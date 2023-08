Jorge Macri: «Hay que revisar el sistema de votación para octubre»

Así lo indicó el candidato de Juntos por el Cambio a la Jefatura de Gobierno, Jorge Macri, al analizar los inconvenientes que sufrieron los porteños al momento de votar con la boleta única electrónica, en declaraciones radiales.

Además, agregó: «Está claro que el voto electrónico no funcionó y lo había marcado en su momento. Este sistema me parece bárbaro pero no para que se haga al mismo tiempo con una votación nacional. Hubo colas, se tuvo que esperar y por eso muchos vecinos no fueron a votar».

«Era mi preocupación, que se confirmó y por eso debemos revisar este sistema para octubre. Es algo que no lo defino yo sino que lo tiene que hacer la justicia. Soy muy respetuoso de ello pero quiero dejar mi opinión al respecto», dijo Jorge Macri

Sobre la actualidad del país, el candidato a Jefe de Gobierno fue muy claro: «El país está en un momento muy difícil y todo lo que se anuncia en materia económica es un paliativo que luego se transforma en parte del problema».

Para finalizar, expresó: «No existe gobernar sin asumir costos políticos. Uno tiene que tomar decisiones que a veces son difíciles pero hay que hacerlo porque para eso nos presentamos a un cargo y no para patear una pelota hacia adelante, siempre a costo de la gente».