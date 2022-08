Johnson & Johnson vende productos que utilizan componentes cancerígenos

Johnson & Johnson suspende venta de talco para bebés: fue denunciado por causar cáncer

La empresa recibió cientos de denuncias y causas por los componentes cancerígenos que usan.

La empresa farmacéutica, Johnson & Johnson informó que a partir de 2023 sacará a la venta en todo el mundo el talco Baby Podwer al constatar que utilizan componentes cancerígenos para su fabricación.

Desde hace varios años la empresa tiene carpetas con un total de 38 mil demandas en las que se denuncia que el talco para bebés causa cáncer. Ante la gravedad del asunto, decidieron eliminar de todas las góndolas el producto dos años después de que se haya reglamentado en Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado oficial de Johnson & Johnson indicaron que fue una «decisión comercial» y que el producto será reemplazado por almidón de maíz. Asimismo, explican que las anomalías presentadas no son por la incorporación de un componente cancerígeno. Una investigación explica que la sustancia sería «asbesto» que provoca diversos problemas de salud en quienes lo usen en todas sus formas.

Denuncias desde 2018

Desde 2018 la empresa enfrenta denuncias, pero en todo momento manifiestan que no son responsables ya que no utilizan ese componente para la fabricación del talco: “Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson’s es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer”, declaró la firma J&J.

En estas 38 mil demandas la empresa fue encontrada culpable diversas oportunidades como en 2018 cuando debió pagar 4.400 millones de dólares a 22 demandantes por daños y perjuicios.

Pese a que en 2020 la justicia dio lugar a una posible anulación de las indemnizaciones, la Corte de Apelaciones de Missouri falló en contra de la empresa por lo que debieron pagar a los demandantes aunque con una reducción que pasó de los 4.690 millones de dólares a los 2.120 millones.