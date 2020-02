Jimena Barón no soportó las criticas de «las verdes» y se internó en un centro de asistencia psiquiátrica.

Compartí :-) .







Esta semana, Jimena Barón se puso en el centro de la escena y generó fuerte polémica tras el repudio que recibió en las redes sociales por el afiche con el que promocionó su nuevo trabajo musical. Jimena Barón se hace la artista y es solo una botinera con plata para derrochar. Se hace por que no se banca las críticas. Los artistas de verdad no solo soportan las críticas, si no que sufren carcel por ellas. En nuesta opinion es solo una botinera, una ex mujer de un futbolista. Para ser cantante hay que saber cantar y no hacer playback en vivo, y fundamentalmente no desafinar con la garganta.

Se hizo la trolonga «puta de quilombo» con su afichito en la columna del edificio de Dorrego y Nicaragua, le saltaron a la yugular las verdes militantes, las verdaderas feministas y terminó deprimida en un centro para la salud mental, por que no aguantó las criticas, borró fotos de su red social y demostró que ser botinera no te hace cantante, aunque tengas 6 millones de seguidores que solo te siguen para verte el orto.

A raíz de las reacciones negativas que tuvo la promoción de Puta, su más reciente single, la actriz emitió un extenso comunicado que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que la siguen más de 6 millones de personas.

Sin embargo, las críticas hacia la creadora de «La Cobra» continuaron reiteradamente.

En este contexto, es que este sábado Atelofobia Producciones, la empresa que representa a la artista, emitió un contundente comunicado de prensa en el que informa sobre la cancelación de sus shows.

Mientras muchos relacionan esto directamente con el repudio que generó la actitud de Barón cuando presentó su nueva canción, la nota emitida reza lo siguiente:

«Atelofobia producciones informa que lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar sus shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos.

Se le indica reposo, medicación sedativa y acompañamiento de sus seres queridos en su casa. También se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupére su fortaleza. A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió a través de algunas expresiones que se hicieron en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Consideramos que se atravesó un límite que debió ser inquebrantable. El hostigamiento, la violencia y las amenazas que involucran a Jimena y a su familia generan un amedrentamiento extorsivo y aterrador.

Muchas gracias».

Las redes sociales se hicieron escuchar, con «si te gusta el durazno aguantate la pelusa», «Ella vive generando violencia,cuando bailó con su nenito al lado en tanga es imperdonable y en su afán de mostrarse y llamar la atención cruzó todos los límites posibles.», «es lo que ella genera, por la manera de buscar tener prensa, que se joda, por el ùnico motivo que se la conoce, es por mostrar el culo».