Juan Grabois Denuncia Desperdicio de 5000 Toneladas de Comida Mientras la Gente Pasa Hambre

Última edición: 2:58 p. m. · 26 de mayo de 2024

Juan Grabois ha denunciado que 5000 toneladas de alimentos se pudren en galpones mientras miles de personas pasan hambre. Según Grabois, la gestión del gobierno es deficiente y carente de sensibilidad.

El Secretario de Niñez afirmó que estos alimentos están reservados para «catástrofes», una declaración recibida con escepticismo y enojo. Grabois comparó esto con los comentarios de Milei sobre la inexistencia de cuerpos de personas hambrientas, intensificando la indignación pública.

Desde el inicio del gobierno, se ha registrado un aumento significativo en la pobreza y la indigencia. Grabois critica la falta de transparencia y la ineficacia en la distribución de alimentos.

Además, Grabois cuestiona la falta de respuesta del gobierno ante eventos climáticos recientes, alimentando la desconfianza y frustración entre los ciudadanos. Asegura que se continuará luchando hasta que ningún hogar carezca de pan en la mesa.

Dice en X: «Hay gente con hambre y 5000 toneladas de comida pudriéndose en galpones. Esta es la realidad, lo demás es cuento, pero al cuento hay que contestarle con un cañón de verdades.

Ahora están con el cuentito de que las 5000 toneladas son para «catástrofes». Lo dijo literal el Secretario de Niñez. Esto, sumado a la putada de Milei sobre ¡¿dónde están los cuerpos muertos de los que pasan hambre?! (me recuerda a Videla con su dónde están los desaparecidos), muestra el cinismo de los que «la ven», pero no la sienten. No sienten nada. No se dan cuenta que la catástrofe ya está aquí… estaba desde antes que lleguen y ellos la agravan deliberadamente cada día. Son miseria planificada. No son solo chantas, son mala gente. Ni con millones de difamaciones pueden tapar los 5.8 millones de pobres más que hay desde que iniciaron el gobierno, ni con millones de ensobrados pueden tapar los 2.5 millones más de indigentes mientras subejecutan.

Primero: es falso que auditaron los comedores que reciben alimentos del Estado, auditaron comedores que se inscribieron durante la pandemia. En el expediente de la denuncia que hicimos, tuvieron que reconocer que solo el 17% de los comedores relevados recibían asistencia nacional. Es decir, relevaron cualquier cosa. Segundo, no solo relevaron mal sino que tan solo lo hicieron en el 5,8% de los comedores. De esos los que registran como supuestos fantasmas ya detectamos decenas de casos en que mintieron impune y groseramente porque sus propios relevadores registraban que el comedor existía, pero no recibía alimentos desde enero y por ende, obviamente, no podía funcionar.

Tercero: dicen que está guardada para catástrofes… supongamos que les creyéramos.. ¿acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue catástrofe suficientemente para entregar los alimentos? ¿O el temporal de Corrientes en marzo de este año? ¿El que hubo en Buenos Aires ese mismo mes? Nos están tomando el pelo.

Algunos me acusan a mi personalmente. Ninguno se animó a denunciarme. Ninguno. Ni un funcionario público me denunció.

Mira bien -por ejemplo- a este cerdo repugnante que anda repartiendo acusaciones….De la Torre se llama, flamante “Secretario de Niñez y familia”, un puntero de cuarta de San Miguel, baroncete del conurnarco, devenido en anarcocapitalista con el fervor de los conversos…

Ahora Secretario de Estado, hambrea a la gente bajo la tutela de una ministra monotributista contra la que estuvo meses conspirando… Esta tal doña Sandra que tenía como máximos antecedentes ser la productora de Majul y enseñar «reiki» -dudo que conociera seriamente esta disciplina japonesa.

Mirale bien la cara a estas hienas… mirales los ojos, los gestos y preguntate ¿gastan una emoción por otros? ¿Les importa lo que sufren los pobres para quienes deben trabajar y por los que cobran millonarios sueldos? Mirá sus sonrisas satisfechas y mofletudas, la oscuridad de su mirada, el aura grotesca que emanan … y fijate si no será que son ellos los que usan el hambre para hacer política, si no son ellos los que les importa tres carajos el sufrimiento ajeno, si no son ellos los que proyectan sus miserables acciones en otros…. fijate porque, si mirás bien, la ves.

No nos va a callar un atajo de rufianes perversos y desalmados. Los vamos a enfrentar, hasta que el pan no falte en ninguna mesa».