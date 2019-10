La actividad física logra mejorías en el estado del ánimo.

Compartí :-) .







Las diferentes investigaciones muestran que la continuidad e intensidad con que se practica la actividad física, ayuda y mejora los síntomas de los trastornos del ánimo.

Se aconseja realizar deporte – ejercicios aeróbicos, caminar con ritmo; correr, salir en bicicleta, etc – con una frecuencia mínima de tres veces por semana durante treinta minutos.

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD MENTAL:

Algunos de los beneficios que brinda pueden ser:

Ø Aumentar la autoestima;

Ø Ayudar a conciliar el sueño;

Ø Facilitar las relaciones interpersonales;

Ø Disminuir la ansiedad y los estados de tensión;

Ø Ayudar a prevenir y reducir el estrés;

Ø Mejorar el humor y el estado del ánimo.

Las dificultades que mayormente aparecen a la hora de realizar ejercicio físico, son las “excusas” que muchas personas plantean para NO realizar la actividad. Las justificaciones que con mayor frecuencia aparecen son:

Ø “No tengo tiempo”;

Ø “El lunes arranco”;

Ø “No me gusta la actividad física”;

Ø “Tengo muchas preocupaciones”;

Ø “No tengo voluntad”

¿Cómo incorporar la actividad física?

Al tratarse de un hábito nuevo, se necesita continuidad para poder incorporarla como un comportamiento saludable. Por lo tanto, para que el nuevo hábito pueda mantenerse en el tiempo se deben:

Ø Poner metas que puedan cumplirse para evitar frustraciones y no abandonar. Por ejemplo, si a la persona le cuesta levantarse a la mañana temprano, no puede proponerse salir a caminar en dichos horarios, porque no va a cumplir;

Ø Darle un sentido positivo a la actividad física, teniendo en cuenta que no ayuda realizar el esfuerzo por el esfuerzo mismo, porque se termina dejando;

Ø Para incorporar el nuevo hábito se puede generar un condicionamiento, por ejemplo, mientras caminamos escuchamos música placentera;

Ø Vivirla con alegría y entusiasmo, pensando en los beneficios y sensaciones placenteras que experimentamos al realizarla.

LA ACTIVIDAD FÍSICA ES SINÓNIMO DE BIENESTAR

Los diferentes estudios muestran que después de realizar actividad física al aire libre de manera sistemática y con duración en el tiempo, el cerebro libera diferentes hormonas como la serotonina; dopamina y endorfinas en otras, que son las encargadas de generar el estado de bienestar y placer, que hacen que la persona quiera volver a repetir el ejercicio para lograr dicho estado.

¿Qué sucede en los cuadros depresivos?

En la actualidad, los abordajes para la depresión tienen en cuentan el tratamiento farmacológico; la Terapia Cognitiva Conductual y se prescribe también la actividad física aeróbica – como salir a caminar – para estimular en el cerebro de forma natural, las hormonas como la Serotonina; Dopamina y Endorfinas, que mejoran el estado del ánimo y el bienestar personal.

Producto de la falta de voluntad, a muchas personas les cuesta cumplir con la prescripción de realizar actividad física ; pero una vez que realizan el esfuerzo para dar el paso y arrancar, logran de esta manera darle continuidad incorporando así el nuevo habito terapéutico.

Para mayor información:

Psicólogo Santiago Gómez

Director de Decidir Vivir Mejor y del Centro de Psicología Cognitiva

(Matrícula: 15.159)

www.decidirvivirmejor.com.ar / info@decidirvivirmejor.com.ar

Tweeter: @PsSantiagogomez / www.facebook.com/ps.santiagogomez