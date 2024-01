Internas feroces en el Gobierno del Javier Milei.

Javier Milei. ¿El vende humo que se hunde solo?

Adorni negó que haya «internas» en el Gobierno y descartó la renuncia de Francos: «Es un rumor»

Cuando salís a negar es por que el quilombo se instaló

El portavoz presidencial Manuel Adorni negó hoy la existencia de «internas» entre funcionarios del Gobierno, a raíz de la presentación en el Congreso de la llamada Ley Ómnibus, y calificó de «rumor» a una información acerca de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría presentado la renuncia al cargo.

«En el Gobierno no hay una sola interna. Todo es rumor. En línea con esos rumores, lo de Francos es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. Es falso de toda falsedad», respondió Adorni a una consulta recibida en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

Acerca del reclamo por coparticipación y deuda del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la Nación, explicó: «No tengo adelanto sobre la reunión ni temario previsto» sobre el encuentro de esta tarde con el ministro de Economía, Luis Caputo.

«De haber algo relevante de la deuda por coparticipación se brindará la información», aseguró.

Por otra parte, ante una consulta sobre las primeras medidas implementadas en tres semanas de Gobierno, el vocero presidencial dijo que «no» ve «adónde se le están quitando derechos absolutamente a nadie; Ni en materia de salud ni en materia laboral».

«La opción de elegir la obra social me parece sensacional en lo personal y como gobierno me parece fabuloso que la gente lo pueda ejercer. No hay nada más maravilloso que la posibilidad de elegir. Si algo ha fracasado en Argentina es la legislación laboral o parte de ella. Me parece que esta cuestión de los derechos ganados en materia laboral han sido una complicación», evaluó el funcionario.

Al respecto, el vocero observó que «más que derechos adquiridos son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años y las décadas».

Acerca de Facundo Jones Huala, Adorni explicó: «El líder de lo que se llama la Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala, serpa extraditado a Chile desde la ciudad chubutense de Esquel para seguir cumpliendo el proceso judicial de condena que le impuso la justicia chilena».

Al respecto, sostuvo que el el operativo, del cual evitó dar detalles por cuestiones de «seguridad», estará a cargo de la Policía Federal, de la de Seguridad Aeroportuaria y trabajando en conjunto con Interpol de Chile.

Recalde afirmó que «el pueblo no votó a Milei para que viole la Constitución Nacional»

El abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, consideró hoy que al presidente Javier Milei «el pueblo no lo votó para que viole la Constitución Nacional», al referirse a la medida cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo que suspende los aspectos de reforma laboral contenidos en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que promulgó el Gobierno nacional para desregular la economía.

En diálogo con radio Provincia, Recalde evaluó que este fallo de la Cámara «no se podrá revertir» y que el Gobierno «tendría que apelar a la Corte” para lograr convalidar la normativa.

«Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son facultades de Poder Ejecutivo, pero está prohibido legislar con ellos. Y eso es lo que pretende MIlei. La Cámara actuó de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional”, subrayó.

En ese mismo sentido, Recalde aseveró: “A Milei el pueblo lo votó, pero no para que viole la Constitución Nacional, sino para que la obedezca”.

“Las reformas laborales del DNU habilitaban la retención de cuotas a los sindicatos y con eso se quiere evitar que los gremios tengan recursos económicos para hacer cumplir sus funciones», puntualizó Recalde.