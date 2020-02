Esta semana sabremos quien es el imputado n 11, ¿es el hijo del intendente de Zarate?. Si es Pippo ó Luciano Caffaro… El Intendente de Zarate debería renunciar por obstrucción de justicia y llamar a elecciones. Luciano «el 11»?

Si es así, El Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires debe inmediatamente dar una explicación. ¿encubrimiento agravado político?

Un viejo lobo de mar peronista lo resume de esta manera, «En el peronismo te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entramos».

Los padres de Fernando convocaron a una marcha frente al Congreso de la Nación, que se realizará el próximo martes a las 18, día en que se cumple un mes del asesinato del joven estudiante.

Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.

La justicia tiene varias acepciones en el Diccionario de la lengua española.​ Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes.

La madre del joven ultimado lo anunció anoche. Es para reclamar justicia por todas las víctimas de violencia. El encuentro será el próximo martes a las 18. Desde la querella piden que se investigue la posible participación de otros dos jóvenes en el homicidio

La madre de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell a la salida de un boliche, convocó esta a una marcha frente al Congreso Nacional para el próximo martes, cuando se cumpla un mes del crimen del joven, y aseguró que se pedirá “justicia” por su hijo “y por todas las víctimas de violencia”.

Graciela, la madre de Fernando, dijo a la prensa que “hasta el momento” confía “plenamente en que se va a hacer justicia” por su hijo, que “va a llegar ese momento y ese día” su “corazón va a estar tranquilo”, y posteriormente leyó un texto en el que invitó a la ciudadanía a una marcha la semana que viene, al cumplirse un mes del asesinato del estudiante.

“La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir basta de violencia, con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina. Por ese motivo, el martes 18 de febrero, a las 18 horas, vamos a pedir justicia por Fernando, asesinado brutalmente en Villa Gesell el pasado 18 de enero, y por todas las víctimas de violencia», manifestó mediante el comunicado.

No me digas q el rugbier N* 11 no era Pablo Ventura, era EL HIJO DEL INTENDENTE!!!??? #JusticiaPorFernando

