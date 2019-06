Compartí :-) .







JUNTO A LA FUNDACIÓN “NO ME OLVIDES”

EL BANCO CIUDAD RINDE HOMENAJE A EX COMBATIENTES DE MALVINAS

​​

Buenos Aires, 9 de junio de 2019.

El Banco Ciudad, junto a la Fundación “No me olvides”, realizará mañana un acto de homenaje a los ex combatientes de Malvinas de la entidad, durante la conmemoración del “Día de la afirmación de los derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico”. El mismo tendrá lugar este lunes 10 de junio a las 9hs en la Casa Matriz* de la entidad financiera, cita en Florida 302 CABA.

La actividad comenzará a las 9hs. cuando una banda militar entone el Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Malvinas, en la esquina de Florida y Sarmiento. Luego, el encuentro continua con la disertación de ex combatientes de Malvinas que se desempeñan en la institución y con la presentación del presidente de la Fundación “No me olvides”, Julio Aro. Para finalizar, la historiadora y escritora María Sáenz Quesada brindará una reseña sobre nuestra soberanía y la vida de los primeros pobladores de las Islas Malvinas.

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, señaló que “nuestra institución acompaña con mucho orgullo a sus ex combatientes, fomentando las expresiones de respeto y reconocimiento, y dando impulso a iniciativas de organizaciones, como la Fundación No me olvides, de las que ellos también son parte”.

ACERCA DE FUNDACIÓN NO ME OLVIDES

Creada en octubre de 2008 por Julio Aro con el objetivo de devolverle la identidad a aquellos caídos cuyas tumbas decían “Soldado Argentino solo conocido por Dios”. En 2017, tras un largo camino dando a conocer el “proyecto ADN” y conectando a autoridades y personalidades argentinas y británicas, logró que 90 héroes enterrados en el cementerio de Darwin recuperaran su identidad.

Está conformada por madres de caídos en la Guerra de Malvinas, ex combatientes y civiles que adhieren a esta causa. Su principal objetivo es otorgar una mejora en la calidad de vida de las personas que padecen estrés post-traumático y/o trastornos físicos o psíquicos originados en la vivencia de situaciones violentas personales o en sus grupos familiares. Acompañan a los familiares de aquellos que no pudieron volver de la guerra o han fallecido a consecuencia de secuelas, haciéndolos participes de los diferentes proyectos que lleva adelante la fundación.

10 de junio: Día de la afirmación de los derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico.

En noviembre de 1973, se sancionó en Argentina la Ley 20.561, con la cual se fijó el 10 de junio como día oportuno para expresar y reafirmar el reclamo de soberanía sobre los territorios de las islas Malvinas e inmediaciones, actualmente dominadas por el gobierno británico. La elección de esta fecha radica en que el mismo día, pero de 1829, se creó la primera Comandancia Política y Militar, para cuya gobernación se designó a D. Luis Vernet, a quien, de esta manera, se lo convirtió en el primer gobernador de las islas Malvinas y adyacencias al Cabo de Hornos.