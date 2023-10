Javier Milei quiere a Patricia Bullrich luego de tratarla de asesina y montonera

Milei se declara dispuesto a «incorporar» a Bullrich a un eventual gobierno libertario

Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, ha expresado su interés en una alianza con Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Esto es sorprendente, dado que Milei ha criticado duramente a Bullrich en el pasado, llamándola «montonera» y «asesina».

En una entrevista reciente, Milei dijo que está dispuesto a «reconciliarse» con Bullrich si ella está dispuesta a abandonar su apoyo al kirchnerismo. Milei dijo que cree que Bullrich es una «persona honesta» que podría ser una aliada valiosa para su causa.

Bullrich ha respondido a la propuesta de Milei diciendo que está abierta a discutir una alianza, pero que necesita más información sobre las propuestas de Milei.

La propuesta de Milei es una señal de que el campo político argentino está en un estado de cambio. Milei es un candidato populista de derecha que ha ganado popularidad entre los votantes descontentos con la clase política tradicional. Bullrich es una figura de la derecha tradicional que ha sido criticada por su apoyo al kirchnerismo.

Si Milei y Bullrich llegaran a un acuerdo, sería un cambio importante en la política argentina. Un acuerdo entre los dos candidatos podría llevar a una coalición de derecha que podría desafiar a Sergio Massa.

El candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró hoy que está dispuesto a «incorporar» a la dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich a un eventual gobierno libertario pero criticó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El diputado nacional, en diálogo con radio El Observador, confirmó su interés por sumar a la excandidata presidencial de JxC a su alianza libertaria y destacó el trabajo de Bullrich a cargo de la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.

«Si ella quisiera incorporarse, cómo no la voy a incorporar. Ella ha sido exitosa combatiendo la inseguridad», aseveró Milei y afirmó que con la líder del PRO «tenemos coincidencias en materia de seguridad».

Volvió a hacer un llamamiento a la dirigencia de JxC a sumarse a LLA con el fin de derrotar al oficialismo: «Acá hubo una campaña dura y no hemos resuelto bien nuestras diferencias. Ahora bien, yo estoy dispuesto a hacer tabula rasa, yo estoy dispuesto a dejar todo en el pasado, a no remover nada con el objetivo que es ganarle al kirchnerismo».

Sin embargo, criticó a Rodríguez Larreta por «no representar las ideas de la libertad» y consideró que «está muy cercano» a las propuestas de Sergio Massa.

Milei también pretendió acercarse a quienes votaron a la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y aseguró que las «personas de izquierda» son las que «más saben» sobre capital humano.

«Nosotros los llamamos. No nos importan lo que piensan. Si me aportan una solución al problema, no me importan lo que piensa», dijo el economista.

El líder libertario quedó en segundo lugar este domingo en los comicios y competirá contra el candidato oficialista, Sergio Massa, en el balotaje para definir presidente de la Nación el próximo 19 de noviembre.

Tras alcanzar 29,98% de los votos y quedar casi siete puntos por debajo de Massa, el diputado nacional busca incorporar votos del resto de las alianzas a sus filas para obtener una victoria el 19 de noviembre.