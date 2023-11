Javier Milei: ¿Qué significa no pasar el psicotécnico?

No pasar el psicotécnico significa que una persona no ha logrado cumplir con los requisitos o estándares psicométricos establecidos en una evaluación psicotécnica. Estas pruebas suelen medir habilidades cognitivas, aptitudes específicas, rasgos de personalidad, o habilidades psicomotoras, dependiendo del propósito de la evaluación.

La falta de éxito en un psicotécnico puede deberse a diversas razones, como dificultades en la resolución de problemas, falta de habilidades específicas requeridas, o incompatibilidad con los rasgos de personalidad deseados para un determinado puesto o situación. Es importante tener en cuenta que no pasar un psicotécnico no necesariamente indica una incapacidad general, sino que la persona puede no cumplir con ciertos criterios específicos evaluados en ese contexto particular.

En algunos casos, no pasar un psicotécnico puede significar que la persona no es considerada apta para el trabajo, la posición o la actividad para la que se está realizando la evaluación. Sin embargo, es importante recordar que el resultado de un psicotécnico no define el valor general de una persona ni su capacidad en otras áreas de la vida.

Las razones por las que una persona puede no pasar un psicotécnico son diversas. Algunas de las más comunes son:

Dificultades en la resolución de problemas: el psicotécnico puede evaluar la capacidad de la persona para resolver problemas de manera lógica y eficiente. Si la persona tiene dificultades para pensar de manera crítica o para encontrar soluciones a problemas complejos, es posible que no pase el psicotécnico.

Falta de habilidades específicas requeridas: el psicotécnico puede evaluar habilidades específicas que son necesarias para el trabajo, la posición o la actividad para la que se está realizando la evaluación. Si la persona no tiene las habilidades requeridas, es posible que no pase el psicotécnico.

Incompatibilidad con los rasgos de personalidad deseados: el psicotécnico puede evaluar rasgos de personalidad que son importantes para el éxito en el trabajo, la posición o la actividad para la que se está realizando la evaluación. Si la persona no tiene los rasgos de personalidad deseados, es posible que no pase el psicotécnico.

Es importante tener en cuenta que no pasar un psicotécnico no necesariamente indica una incapacidad general. La persona puede tener capacidades y habilidades en otras áreas que no se evalúan en el psicotécnico. Por lo tanto, si una persona no pasa un psicotécnico, no debe desanimarse ni sentirse menos capaz.

