Para elegir las zapatillas adecuadas es importante considerar las características personales como el peso, la edad y el nivel deportivo pero, además, algunas particularidades del calzado en sí.

A la hora de comprar un calzado deportivo hay ciertas recomendaciones que se deben tener en cuenta. La primera y más importante: éste debe ayudar a protegerse de las lesiones a quien lo utilice y también permitir la práctica del deporte con la mayor comodidad y eficacia posible. Por este motivo, es fundamental ir a comprar teniendo en claro cuál es la actividad que se va a realizar y sobre qué superficie. Desconocer este punto puede generar lesiones articulares y ligamentosas en los tobillos y en las rodillas.

Otro aspecto, no menos importante, es que el calzado deportivo siempre se debe adaptar a la contextura física y a las características personales del usuario (edad, sexo, peso y nivel deportivo). “Hoy en día los calzados deportivos incorporan una gran variedad de elementos técnicos. Existe una extensa gama de sistemas de amortiguación, torsión o ajuste en el tobillo, además de otros mecanismos destinados a mejorar sus prestaciones deportivas o de ‘rendimiento’, como el golpe del balón o el ‘agarre’ de la suela”, expuso el Lic. Alejandro Goldmann Valicelli, kinesiólogo del Hospital Universitario Austral (HUA). “Sin embargo, la edad establece una serie de diferencias en el cuerpo del deportista. Para los más jóvenes que están todavía en crecimiento, antes que pensar en el rendimiento deportivo, hay que evitar compresiones excesivas sobre los dedos, dado que éstas pueden alterar su normal desarrollo”, ejemplificó el Lic. “Por otro lado, en las mujeres, debe tenerse en cuenta su mayor movilidad articular y elasticidad. Además, tienen pies más estilizados y pequeños que los de los hombres y por eso lo mejor es elegir espesores y hormas adecuadas a estas dimensiones y calzados que ofrezcan buena estabilidad”, completó el especialista. ¡Para recordar!Una cuidadosa selección de la talla asegurará en gran medida el éxito del calzado, sobre todo, porque a última hora del día los pies por lo general han aumentado su tamaño. Así, es conveniente probar el calzado con las medias que se utilizarán habitualmente, pero además hacerlo de pie con el calzado atado, y en ambos pies, porque normalmente existen pequeñas diferencias entre ellos. ¿Botitas sí o no?La utilización de botitas o zapatillas de “caña alta”, versus las de “caña baja” genera controversias en el deporte. ¿Qué dicen las pruebas? Resultados obtenidos a partir de la investigación en Biomecánica demostraron que limitar la movilidad del tobillo tiene efectos negativos sobre el rendimiento en el salto y sobre la capacidad de amortiguación del impacto. No obstante, utilizar botitas en deportes, como en básquet, se ha relacionado con la prevención de esguinces de tobillo. Entonces, aún no hay nada definido y todo depende del uso que se le dé al calzado. Los principales aspectos a considerar en un calzado deportivo son:1-La amortiguación de los impactos.2-La adaptación a la forma del pie.3-La adaptación a la función del pie.4-La fricción.5-El bajo peso.6-La capacidad para evaporar el sudor y las barreras a la penetración.

