¡Junio en El Decorativo!

El Palacio Errázuriz-Alvear es para disfrutar de sus hermosos salones y jardines, y de una imperdible serie de actividades:

A partir del 23 de junio llega al MNAD

BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. BIENALSUR empezó en 2015 con las reuniones Sur Global, plataforma de pensamiento para el arte y la cultura contemporáneos.

La segunda edición de BIENALSUR se expande en 112 sedes de 43 ciudades de 21 países, de mayo a noviembre de 2019. Organizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) –universidad pública argentina.

BIENALSUR conecta en simultáneo al público de los cinco continentes, y una de sus sedes será nuestro Museo.

Exposición: Way of seeing

Modos de ver: intersecciones entre tránsitos y migraciones en la experiencia contemporánea.

Artistas: Laurent Grasso (FRA), Anri Sala (LBN), Thu Van Tran (VNM), Zineb Sedira (DZA), Clément Cogitore (FRA), Dominique Gonzalez-Foerster (FRA), Pierre Ardouvin (FRA), Barthélémy Toguo (CMR), Camille Henrot (FRA)

Eje temático: Modos de Ver

Curaduría BIENALSUR (Diana Wechsler)

–

Exposición: Silohuette

Las migraciones –cualquiera sea la razón coyuntural que las motive– aparecen en la actualidad como una de las situaciones que cuestionan las condiciones preestablecidas en las sociedades contemporáneas. Reza Aramesh hace de este asunto su motivo de indagación, trabajando en particular con las imágenes de los procesos migratorios actuales y sus posibles activaciones al someterlas al encuentro con otras de origen diverso.

Artista: Reza Aramesh (IRN/GBR)

Curaduría BIENALSUR (Diana Wechsler)

–

Instalación: Segno Arte

Michelangelo Pistoletto es uno de los máximos exponentes del Arte Povera (arte pobre). Sus primeros trabajos se caracterizan por una indagación en el autorretrato.

El artista italiano fuera de los espacios de exposición tradicionales, con los primeros ejemplos de la “colaboración creativa” que desarrolló en las siguientes décadas al reunir a artistas de diferentes disciplinas y diversos sectores de la sociedad.

Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

VISITAS TEMÁTICAS ESPECIALES

Todos los jueves 16.30 hs.

6 de junio

Palacio Errázuriz Alvear vs. Casa de Victoria Ocampo ¿Un diálogo de opuestos?

Arq. Martín Marcos – Director MNAD

13 de junio

Dormitorio Primer Imperio (1805-1815), símbolo de la suntuosidad napoleónica.

Por María Peña, Profesora de Historia de las Artes Decorativas de la UNSAL

20 de junio

Muebles de asiento de la época de los Luises de Francia – Detenemos la mirada en el lujo y refinamiento de estas delicadas piezas del patrimonio del Decorativo

Prof. Marcela Retamar Guía del MNAD

27 de junio

Día del Trabajador del Estado

EL MUSEO PERMANECERÁ CERRADO

Además:

Visitas guiadas diarias

Martes a viernes

13:30 hs: Visita guiada en inglés // Guided visit in english

14:30 y 16:30 hs: Tema: Historia de la familia Errázuriz Alvear, de la Residencia y salas del Museo.

Sábados y domingos

14:30 y 16:30 hs: Tema: Historia de la familia Errázuriz Alvear,de la Residencia y salas del Museo.

–

Grupos de 10 o más personas interesados en visitar el Museo deben

solicitar fecha y horario ya sea con o sin guía y/o informar que van a asistir

(sin excepción) enviando un email a: visitasguiadas@mnad.org

Inscripciones abiertas a nuestros Talleres 2019 con cursada semanal:

– Talla en madera

– Marbling

– Arreglos florales

– Esculturas blandas

– Entre cuencos y mosaicos (cerámica y mosaico)

– Pequeñ@s Diseñador@s

– Papier maché y Cartapesta

– Técnica y experimentación en dibujo y pintura

– Restauración de porcelana

– Dorado a la hoja

– Reciclado de muebles y tapicería

– Dibujo de Joyas

– Diseño de joyas

– El bordado como trazo

– Arte y creatividad

– Pintura avanzada

– Búsqueda de mi expresión artística

– Figura humana con modelo vivo

– Joyería creativa I y II

– Pintura: técnicas mixtas

– Dibujo y pintura

– Sumi-e (aguada japonesa)

Para más información:

talleresycursosmnad@gmail.com / tel. 4806-8306 int 1 ó 3.

De Lunes a Viernes de 12 a 18 hs.