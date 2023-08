Javier Milei y Daniela Mori. ¿Nace una futura primera dama?

La cantante Daniela Mori llegó a su máxima popularidad en el 2019 cuando volvió a aparecer en público junto a Javier Milei, quien fue el más votado en las PASO 2023. Ante los resultados de este domingo, la artista salió a hablar sobre su ex.

«Ayer voté y agarré el auto y me fui. Estoy en la Costa. Lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista. Hablamos hasta el 2019 y creo que empezó con todo esto en el 2020», expresó la cantante en el ciclo «Socios del Espectáculo».

«Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta», agregó Daniela, muy sonriente. Además, no descartó un posible regreso con su ex: «Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo, estoy muy contenta con el resultado por él».

«La gente se define por sus actos, ya vamos a ver si es que logra ser Presidente. Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, es una persona que yo quise mucho, me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento», agregó la artista argentina.

Por último, le preguntaron si se imagina como Primera Dama y respondió: «Yo siento que si me pasara una cosa así en algún momento de mi vida, lo tomaría con mucha responsabilidad. Sé lo que son las necesidades».

El cambio radical en el voto de un pueblo hacia un candidato outsider que propone medidas extremas puede estar influenciado por una combinación de factores políticos, sociales y económicos. Aquí hay algunas explicaciones posibles:

Descontento con el estado actual: Si el pueblo está descontento con el status quo debido a problemas no resueltos o a la percepción de corrupción, incompetencia u otras deficiencias en el sistema político tradicional, podrían estar más dispuestos a probar una opción radical.

Frustración con partidos tradicionales: Si los partidos políticos tradicionales no han respondido efectivamente a las necesidades y preocupaciones de la población, la gente podría buscar alternativas radicales que parezcan más dispuestas a escuchar y abordar sus problemas.

Crisis económica o social: En momentos de crisis económica o social, la gente podría sentirse más inclinada a respaldar medidas extremas que prometan soluciones rápidas, incluso si esas soluciones son arriesgadas o poco convencionales.

Campañas mediáticas efectivas: Un candidato outsider con propuestas extremas podría utilizar estrategias de comunicación y marketing innovadoras que resuenen con la audiencia, generando entusiasmo y apoyo.

Deseo de cambio radical: En algunos casos, las personas pueden sentir que el sistema político necesita un cambio radical para resolver problemas fundamentales y están dispuestas a respaldar a un candidato que promete esas transformaciones drásticas.

Desconfianza en la élite política: Si hay una creciente desconfianza en la élite política y en las instituciones establecidas, las personas podrían optar por un candidato outsider como una forma de desafiar el sistema.

Identificación con el candidato: Las personas podrían sentir que el candidato outsider es más auténtico y se identifica más con sus preocupaciones y valores, lo que podría crear un vínculo emocional más fuerte y generar apoyo.

Cambio cultural y demográfico: Cambios en la composición demográfica o en la cultura política de un lugar podrían llevar a un cambio en las preferencias electorales, impulsando el apoyo a candidatos que antes eran considerados extremos.

Reacción contra la globalización: En algunos casos, el apoyo a candidatos extremos puede ser una respuesta a la percepción de que la globalización y las élites internacionales están afectando negativamente a la comunidad local.

Efecto de redes sociales y desinformación: Las redes sociales y la propagación de información errónea pueden amplificar las voces de candidatos extremos y moldear la percepción de la realidad, influyendo en las decisiones de voto.

Es importante señalar que cada situación es única y puede haber múltiples factores interconectados que influyan en un cambio radical en el voto hacia un candidato outsider con medidas extremas. Estas explicaciones no son exhaustivas, pero ofrecen una idea de las dinámicas que podrían estar en juego.