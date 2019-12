Javier Bazterrica: Condenaron al mediático “El Gigoló” a tres años de prisión por estafa.

Compartí :-) .







Javier Bazterrica reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado que unificó una pena que no tenía firme en Rosario, otra en Pilar y cinco más en Buenos Aires. Sus abogados, Gastón Marano y Alberto Van Autenboer defendieron al imputado. De todas formas, el fiscal Oscar Ciruzzi resolvió las demandas con un juicio abreviado, en el que el mediático admitió las maniobras ilícitas, y recibió una condena de tres años.

se llegó a esta resolución en suspenso, el letrado contó: “La probation nosotros la pedimos hace un año y medio. El juez del Tribunal Oral la otorgó, el fiscal había apelado el otorgamiento de la probation y nosotros fuimos a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación entendió que no era procedente la probation en este caso, con lo cual no hubo lugar para probation, por eso volvió hacia atrás. Íbamos encaminados a un juicio oral, pero previo a esa instancia discutimos otra alternativa: la del juicio abreviado. Es un acto judicial de carácter casi administrativo, en donde básicamente se reúnen el fiscal y la defensa, y negocian sobre alternativas de pena. Por supuesto, como defensa nunca iba a negociar algo que implicara la detención del cliente, sino no negocio, voy a juicio y pruebo suerte en el juicio”.

En mayo pasado la hermana de Flavio Mendoza contó en Incorrectas qué fue lo que había sucedido en su caso: “Son tipos muy manipuladores. Antes de estar conmigo había salido con una policía, una abogada, una gerenta de una multinacional. Hace un acting muy divertido. Yo no estaba desesperada por estar con un hombre, pero me enganché con él”.

Se conocieron por Facebook y salieron cinco meses. Pero a los dos meses notó algunos comportamientos extraños del hombre: “Me hacía ruido. Pero tienen un manejo tal que te convencen, te dan vuelta las cosas. Es un psicópata. Si le hacías una pregunta que no le gustaba, se ofendía”.

“Un día Flavio me mostró la causa que él tenía en Rosario, que es por la que fue condenado. No va a ir a prisión ahora, pero ya va a ir porque tiene otras causas, además de la mía. A mí me estafó con 5000 dólares, que le di para que los pusiera a trabajar y nunca me los devolvió”.