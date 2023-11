Jorge Macri, en la 29° Conferencia Industrial

El jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, remarcó hoy que la “Ciudad tiene que recuperar una vocación de perfil industrial” en la apertura de la 29° Conferencia Industrial, el evento anual más importante del sector que reúne a los principales referentes políticos, autoridades de gobierno, empresarios, periodistas y académicos, con el objetivo de generar espacios de diálogo para consolidar el protagonismo industrial de nuestro país.

Organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y bajo el lema “Hay industria, hay futuro”, el encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Recoleta, y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA.

Macri compartió su presentación con Miguel Zonnaras, presidente de Georgalos y de la 29° Conferencia Industrial, y destacó que “hay una oportunidad central, espectacular, notable, en la interacción de lo público y lo privado. Tenemos que tratar, y esto se hace desde el Gobierno, de desterrar el concepto de “o” para incluir el concepto de “y”, que es trabajar en equipo”.

Discurso de Jorge Macri

“Me apasiona esta tarea de gestionar ciudades, de entender que las ciudades son organismos vivos que se transforman permanentemente, que cada vez que el Estado o los privados tomamos decisiones, generamos una impronta, un cambio, un efecto, que tenemos que estar atentos a esa organicidad, a esa reacción para volver a sintonizar con lo que hace falta”.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene oportunidades excepcionales, sin ninguna duda en un país donde tal vez hoy, hasta hace algunos meses diría, la palabra más habitual era incertidumbre plena, hoy por suerte, a mi entender, como pasa siempre en un nuevo gobierno, pero además con nuevas ideas, con una agenda nueva y distinta, empieza a aparecer también una palabra de esperanza, donde la resiliencia de los y las argentinas, en general, y de sectores como la industria, demuestran sus ganas de sostener y resurgir.”

”En el marco de esas incertidumbres, creo que a lo largo de todos estos años, la Ciudad ha sido un punto de apoyo de algunas certezas. Este año junto con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno, la UIA, entre otros y varios sectores, anunciamos una baja de impuestos muy concreta en la Ciudad de Buenos Aires, y que la vamos a sostener”.

“Es imprescindible comprender, y lo tengo muy en claro, que lo más importante que tiene esta Ciudad de Buenos Aires es el privado. Esta Ciudad pulsa, emprende, se desarrolla, crece, gracias a las ganas de hacer del privado en todos sus sectores, en todos sus niveles. El grande, el mediano, el pequeño, el de servicios, el transformador, el comercial, el más innovador, el más tradicional, el que sostiene la vida industrial, histórica, o los unicornios que ha ido generando esta Ciudad de Buenos Aires”.

”Quiero ser además el jefe de Gobierno de la Ciudad, no del Gobierno de la Ciudad. Y eso que parece un juego de palabras, no lo es, es una visión de comprender que por fuera de nosotros, como organigrama de gobierno, ocurren y ocurrirán a la velocidad que se transforma la tecnología, cosas mucho más relevantes que las que podemos emprender nosotros.”

”Hay una oportunidad central, espectacular, notable, en la interacción de lo público y lo privado. Tenemos que tratar, y esto se hace desde el Gobierno, de desterrar el concepto de “o” para incluir el concepto de “y”, que es trabajar en equipo, con todas las tensiones que eso plantee, con las dificultades, poniendo sobre la mesa los conflictos que podamos tener, pero tirando dentro de lo posible para el mismo lado, el del crecimiento, el de la certeza”.

”La Ciudad tiene que recuperar una vocación de perfil industrial, porque hace algún tiempo en una consonancia de una mirada nacional, de un país que se fue muy hacia los servicios, se dejó de buscar la posibilidad de generar industria. Tuvimos algunos esfuerzos en el último tiempo interesantes, la reinstalación de industrias farmacéuticas en el sur de la Ciudad, pero así como tenemos un norte de la Ciudad desarrollado, que impulsa, que emprende, con el sólo motor del privado, necesitamos llevar desarrollo al sur de la Ciudad. El sur de la Ciudad supone no para mí un problema, sino una inmensa oportunidad”.

”La Ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene energías renovables, no tiene cobre, no tenemos campo, no tenemos la extensión vasta del país. Si uno hiciera ese análisis y leyera los planteos que muchas veces se hacen de las grandes oportunidades de la Argentina, parecería que la Ciudad de Buenos Aires no tiene oportunidad. Sin embargo, tenemos lo más importante que puede tener cualquier organización, y ustedes lo saben: capital humano”.

”El mejor capital humano de la región reside, estudia, se forma y se capacita en esta Ciudad de Buenos Aires, y se expresa en éxitos notables, como en muchos unicornios o en empresas que se desarrollan todos los días, y a eso tenemos que seguir fomentándolo, no sólo en el ámbito de lo digital, sino también en otras industrias que generan bajo nivel de impacto, pero que son grandes generadoras de empleo y calidad”.

”No soy un monosabio, trato de aprender rápido, así que creo que uno de los desafíos míos también como jefe de Gobierno es trabajar muy en conjunto con los sectores que saben más que nosotros, generar mesas de trabajo, en serio, no para las fotos, para transformar la realidad. Sigo siendo un pibe, pago mis sueldos, tengo empleados propios, los cheques que emito los pago de mi bolsillo en esos casos, así que entiendo y conozco los problemas que muchas PyMES e industrias sufren”.

”La Ciudad de Buenos Aires, como decía, es competitiva en capital humano, es competitiva en valor relativo con otras jurisdicciones, en ingresos brutos, pero vamos a dar un paso más allá muy importante, vamos a avanzar en una autonomía, además de tener gobernanza sobre un puerto propio, la única ciudad que no lo tiene, recuperar la terminal de ómnibus, es increíble que la Terminal de Retiro esté manejada por el Gobierno Nacional, bajos autopistas”.

”Van a haber dos peleas muy importantes para esta Ciudad y para el desarrollo de la economía en un concepto básico. Necesitamos tener la autonomía de la IGJ, que ha expulsado muchas SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) que se instalaron durante mucho tiempo y por una persecución ideológica han ido a buscar mejores nortes. Y segundo, y más importante, muy importante para todos los que generan empleos, un fuero laboral moderno, sano, limpio, que entienda las nuevas formas de generar empleo y trabajo”.

“La Ciudad necesita esa tranquilidad y sobre ese pilar, capital humano, una gran ubicación y competitividad impositiva, si a eso le sumamos seguridad y modernidad en el marco laboral, vamos a ser sin duda el camino y el faro correcto de una Argentina posible”.

”Tengo mucha confianza en los años por venir, que no van a ser fáciles, pero que tienen que volver a valer la pena. Nadie en la Argentina pide que no haya esfuerzo. Lo que todos piden y ustedes lo saben, lo ven, lo escuchan, es que el esfuerzo vuelva a tener premio. Hay que volver a hacerlo y lo vamos a trabajar con el Gobierno Nacional”.

”Muchas gracias. Gracias a la UIA. Me comprometo a sentarnos con ustedes, a escucharnos permanentemente y gracias, profunda y seriamente, por animarse a seguir invirtiendo y a generar trabajo en una Argentina tan compleja”.