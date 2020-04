Un maquinista fue arrestado el pasado martes tras intentar embestir un tren a toda velocidad contra un buque hospital enviado por la Marina estadounidense a Los Ángeles para ayudar a combatir la pandemia de covid-19. El hombre aseguró que su objetivo era «despertar a la gente» sobre el verdadero propósito de la embarcación, que según él está ligado a una conspiración del Gobierno.

El caso fue publicado este miércoles por el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado en el que se citan las declaraciones juradas del sospechoso, identificado como Eduardo Moreno, de 44 años. El acusado admitió que descarriló y estrelló intencionalmente el tren cerca del barco USNS Mercy.

Sin embargo, el ferrocarril chocó contra varias barreras de acero y concreto sin llegar a alcanzar al buque y un oficial de patrulla de carreteras que presenció lo ocurrido detuvo a Moreno mientras intentaba huir de la escena.

«Solo tienes una oportunidad así una vez. El mundo entero está mirando. Tenía que hacerlo. La gente no sabe lo que está pasando aquí. Ahora lo harán», declaró Moreno al ser interrogado por las autoridades. Además, señaló que «no creía que ‘el barco es para lo que dicen que es'».

Ahora, Moreno podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Por otra parte, el buque no sufrió ningún daño y nadie resultó herido en el incidente. No obstante, el choque provocó que el tren derramara una importante cantidad de combustible, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para limpiar el lugar.

