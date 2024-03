Jubilaciones: Explicación de la fórmula de Martín Guzmán a Javier ni lee, Milee

Explicación de la fórmula de Martín Guzmán:

Fórmula:

(E(t) – E(t-1)) / E(t-1)

Donde:

E(t) es la relación peso/dólar en el período t.

E(t-1) es la relación peso/dólar en el período anterior a t.

Interpretación:

La fórmula representa la tasa de variación del tipo de cambio entre dos períodos. En este caso, se utiliza para medir la devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense.

Ejemplo:

Si el tipo de cambio oficial del dólar era de $100 pesos por dólar el 12 de diciembre (E(t-1)) y pasó a ser de $220 pesos por dólar el 13 de diciembre (E(t)), la tasa de devaluación se calcula de la siguiente manera:

(220 – 100) / 100 = 1.2

En este caso, la devaluación habría sido del 120%.

Crítica de Javier Milei:

Milei critica a Cristina Kirchner por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, la cual, según él, es producto de la fórmula de actualización previsional implementada por su gobierno.

Respuesta de Martín Guzmán:

Guzmán argumenta que la devaluación del peso también ha contribuido a la licuación de los ingresos de los jubilados.

Puntos clave:

La fórmula de Martín Guzmán mide la tasa de variación del tipo de cambio.

La devaluación del peso puede afectar negativamente el poder adquisitivo de los jubilados.

Tanto la fórmula de actualización previsional como la devaluación del peso pueden tener un impacto en los ingresos de los jubilados.

Es importante tener en cuenta que la fórmula de Guzmán solo mide la variación del tipo de cambio nominal, no el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el que toma en cuenta la inflación en ambos países.

Además, la devaluación del peso no es el único factor que afecta el poder adquisitivo de los jubilados. Otros factores como la inflación, el nivel de empleo y la política económica también pueden tener un impacto.

Para comprender mejor el impacto de la devaluación en los jubilados, es necesario analizar todos estos factores en conjunto.

Martín Guzmán dijo «Si devaluás 118% de un saque sabiendo cuál es la fórmula vigente de actualización de las jubilaciones, sabés también que le vas a licuar el ingreso a las y los jubilados. Que era lo que buscaban».

Javier Milei le contesto a Cristina «Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto. La cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios. Y le paso un dato, uds se fueron con una mínima (la que usted no sabe por tener una de privilegio de $ 14 Millones) de USD 80 que hoy está con el bono en USD 200. Le comento que precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio. Además, le cuento que si usted cree que guardándose dos meses la gente se va a olvidar del desastre que han hecho, déjeme decirle que está muy equivocada. Por suerte cada día son más los leones que despiertan y deciden dejar de ser ovejas. Pero usted, igual que toda la casta política NO LA VE…»

Y el ex ministroMartín Guzmán le respondió con una formula

«Buen día jóvenes (y no tan jóvenes) efervescentes mileítas. En Argentina nadie habla de la fracción de pérdida de valor del peso, porque ese valor no da una guía para el impacto en precios. Cuando se devalúa, se mira cuánto varía el precio del dólar en pesos, o sea (E(t)-E(t-1))/E(t-1), en donde E(t) es la relación peso/dólar en el período t. A esa tasa de variación del tipo de cambio hacemos referencia cuando hay una devaluación. 118% para el tipo de cambio oficial el pasado 13 de diciembre. Yo seguiré hablando así porque se entiende mejor, ustedes seguirán ejerciendo su violencia con la soberbia del novato. Lo que nada de eso quita es que sus abuelas y abuelos han sufrido una licuación de sus ingresos, y que ese es el principal factor explicativo de la reducción del déficit fiscal en lo que va del año».