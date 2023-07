Jorge Lanata dijo que Wanda Nara tiene leucemia

En las últimas horas, Jorge Lanata dio detalles de la enfermedad que estaría sufriendo la esposa de Mauro Icardi. «Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital», comenzó en su programa radial, «Lanata sin Filtro».

Si bien todavía no hay parte médico alguno y el entorno de Wanda Nara mantuvo el hermetismo, el periodista mencionó: «Lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia».

Además, Lanata profundizó en la información: «Fue internada en el Sanatorio Los Arcos con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre mostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, bueno… Esto indica una enfermedad hematológica. También presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto que ya es público, público pero secreto, es raro lo que pasa con esto».

Por su parte, Marina Calabró, columnista de espectáculos de su programa, no se mostró cómoda con la situación y le mencionó que era preferible esperar a que salga un parte médico o la propia protagonista decida hablar sobre el tema. El punto a favor de la periodista es que todavía no hay certezas médicas que se hayan confirmado, por lo que quedan en versiones.

Sin embargo, Jorge Lanata completó sobre el supuesto estado de salud de Wanda Nara. «A la vez hubo contactos de allegados a Wanda con Fundaleu, es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia. Eso es lo que está pasando con Wanda», culminó.

LEUCEMIA

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas. La médula ósea es el tejido que se encuentra en el centro de los huesos y es responsable de la producción de células sanguíneas. En la leucemia, la médula ósea produce células sanguíneas anormales que no pueden funcionar correctamente. Estas células anormales pueden acumularse en la médula ósea y desplazar a las células sanguíneas sanas. Esto puede provocar una serie de problemas de salud, como anemia, infecciones y hemorragias.

Hay varios tipos de leucemia, pero los dos tipos más comunes son la leucemia linfoblástica aguda (LLA) y la leucemia mieloide aguda (LMA). La LLA afecta a los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. La LMA afecta a los mielocitos, que son un tipo de glóbulo blanco precursor de los glóbulos rojos, las plaquetas y los neutrófilos.

Existen diferentes tipos de leucemia, pero los dos principales son la leucemia aguda y la leucemia crónica. La leucemia aguda se caracteriza por un crecimiento rápido de células inmaduras y anormales, mientras que la leucemia crónica implica un crecimiento lento de células maduras pero anormales.

Los síntomas de la leucemia pueden variar, pero algunos de los más comunes incluyen fatiga, debilidad, palidez, pérdida de peso inexplicada, fiebre recurrente, infecciones frecuentes, hematomas o sangrado fácil, dolor en los huesos o articulaciones, y ganglios linfáticos inflamados.

El diagnóstico de la leucemia se realiza mediante análisis de sangre y biopsia de médula ósea. Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento dependerá del tipo de leucemia y de la etapa en que se encuentre. Los tratamientos comunes incluyen quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida y trasplante de médula ósea.

Es importante destacar que los avances en el campo de la oncología han permitido mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con leucemia. Sin embargo, el pronóstico y las opciones de tratamiento pueden variar según el tipo y la progresión de la enfermedad, así como otros factores individuales.

Si sospechas que puedes tener leucemia o tienes preocupaciones relacionadas con la enfermedad, te recomendaría buscar atención médica de un profesional de la salud. Ellos podrán realizar una evaluación adecuada y proporcionarte información y opciones de tratamiento específicas según tu caso.

Los síntomas de la leucemia pueden variar según el tipo y el estadio de la enfermedad. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Fatiga

Pérdida de peso sin causa

Fiebre

Hemorragias fáciles

Infecciones frecuentes

Dolor en los huesos

Piel pálida

Inflamación de los ganglios linfáticos

Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante que consulte a un médico lo antes posible. La leucemia es un cáncer grave, pero con un tratamiento temprano, la mayoría de las personas con leucemia pueden curarse.

La esperanza de vida en casos de leucemia puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como el tipo de leucemia, la etapa en que se diagnostique, la edad del paciente, el estado de salud general y la respuesta al tratamiento. No es posible proporcionar un número exacto de años de supervivencia, ya que cada caso es único.

Algunos tipos de leucemia, como la leucemia promielocítica aguda, tienen altas tasas de curación con tratamientos adecuados, y los pacientes pueden tener una esperanza de vida normal. Otros tipos de leucemia, como ciertos subtipos de leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia mieloide crónica (LMC), pueden ser controlados a largo plazo con terapia dirigida y, en algunos casos, los pacientes pueden llevar una vida normal durante muchos años.

En general, los avances en el diagnóstico temprano, el desarrollo de terapias más efectivas y los cuidados de apoyo han mejorado significativamente las tasas de supervivencia en los últimos años. Sin embargo, cada situación es única y es importante tener en cuenta que el pronóstico puede variar de un individuo a otro.

Es fundamental trabajar en estrecha colaboración con un equipo médico especializado para obtener un diagnóstico preciso, recibir el tratamiento adecuado y tener un seguimiento continuo. El médico oncólogo podrá proporcionar información más precisa y personalizada sobre la esperanza de vida en base a los factores específicos de cada caso.