes. Aunque pueda ser legal según la Constitución de 1994, se cuestiona su legitimidad, especialmente desde una perspectiva liberal.

Históricamente, se criticó a figuras como Menem, Néstor Kirchner y sus sucesores por gobernar mediante DNU, pero ahora que esta medida resulta conveniente, parece que esas críticas han perdido su fuerza.

Se nota que muchos defensores del liberalismo están enfocados únicamente en lo económico, sin considerar su vinculación con la estructura institucional. Este enfoque limitado muestra una falta de comprensión de la totalidad del liberalismo, como se aborda en obras como ‘Derecho, Legislación y Libertad’ de Hayek.

Se sostiene que ningún DNU será capaz de cambiar los valores arraigados en una sociedad si esta no está convencida de los beneficios de vivir en libertad. Transformar estos valores requiere un trabajo educativo extenso sobre los beneficios de la desregulación.

En resumen, cambiar bruscamente los valores arraigados en una sociedad a través de un DNU plantea incertidumbres sobre cómo será recibido ese cambio. Los cambios duraderos suelen surgir de demandas populares ascendentes, donde la sociedad exige desregulación. La imposición por DNU deja en duda su aceptación o rechazo por parte de la sociedad.

Es crucial aprender de las experiencias pasadas en Argentina, como las reformas de Menem y las contrarreformas de Kirchner, para comprender la volatilidad de los valores en el electorado. Aquello que es aplaudido hoy puede ser rechazado mañana.

Los argumentos presentados son convincentes: los valores arraigados en una sociedad no se modifican con decretos. Los cambios sostenibles requieren un proceso prolongado de educación y persuasión.

En el caso de Milei, sus propuestas económicas implementadas mediante DNU podrían tener beneficios inmediatos, pero podrían enfrentar rechazo a largo plazo si no van acompañadas de un proceso educativo y de persuasión.

Milei ha sido criticado por su falta de experiencia y conocimiento de la estructura institucional argentina. Si desea lograr cambios significativos en el país, deberá abordar y superar estas críticas.