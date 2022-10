L-Gante y Wanda Nara estrenaron «El último romántico»

L-Gante y Wanda Nara

Wanda Nara y L-Gante muy acaramelados: se estrenó el videoclip «El último romántico»

L-Gante lanzó «El último romántico», la canción que le dedicó a Wanda Nara y que la tiene como protagonista.

Había salido un adelanto y había mucha expectativa por el estreno del video del «El último romántico», la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara. La promoción del clip los vinculó de manera romántica. En las imágenes, se los ve muy acaramelados.

El tema es un mix entre una cumbia y un reggaetón. La letra hace referencia a un amor clandestino entre los protagonistas y las imágenes aluden a la mafia. Sin embargo, hubo una decepción entre los fans y es que, si bien los protagonistas se acercan mucho, se acarician y hasta aparecen desnudos en una cama, nunca se dan el esperado beso.

La letra habla de una relación amorosa que se tiene que ocultar, algunos de los pasajes de las estrofas son: «No importa la hora porque me prefieres»; «Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala»; «Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé»; «Supuestamente una amiga»; «Te lo hago sin palabras».

La mediática y el cantante realizaron el estreno frente al público, en plena cuenta regresiva se miraron a los ojos antes de voltear la vista a la pantalla gigante y se dijeron «Y si no te vuelvo a ver». Ahí empezó el videoclip con una primera escena muy intensa: ambos desnudos en una cama y haciéndose caricias.

Al final del video ambos salen de una casa tomados de la mano y con una tonalidad de la imagen mucho más clara que la del video. En seguida, son interceptados por un grupo de personas con micrófonos que quieren hacerles preguntas y les sacan fotos.

La respuesta de L-Gante y Wanda es ignorarlos y volver a la casa juntos. Algo que podría hacer referencia a cómo quieren vivir su relación que estuvo siendo muy mediática desde que empezaron los rumores de romance.