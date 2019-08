Inmortal: A Mick Jagger sigue de gira por los EEUU.

Un paparazzi fotografió al rockero de 76 años luego del show que dio la semana pasada junto a sus compañeros en California, en el Rose Bowl de Pasadena. A Jagger se lo vio, cansado, quizás por las dos horas de entrega sobre el escenario. Los Rolling Stones están de gira por los Estados Unidos y durante ese mismo tour, el cantante habría sido operado por un problema de salud el cual hizo que Mick Jagger pase un rato por el Hospital.

Thanks for all your birthday wishes, I’m looking forward to celebrating in Houston with you tonight!

Según trascendió el cantante está acompañado en cada presentación por un especialista del corazón y un gran staff de asistentes que están atentos a él.

“Siempre hubo un médico de gira con la banda, eso es un requisito de cualquier gira importante, especialmente teniendo en cuenta las edades de los miembros del grupo”.

New Orleans we’re going to be caught in a crossfire hurricane but we’re staying to play the show on Monday night, so stay safe and see you all then. pic.twitter.com/zLitvNqwS9

— Mick Jagger (@MickJagger) July 12, 2019