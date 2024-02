E! Entertainment anuncia que la argentina Tefi Russo es la ganadora del título “Influencer Latina del Año” en los People’s Choice Awards 2024, los únicos premios elegidos íntegramente por el voto del público y como parte del premio viajará a Los Ángeles junto al Pollo Alvarez para vivir en primera persona su reconocimiento y experiencia única al mejor estilo Hollywood.

Como gran ganadora de Latinoamérica, Tefi Russo brillará desde Los Ángeles junto a estrellas como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Ryan Gosling, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Cruise Timothée Chalamet, Kim Kardashian, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, America Ferrera, y muchos más.



La reconocida escritora y cocinera, Tefi Russo (@inutilisimas) se llevó la mayoría de los votos de los fanáticos de toda Latinoamérica representando lo mejor de las redes sociales gracias a los mensajes positivos que promueve.

“Yo no lo puedo creer, increíble… nunca pensé que era posible para mí ganar. Mi hija se había

estudiado a todos los nominados de la categoría y me dijo “mamá es imposible que ganes; capaz,

sales en segundo o tercer lugar”, esa fue su predicción. (Esto) es una locura, muy emocionante…

creo que los argentinos somos muy pasionales y sea el rubro que sea, nos acompañamos y

apoyamos mucho como país. Cuando sale alguien a representar a Argentina siempre se nota la

respuesta nacional de los argentinos y el apoyo de la gente” afirmó emocionada Tefi Russo,

quien partirá hoy a Los Ángeles, California, para recibir su premio y disfrutar una noche única

junto a las estrellas globales más importantes del momento.



Los premios People’s Choice Awards 2024 se transmitirán en exclusiva por E! Entertainment

desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California en vivo el domingo 18 de febrero 2024

celebrando un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que reunirá a la industria del

entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han

inspirado durante todo el año.



Tefi Russo nació en 1985, en Buenos Aires, Argentina. Vivió un tiempo en España, donde nació su hija,

Bianca. Más tarde, regresaron a la Argentina y en 2012 lanzó su sitio web Inutilísimas, un espacio digital

donde logró plasmar lo que venía aprendiendo en la cocina desde los seis años, siempre de forma

autodidacta. No se cansa de aclarar que no es chef profesional, sin embargo, con el tiempo esa debilidad

se transformó en su punto fuerte. En 2016 publicó el libro Simple, rico y casero, que resultó un éxito

editorial. Para Tefi Russo lo único que debe quedar afuera de la cocina es el miedo a equivocarnos.

Demuestra que todo lo que las personas necesitan son ganas de divertirse y de comer rico y sano, pero

sin obsesionarse con las calorías. Hoy cautiva a millones de personas con recetas fáciles y deliciosas

que invitan a disfrutar sin culpa, mientras se alza con el título “Influencer Latina del Año”.

CONOCE QUIÉNES FUERON LOS DEMÁS NOMINADOS A LA CATEGORÍA

“INFLUENCER LATINO DEL AÑO”

Latinoamérica ocupó un importante lugar en las nominaciones a la premiación global con la

categoría “Influencer Latino del Año”, en las que participaron junto a Tefi Russo:



LUZ CARREIRO (MÉXICO) @BEE.TRAVELER

TikToker mexicana aclamada por su visión ecologista en sus videos de viajes, enseñar cómo viajar con

éxito como mochilera y por promover una nueva mirada hacia la maternidad, se dedica a viajar por el

mundo e inspirar a través de su historia. En diciembre del 2022, publicó un TikTok recordando a los

espectadores que empaticen con los niños en crisis emocionales. El video se hizo rápidamente viral y

desde entonces ha recibido más de 6.1 millones de visitas. Autora del libro «El vuelo de una abeja» donde

cuenta cómo hizo para viajar durante 10 años y conocer más de 40 países con poco presupuesto.

Además también cuenta con un podcast con el mismo nombre que su libro. Es oriunda de Chiapas,

México, estudió diseño gráfico y su primer destino fue Playa del Carmen, a partir de ahí comenzó a viajar

conociendo más de 43 países, demostrando que a pesar de los obstaculos es posible cumplir los

sueños.



DANIEL VALLE (MÉXICO) @DANIELVALLEM

Este aclamado tiktoker logró demostrar cómo las redes sociales pueden servir como un medio para

expresar la insatisfacción laboral de una forma divertida logrando conectar con una audiencia global que

se identifica con ello. Daniel Valle ha sobresalido por su habilidad para reflejar, de manera

humorística y auténtica, la vida y las experiencias de los ‘godínez’, un término utilizado para

referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan de 9:00 a 18:00 horas ganando notoriedad

por sus parodias y su visión única sobre la vida en la oficina. Valle ha logrado canalizar estas

experiencias y convertirlas en contenido auténtico y entretenido que resuena con su audiencia

convirtiendose en una voz aclamada en el mundo del entretenimiento en línea.



