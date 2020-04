Ambas prácticas figuran en una guía con recomendaciones frente a la pandemia mundial que dio a conocer el servicios sanitario estatal.

Check out our new information about sex during the #coronavirus pandemic #COVID19 https://t.co/g2pNYZ5ZYM pic.twitter.com/P4QzeevfLd

El estatal Servicio de Salud Sexual de la República de Irlanda publicó una guía de actuación ante la epidemia de coronavirus en la que recomienda el «sexting» (intercambio de textos o fotografías explícitas por internet) y la masturbación para evitar contagios, siempre que quienes vayan a involucrarse en esas prácticas se laven las manos antes y después.

«Solo se debe ser sexualmente activo con alguien con quien se convive y que no tenga el virus ni haya desarrollado síntomas», subraya el texto divulgado por HSE Sexual Wellbeing.

A pesar de que la recomendación es no mantener relaciones sexuales ni besar a nadie externo al domicilio, «si se hace, es importante limitarlo a tan pocos compañeros como sea posible», el texto divulgado por HSE Sexual Wellbeing.

La guía urge a los irlandeses a utilizar citas virtuales, «sexting» y salas de chat para relacionarse, al tiempo que recomienda «desinfectar los teclados y pantallas táctiles cuando son compartidas por otros».

Respecto de la masturbación, asegura que «no expandirá el coronavirus, especialmente si se lavan las manos y (lavan) cualquier juguete sexual con agua y jabón durante al menos 20 segundos, antes y después».

En la República de Irlanda se confirmaron hasta ahora 3.447 casos de Covid-19 y se registraron 85 muertes.

