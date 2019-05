Juan Manuel Casella: “Cambiemos está agotado. Todo proceso de coalición tiene un principio y un fin”

Compartí :-) .







En comunicación telefónica para el programa Dos Miserables, conducido por Jorge Gres y Nahuel Bianchi para Radio Cooperativa AM 770 de lunes a viernes a las 6 de la mañana, Juan Manuel Casella, referente histórico del radicalismo analizó la situación actual de la alianza Cambiemos, la Convención Nacional Radical que se desarrollará en los próximos días y las perspectivas electorales nacionales para el radicalismo teniendo en cuenta los resultados que se vienen dando en las provincias.

Sobre las declaraciones del presidente de la UCR respondió: “Lo que dijo Cornejo es acertado porque es lo que piensa mucha gente que ya no se siente contenida por Cambiemos y que apunta a la construcción de una tercera vía.” Analizó que los candidatos presidenciales son Cristina Fernandez de Kirchner y Mauricio Macri y afirmó: “el votante puede optar entre estos dos candidatos pero no elegir, y nosotros queremos que puedan elegir, que tengan representación en las elecciones.” Destacó que hay un 50% del electorado que no quiere votar ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni a Mauricio Macri: “ese sector necesita de nuestra representación política.”

Sobre la Convención del partido radical que se va a realizar en los próximos días observó que hay 3 posiciones bien marcadas: “los que pretenden continuar en Cambiemos como si nada hubiese pasado y pretendan mayor participación, los que estamos creando una opción diferente con una postura programática distinta y quienes quieren separarse de Cambiemos y volver a la lista 3 UCR. El desarrollo de la convención es indeterminable.”

También destacó la importancia de la Convención Nacional Radical como espacio estructural y estratégico para el partido, “no puede ser caracterizada como un simple trámite ratificatorio de la permanencia en Cambiemos” y definió: “creo que por lo menos va a haber un fuerte debate. Los resultados en las elecciones no son buenos, hay una omisión representativa de Cambiemos.” Y afirmó: “Cambiemos está agotada. Todo proceso de coalición tiene un principio y un fin.”

Ratificó que acompaña la construcción de esta tercera propuesta para las elecciones nacionales encarnada en la figura de Roberto Lavagna: “estamos hablando de la creación de un nuevo espacio político que Lavagna tiene que decidir representar. En la política hace falta que los hechos se manifiesten públicamente.”

Sobre la gestión de Mauricio Macri como Presidente consideró necesario hacer un análisis sobre el desarrollo del gobierno y poder distinguir cuál fue la función del radicalismo dentro de Cambiemos y cuál va a ser su destino. Destacó que la alianza Cambiemos fue exitosa al ganar las elecciones pasadas e impedir que continuara el “populismo autoritario y corrupto de Cristina Fernández de Kirchner” pero que a su criterio el radicalsimo no tuvo participación alguna en el período de gobierno de Cambiemos. Finalizó destacando que estas cuestiones deben ser debatidas en la Convención.