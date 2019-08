Jorge Lanata de flan a panqueque, la mágia de la televisión abierta.

Compartí :-) .







En nuestro derrotero seudo periodístico, hemos encontrado de todo, pero nunca antes se había visto como se han transformado y convertido los flanes en panqueques. Sigamos con los panqueques. Parece que se le acabó el financimento…

Patético: es capaz de movilizar el ánimo infundiéndole afectos vehementes y particularmente dolor, tristeza o melancolía a un publico gorila que no le gusta más el flan. Jorge Lanata: “Las medidas del Gobierno son patéticas, parece que quiere comprar los votos”.

Jorge Lanata analizó en su stand-up de espectáculo para gorilas, PPT, la derrota que sufrió el oficialismo en las (PASO) del 11 de agosto. Criticó las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, cuando hace meses las celebraba.

“Las medidas que se anunciaron ahora, como un mini plan de alivio, me parecieron patéticas. Quiero decir: no podés darle a la gente en tres meses lo que no le diste en tres años. Y por el otro lado es cínico: ¿Para qué lo hacés? ¿Los estás comprando?”, “Es un delirio que un elector pueda votar en la interna de otro partido, está mal el piso para los partidos más chicos y lo convierte en un sistema de triple vuelta”. “Una encuesta cara, donde se gastaron $4500 millones”, “Agitar ante la derrota la idea de fraude no solo es torpe sino que nos impide entender por qué se produjo esa derrota. Si pensamos que hubo un fraude, entonces todo estuvo bien y eso no nos deja pensar qué estuvo mal”, “La eligieron porque era la más cara, pese a que tuvo el peor puntaje en la licitación. Incluso, antes de la elección los peronistas hablaban de fraude y ahora Cambiemos grita eso. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez”. Por otro lado, sobre la salida de Nicolás Dujovne, consideró que “ratifica que el poder cambió de lugar” y que su renuncia “habla mal del economista”, porque “se va cuando el barco se hunde”.

Nos quedamos pensando seriamente en lo que decia Luca Prodan. Deben ser los gorilas, deben ser.