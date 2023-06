La actriz Thelma Fardín: “Buscamos cambiar un sistema que no da respuestas”

La actriz Thelma Fardín expresó hoy que lucha para “cambiar un sistema que no da respuestas, que atrasa» y «condena al silencio” a las víctimas luego de que el actor Juan Darthés, a quien ella llevó a juicio denunciándolo por abuso sexual, celebrase a través de redes sociales la decisión de la Justicia brasileña de primera instancia que lo declaró absuelto por prescripción.

Esta decisión judicial ya había sido apelada por Fardín, quien este martes, a través de un texto publicado en su cuenta de Instagram señaló: «Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande».

«Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada. Los hilos son cada vez más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos», apuntó.

La actriz agregó: «La Justicia son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción. Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mí) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador».

Junto a ese texto, Fardín comentó: «El amor y la ternura son el acto de valentía más grande que podemos tener en este mundo tan hostil. La post verdad, el odio, la crueldad, la deshumanización, la banalizacion del dolor, el individualismo… Sólo se curan con construcción colectiva, paciencia y ternura. Si no me quiebran es por su amor infinito, gracias”.

El actor Juan Darthés había dicho este domingo, a través de un video publicado en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, que los dos fallos de la Justicia brasileña en relación a la denuncia de abuso sexual que hizo la actriz Thelma Fardín «fueron claros y contundentes».

«Casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas», dijo Darthés, que apareció en primer plano, en el inicio del video subido en la cuenta de Instagram de Burlando.

«Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer a Dios por haber cuidado a mi familia y a la gente que amo, y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto», agrega el actor, que fue absuelto en mayo pasado por la Justicia brasileña del cargo de abuso sexual contra Fardín, que lo denunció por hechos supuestamente consumados durante una gira por Nicaragua, en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45.

En el último tramo del video, Darthés publicó un comunicado en el que expresó:

«También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón».

El juicio contra Darthés comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardín presentara la denuncia por abuso sexual el 4 diciembre de 2018.

El 13 de mayo pasado, el juez Toledo Carneiro emitió una sentencia absolutoria para Darthés debido a que consideró que hubo abusos pero que por los años transcurridos entre el hecho y la denuncia de Fardin, prescribieron, y que no fue probado el acceso carnal.

«Esto por un tecnicismo: hasta 2009 en Brasil se exigía la prueba de acceso carnal para un caso de violación. Luego, eso se reformó y se dejó de exigir la prueba de penetración con acceso carnal», detalló entonces la abogada de la denunciante, Carla Andrade Junqueira.

Como Darthés, cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico, es ciudadano brasileño, el 20 de diciembre de 2018 -luego de que Fardín hiciera pública la denuncia- viajó a San Pablo, ya que Brasil no extradita a las personas nacidas en su territorio, y así evitó un juicio en Argentina o Nicaragua.