SUJIN KIM (MÉXICO) @CHINGUAMIGA

Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, es una influencer surcoreana que hizo de México su

nuevo hogar y ha logrado triunfar en menos de seis años. Creció bajo duras doctrinas y una fuerte

competencia. Mientras su mamá la peinaba o masticaba la comida, debía aprovechar para leer un libro.

Los fines de semana, que eran libres, eran la mejor oportunidad para aumentar su conocimiento. Aunque

era parte de su normalidad estudiar, era totalmente agotador y estresante. Inclusive llegó a afirmar “Mi

sueño era que me enfermara, que tuviera un accidente para descansar y creo que quería que hoy fuera

el último día de mi vida, siempre lo pensé, no me quería levantar. Yo pensaba que eso era normal”. Hoy

logró cambiar su vida radicandose en México e inspira a millones de personas gracias a su conmovedora

historia y sus videos de comedia, retos, baile y sincronización de labios POV en primera persona

abordando anécdotas sobre la diferencia entre la cultura de Corea y México.



LAURA SANCHEZ (COLOMBIA) @LAURA_MAKEUP

Laura Sánchez nació en Medellín y brilla como la beauty guru emprendedora más importante de

Colombia. Su pasión por el maquillaje, la hizo seguir su sueño de construir su propia marca de de

belleza. Su perseverancia la llevo a conocer a sus idolas Lady Gaga y Rihanna (ambas que fueron sus

modelos a seguir por tener sus propias marcas de maquillaje). Hoy inspira a millones de personas con su

historia de éxito y recomendaciones.



ALONDRA GARCÍA MIRÓ (PERÚ) @ALONDRAGARCIAMIRO

Aclamada personalidad de la telerrealidad, conquistó a la audiencia gracias a su exitosa participación en

programas como “Esto es guerra” y “Combate”. Hoy la modelo y actriz peruana brilla destacandose como

una de las emprendedoras más importantes de Perú. Estudió diseño de moda en el Instituto

Internacional Mod’Arts y es hija del pintor Rafael García Miró. La multifacética Alondra, se destaca en el

ámbito del emprendedurismo con su marca homónima de moda y lifestyle convirtiendose en ejemplo de

éxito.



KEL CALDERON @K3LCALDERON

Raquel Calderón Argandoña, más conocida como Kel Calderón, destaca como una famosa personalidad

de internet chilena, que también ha brillado como actriz, cantante. Actualmente es Licenciada en

Ciencias Jurídicas y Sociales y acaba de entregar su tesis para jurar como abogada. Se hizo conocida a

muy temprana edad por ser hija de la animadora de televisión Raquel Argandoña. La ex-concursante de

belleza que obtuvo su fama apareciendo en la serie adolescente de televisión Karkú. Esto la llevó a ser

miembro del grupo musical Six Pack y eventualmente a una carrera como solista bajo el nombre

escénico de Kel. Hoy cautiva a millones de personas por tu tenacidad y perseverancia en perseguir sus sueños. Además Kel es presidenta y fundadora de «Redes en caja» una organización sin fines de lucro.

Fundación «Redes en caja es una Fundación de Beneficencia, sin fines de lucro, compuesta por

voluntarios de diversos mundos que se unen para contribuir y superar situaciones de crisis en Chile.



SURTHANY HEJEIJ (VENEZUELA) @SURTHYCOOKS

Aclamada Tiktoker que se dedica a alimentar a los más desaforecidos inspirando a millones de

personas con su ejemplo. Surthany Hejeij, es venezolana con ascendencia libanesa. Si bien se ha

dedicado a ser una influencer culinaria, brilla por su labor filantrópica. Suele donar alimentos a

personas desfavorecidas, incluso fuera de su país. Recientemente, estuvo de visita en México,

donde, junto con su pareja, aprovechó para cocinar y donar tacos al pastor a personas en

situación de calle de la Ciudad de México. Estas acciones se alinean e impulsan los objetivos de

Hambre Cero, de la Agenda 2030 de la ONU, demostrando que las nuevas tecnologías y

tendencias de entretenimiento pueden ser una herramienta poderosa para alcanzar los objetivos

de sostenibilidad.



En las demás categorías se encuentran nominados íconos de la industria como Beyoncé,

Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Ryan Gosling, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal, Jennifer

Aniston, Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Cruise así como también Timothée Chalamet, Kim

Kardashian, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, America Ferrera, Natalie Portman, Bad Bunny,

Taylor Swift, por mencionar algunos. En representación de Latinoamérica brillan con

nominaciones Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Kali Uchis, Karol G, Rosalía, Shakira, Young Miko,

Bad Bunny, Bizarrap, Feid, Manuel Turizo, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Ozuna.