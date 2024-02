Kylie Minogue recibirá el premio a Ícono Global en los próximos Brit Awards

La popular cantante británico-australiana Kylie Minogue recibirá el premio a Ícono Global en la 44ta. edición de los Brit Awards, lo más importantes galardones a la música que se entregan en el Reino Unido, en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de marzo en el estadio O2 Arena de Londres.

«Estoy más que emocionada por este reconocimiento y por sumarme a una lista de tan increíbles artistas. El Reino Unido siempre fue un hogar para mí, y los Brits tienen un lugar muy especial en mi corazón. Tengo algunos recuerdos increíbles de los premios a lo largo de los años y no puedo esperar a estar otra vez en ese escenario», dijo la intérprete en declaraciones a la prensa sobre el galardón, que también fue otorgado a figuras como Elton John, David Bowie, Robbie Williams o Taylor Swift.

Según indicaron medios especializados, los lauros organizados por la Industria Fonográfica Británica dedicarán esta importante estatuilla a Minogue para homenajearla por su carrera de 45 años «como una de las más exitosas estrellas de la música».

La cantante de hits como «The Loco-Motion» y «Can’t Get You Out of My Head» también llegará a los Brits con una candidatura a Artista internacional del año y tendrá la oportunidad de presentarse en vivo durante la gala, que también contará con performances de Dua Lipa y la cantautora Raye.

Minogue es la única artista femenina en alcanzar el primer puesto de los rankings de álbumes durante cinco décadas consecutivas en el Reino Unido, incluyendo «Tension» (2023), que se llevó un Grammy a principios de este mes y que fue lanzado luego del hit de adelanto «Padam Padam».