Juegos de azar, donativos «el diego», debate sobre ludopatía. Los legisladores sin efectivo no funcionan.

Buscan acuerdos para una ley. Los sobres voladores hicieron que todos los jugadores entren al juego.

El recorrido etimológico de dádiva se inicia en el latín debĭta, que se traduce como “deudas”. De ese vocablo surgió dativum (“donativo”), que derivó en dativa. Una dádiva, de acuerdo a lo señalado por la Real Academia Española (RAE) en su diccionario, es algo que se entrega de manera gratuita.

Un proyecto de ley que unificaría en su texto una decena de iniciativas parlamentarias sobre la regulación de los juegos de azar en la Ciudad de Buenos Aires y la prevención de la lludopatía, está siendo consensuado entre los diputados de diversos bloques y tiene moción preferencial para ser tratado en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura porteña.

Juegos de azar, regalos «el diego»: La legislatura paga más.

Hubo una extensa reunión conjunta de tres comisiones legislativas y se avanzó en la posibilidad de emitir un dictamen unificado que armonice los principales puntos de diez proyectos que se vienen presentando desde 2014, lo que implicaría cambios, actualizaciones y correcciones a la norma que reglamenta los juegos de azar en CABA (ley 538 y sus modificatorias).

Las deliberaciones por videoconferencia y parcialmente presencial en el salón San Martín, fueron conducidas por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo (Marcelo Guouman – UCR), junto a sus pares de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria (Claudio Romero – VJ), y de Salud (Patricia Vischi – UCR). Además de todos los diputados de esas comisiones intervino como invitado un directivo de Lotería de la Ciudad (LotBA) que explicó las resoluciones sobre concesiones de permisos para juegos en línea, salas de juego y agencias de apuestas.

Sol Méndez (VJ) dijo que el texto consensuado es una especie de “ley integral” que busca determinar responsabilidades y la presencia del Estado en la prevención de la ludopatía (adicción patológica a los juegos de apuestas) y en la atención y acompañamiento de quienes padecen ese trastorno.

Por otra parte, hoy también debatió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que preside Gonzalo Straface (VJ) donde se trataron iniciativas de declaración y de resolución.

En abril de este 2020 comenzó el debate por el juego online en la ciudad de Buenos Aires. Cinco meses después, el jueves 24 de septiembre, habrá un desenlace.

La legislatura porteña tiene todo listo para aprobar modificaciones clave para el negocio con el cual el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, piensa recaudar 500 millones de pesos más por año. Se debatirá una ley para prevenir la ludopatía junto a los cambios a la actual regulación para habilitar la explotación de las apuestas virtuales a las empresas de juego presencial. Por último, se sumará una cláusula «anti Cristóbal López» que prohibirá la entrega de licencias a personas con procesamiento firme judicial.

Entrada. La idea original, antes de comenzada la pandemia, era entregarle el negocio a empresas que no tengan casinos físicos en CABA. De esta manera, Federico Achával (Hipódromo de Palermo) y la empresa CIRSA, dueña de los casinos flotantes, quedarían afuera. Esto tenía un condimento político y es que los socios políticos de Rodríguez Larreta, sobre todo la Coalición Cívica, no querían permitirle el ingreso a Achával por ser exsocio de Cristóbal López. Si bien el patagónico vendió su parte del negocio años atrás, el oficialismo insiste con que López podría estar detrás aunque no en los documentos oficiales.

La pandemia.

Las empresas advirtieron que 7500 personas trabajan directamente en el rubro y se suman 2500 más del tipo golondrina (eventos, feriados). Por esta razón, el sindicato también sirvió como herramienta de presión. Para quitar esa traba el jueves se aprobarán los cambios y podrán tener su permiso para explotar la actividad.

Comenzó la guerra por el juego online en la Ciudad de Buenos Aires

Los cambios que propuso la agencia de Loterías de la Ciudad, se incorporó el concepto de «ficha limpia» con la inclusión dentro del listado de inhabilitados a tener un permiso a «las personas con procesamiento firme o elevación a juicio por delitos como la trata de personas, extremismo o tráfico de drogas, personas o armas, lavado de activos, delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos delitos donde el sujeto pasivo sea la Administración Pública».

Larreta pondrá como ejemplo concreto esta cláusula para demostrar que «no vale todo» a la hora de ingresar al negocio del juego.

Las empresas no pagarán un canon, sino que el Estado se quedará con un porcentaje de lo apostado (calcula el gobierno entre 15 y 20% de cada apuesta, dicen las empresas el 10%) más 6% de Ingresos Brutos. El permiso será por un lapso de cinco años y lo manejará exclusivamente el Ministerio de Hacienda porteño.

Dudas. El oficialismo descuenta que los cambios más importantes se aprobarán. Sin embargo habrá debate sobre algunos aspectos. La Coalición Cívica busca que solo se pueda apostar con tarjeta de débito, no de crédito, como sucede ahora en Gran Bretaña. Así se evitará la acumulación de tarjetas de un solo cliente para evitar la ludopatía. El gran problema está en la manera de controlar otros puntos. Buscan evitar que puedan apostar menores de edad así como también beneficiarios de planes sociales o aportes como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La oposición solo para el debate por la publicidad.

La oposición, y algunos dentro del oficialismo quieren prohibir expresamente cualquier tipo de publicidad. Y dejar abierto a un nuevo debate si las empresas que exploten el negocio pueden publicitar en entidades deportivas, ya que se podrá apostar a todo tipo de resultados. La alternativa que plantean es que ese aval deba ser puesto a consideración expresa de los socios de cada institución. Todo esto será materia de debate en la sesión del jueves 24.