Juega como un Padawan Jedi, luego de los eventos de Star Wars™: La Venganza de los Sith™

13 de abril de 2019.- Durante un panel en Star Wars™ Celebration en Chicago, Respawn Entertainment, estudio de Electronic Arts, anunció que Star Wars Jedi: La Orden Caída™, un nuevo juego de acción y aventura en tercera persona, se lanzará el 15 de noviembre de 2019 en Xbox One, PlayStation 4 y PC a través de Origin.

El juego incluirá una historia auténtica ambientada poco después de los eventos de Star Wars: La venganza de los Sith™, cuando los Jedi hayan caído. Los fanáticos jugarán como un joven padawan llamado Cal Kestis, interpretado por Cameron Monaghan (Shameless, Gotham), quien ha sobrevivido a la Orden 66, un grupo secreto del Emperador para eliminar a todos los Jedi. Los jugadores deben reunir las piezas del destrozado pasado de Cal para completar su entrenamiento y dominar el arte del icónico sable de luz, todo mientras se mantienen un paso por delante del Imperio y sus mortales Inquisidores.



“Muchos fanáticos de Star Wars, incluidos nosotros mismos, estamos realmente interesados en los tiempos oscuros, así que queríamos explorar ese periodo misterioso y peligroso”, dijo Stig Asmussen, Game Director de Respawn Entertainment. “El equipo de Lucasfilm ha sido un increíble colaborador, ayudándonos a explorar y desarrollar aún más esta parte de la línea de tiempo donde el Imperio está en el apogeo del poder. Dentro de esta narrativa, hemos creado un juego con un combate cuerpo a cuerpo intenso, reflexivo y divertido, utilizando el sable de luz y los poderes de la Fuerza, lo que permite a cualquiera cumplir su fantasía Jedi”.



“Cuando Respawn se nos acercó con la idea de este juego, inmediatamente los apoyamos. Lo que buscábamos era un título para un solo jugador y guiado por la historia en el universo de Star Wars, y sabemos que los fanáticos también han estado ansiosos por uno”, dijo Steve Blank, Franchise Content & Strategy Director de Lucasfilm.” Centrados en Cal, volviendo a la memoria de un Jedi sobreviviente de la Orden 66, abre muchas oportunidades de juego y divertidas anécdotas por desarrollar para este nuevo personaje y su historia de fondo”.



Los jugadores se encontrarán con Cal en Bracca, un nuevo planeta de Star Wars y una de varias nuevas ubicaciones introducidas en el juego. Cal se esconde del Imperio a simple vista, pero se ve obligado a huir cuando expone sus poderes de la Fuerza. En el camino, Cal hará nuevos amigos, como su misterioso compañero Cere, y se encontrará con algunas caras conocidas, todo acompañado por su fiel androide BD-1. La huida de Cal desde el Imperio se hace aún más peligrosa mientras la Segunda Hermana, una de Inquisidoras de élite del Imperio, quien persigue a Cal y extingue a los Jedi supervivientes. Ayudando a la Segunda Hermana están los terroríficos soldados de Purga, fuerzas imperiales especiales entrenadas para buscar Jedi y ayudar a los inquisidores en su trabajo cobarde.



Star Wars Jedi: La Orden Caída está diseñado con un modo de juego que tiene como prioridad ofrecer intensas batallas con sables de luz de Star Wars, tal y como se ven en las películas. Traído a la vida por Respawn, un estudio conocido por los juegos de alta calidad que son visualmente hermosos y técnicamente magistrales, los jugadores usarán su entrenamiento Jedi para crear diferentes combinaciones cuerpo a cuerpo con un innovador sistema de combate con sables de luz y habilidades de Fuerza. Los jugadores también utilizarán habilidades de plataformas para vencer estratégicamente a los oponentes y resolver acertijos en su camino a través de esta aventura que se extenderá por toda la galaxia. Los fanáticos de Star Wars reconocerán ubicaciones, armas, equipo y enemigos icónicos, al mismo tiempo que conocerán una lista de personajes, ubicaciones, criaturas, androides y adversarios nuevos en Star Wars.



Star Wars Jedi: La Orden caída está disponible ahora para pre-ordenar, y ofrecerá a los fanáticos contenido exclusivo. Para más detalles, visita StarWarsJediFallenOrder.com.



Para más información sobre Star Wars Jedi: La Orden Caída, sigue los canales de EA Star Wars en Twitter y Facebook, o visita https://www.ea.com/games/starwars.



