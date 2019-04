Integración de aplicaciones: viejos problemas, nuevos escenarios

Compartí :-) .







Damián Szulman, socio de Seidor en Argentina, www.seidor.com

A esta altura, ya nadie puede discutir los enormes beneficios que la nube aportó a las empresas de todos los tamaños: acceso irrestricto a las nuevas tecnologías, capacidad de incorporar innovación sin necesidad de destinar enormes partidas presupuestarias, aceleración de los procesos de implementación… Sin embargo, como toda novedad, de a poco el modelo de cloud computing fue mostrando su “lado B”.

La adopción acelerada de la nube provocó, en muchos casos, que las empresas adquirieran un notable número de herramientas de proveedores diversos, incluso sin pasar por el área de IT o sin contar con un paraguas decisorio de alto nivel ejecutivo. Por lo tanto, un viejo problema de las implementaciones on premise, el de los silos de información, comenzó a trasladarse hacia el nuevo esquema de la nube.

En este contexto surge la importancia del concepto de iPaaS (integration platform as a service, plataforma de integración como servicio). Una solución de integración que abarca todo el panorama de tecnologías de la información, no solo las aplicaciones que están en cloud. Este dato no es menor: las empresas tienen generaciones de sistemas existentes y es crucial que se logren integrarlos con estos nuevos servicios.

Entre otras cosas, una plataforma iPaaS resuelve:

– Biblioteca de componentes de integración para el creciente número de aplicaciones de software como servicio (SaaS, software as a service) que surgen día a día.

– Integración federada: que los datos recorran el camino más directo entre distintas aplicaciones.

– Rapidez de implementación y facilidad de mantenimiento en el contexto de aplicaciones SaaS en donde la empresa no gobierna el ciclo de vida de todas las aplicaciones y APIs.

– Seguridad distribuida.

– Escalabilidad y pago como servicio.

– Multitenancy.

– Gobierno distribuido.

Las empresas que estén subiéndose a la nube tienen la oportunidad de adelantarse a los problemas de integración que podría causar falta de flexibilidad o time-to-market en los negocios. Aquellas que ya lo han hecho, deben repensar su estrategia y sumar el concepto de iPaaS para obtener el máximo valor que sus soluciones pueden aportarle.