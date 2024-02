Javier Milei no sabe gobernar y solo vende humo por Tic Toc. Un presidente fallido.

El presidente debe presentarse a trabajar y dejar de andar de vacaciones haciendo se el «cheto«. No es lo mismo gobernar en Tic Toc que en la Rosada.

JAVIR VENDE HUMO

Presidente venga a trabajar a la Argentina. El estado le paga para ser Presidente. Basta de vacaciones.

Cuando un presidente solo se dedica a las redes sociales y no aborda problemas serios como el alza de precios en alimentos, transporte y nafta, mientras que el Congreso no funciona y sus representantes no son competentes, las consecuencias para el país pueden ser graves:

Inestabilidad económica: La falta de control sobre la inflación y el desequilibrio en los precios esenciales genera incertidumbre y desconfianza en la economía. Los ciudadanos ven cómo su poder adquisitivo disminuye y se dificulta el acceso a necesidades básicas.

Descontento social: La inacción del gobierno ante las dificultades económicas y la falta de soluciones a corto y largo plazo provocan malestar e indignación en la población. Se intensifican las protestas y la polarización social.

Debilitamiento institucional: La ineficacia del Congreso y la falta de capacidad para controlar al ejecutivo deterioran la confianza en las instituciones democráticas. Se abre la puerta a la corrupción y al populismo.

Deterioro de la calidad de vida: El aumento de precios, la falta de oportunidades y la desconfianza en el futuro impactan negativamente en la calidad de vida de la población. Se incrementa la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.

Aislamiento internacional: La falta de liderazgo y la inestabilidad interna pueden afectar las relaciones del país con la comunidad internacional, debilitando su posición en el escenario global.

Ejemplos:

Argentina: La crisis económica actual, con alta inflación y desabastecimiento, es un ejemplo de las consecuencias de la falta de acción por parte del gobierno y la desconfianza en las instituciones.

Venezuela: La hiperinflación, la escasez de alimentos y la pobreza extrema son el resultado de años de descontrol económico y político.

Soluciones:

Diálogo y consenso: Es fundamental que el gobierno busque el diálogo con los diferentes sectores sociales y políticos para encontrar soluciones conjuntas a los problemas.

Medidas económicas: Implementar políticas públicas que controlen la inflación, fomenten la producción y protejan a los sectores más vulnerables.

Fortalecimiento institucional: Reformar y fortalecer las instituciones para garantizar su independencia, transparencia y eficacia.

Liderazgo responsable: El presidente debe asumir un rol activo en la búsqueda de soluciones y comunicar con claridad sus planes y estrategias.

La responsabilidad de un presidente es velar por el bienestar de su pueblo y tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y el progreso del país. Ignorar los problemas reales y refugiarse en las redes sociales solo agrava la situación y pone en riesgo el futuro de la nación.

Milei publicó lista de «leales y traidores» que «usaron el discurso del cambio para rapiñar banca»

El presidente Javier Milei publicó esta madrugada en sus redes sociales una lista de diputados «leales y traidores» según su voto en la sesión especial de ayer en la Cámara de Diputados para tratar en particular la ley «Bases» y expresó que los que votaron en contra «usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca».

«Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca… Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina», publicó el Presidente en su cuenta de la red X desde Israel, donde cumple desde ayer una visita oficial.

De esta manera, Milei reposteó una publicación de la cuenta de la oficina del Presidente en la que se «agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

«También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta», indica la publicación.

Luego, lista los nombres de los diputados que «votaron en favor del pueblo» y a continuación de los que «votaron en contra del pueblo».

En otra publicación en X, Milei posteó otro texto: «Imperdible hilo. Aquí podrás mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras» y publicó un texto de un usuario llamado @alexisliberal, que detalla el nombre, la foto y el espacio político al que pertenece cada legislador que votó en contra de la iniciativa oficial.

Ayer, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley «Bases», que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de «destruir» la iniciativa del Poder Ejecutivo.

La Cámara baja levantó la sesión ayer, debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la cámara baja.

Ese artículo establece que «un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna».

La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.

El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques, donde se definió la vuelta a comisión del proyecto.

Vicejefe de bloque Hacemos dijo que la ley Bases «debe salir y deben buscarse los consensos»

El vicepresidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, señaló hoy que desde fuerza política consideran que la ley de Bases, que volvió a comisión por falta de acuerdo políticos, «debe salir y deben buscarse los consensos que sean necesarios» para que pueda ser aprobada en Diputados.

«Nosotros dijimos desde el primer día que hay que darle gobernabilidad a quien llega, sobre todo cuando llega en una situación de crisis heredada del kirchnerismo, como es el caso del presidente (Javier) Milei», destacó Gutiérrez.

El diputado cordobés consideró que «una cosa es eso y otra cosa es que el Presidente se sintiera habilitado para enviar un despropósito de 664 artículos y pretender que eso diera algún resultado que no fuera el que tenemos hoy».

Indicó que «lo que ha hecho el oficialismo es despreciar la posibilidad de que muchos diputados, los que representamos a distintas provincias y los que no, le diéramos la posibilidad de conseguir los instrumentos que necesitaba para abocarse a la emergencia y dejara el resto de los temas para la discusión en particular en las comisiones».

«Así como el kirchnerismo cree que no tiene nada que ver con la presente crisis que vivimos los argentinos, es decir que la historia empieza cuando ellos lo deciden, cuando el actual Gobierno hace escasos 50 días que ejerce, tampoco tiene razón el presidente Milei cuando cree que realmente podía pasar semejante proyecto de ley mezclando absolutamente todos los temas y no diferenciando la cuestión principal», señaló.

También rechazó los cuestionamientos del oficialismo a los mandatarios provinciales al señalar que «los gobernadores tienen la misma legitimidad de origen que el Presidente y por lo tanto son quienes referencian en sus provincias la custodia de los intereses de cada una de ellas, porque si no, pareciera que las provincias son cáscaras vacías donde no vive gente».