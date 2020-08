La Cámara Argentina de Shopping Centers solicita la apertura el próximo 31 de Agosto de los centros comerciales.

Compartí :-) .













LA CAMARA ARGENTINA DE SHOPPING CENTERS REITERA LA SOLICITUD DE APERTURA DE LOS CENTROS COMERCIALES A PARTIR DEL PROXIMO 31 DE AGOSTO.

Desde la Cámara Argentina de Shopping Centers solicitamos desde el comienzo mismo de la pandemia, la apertura de los Centros Comerciales sin que esta petición haya encontrado eco favorable hasta la fecha, en las autoridades competentes.

Se nos escucha pero no se atiende a nuestros reclamos. La gravedad de la crisis generada por más de ciento cincuenta días de inactividad, ha provocado el cierre de más del 25 % de las empresas locatarias, cifra que se incrementa día a día. El empleo cae en igual medida, afectando a 10.000 puestos de trabajo en CABA y en el Gran Buenos Aires.

La ayuda estatal del ATP no alcanza para sostener a las empresas locatarias – en su mayoría Pymes

– que, sin actividad, están dejando de operar, muchas de ellas en forma definitiva.

Esta situación ha determinado a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios a peticionar en conjunto con la CASC, en una situación sin precedentes, la apertura inmediata de los Centros Comerciales, con el propósito de contribuir al sostenimiento delempleo.

Así se ha hecho saber a las autoridades de CABA y de la Provincia de Buenos Aires, que empresarios y representantes de los trabajadores tenemos la misma imperiosa necesidad, dado que no es posible postergar un día más la apertura de los Shoppings.























La realidad es que no hay actividad económica alguna que pueda sostener el pago de salarios, impuestos y servicios, sin ingresos durante un lapso de cierre tan prolongado.

Celebramos la reapertura de los centros de transferencias de pasajeros de las grandes terminales ferroviarias de la CABA, al igual que las galerías comerciales, pero no podemos dejar de preguntarnos qué razón existe para que nuestros shoppings sean postergados: aquellos centros tienen locales, escaleras mecánicas, etc. y convocan decenas de miles de personas.

El protocolo presentado por nuestra Cámara asegura la adopción de medidas de profilaxis con estándares superiores para nuestra actividad comercial, tal como se puede verificar en las decenas de los centros comerciales reabiertos en el interior de nuestro País.

Reiteramos lo que venimos diciendo desde hace meses: nuestros Shopping Centers están en condiciones de abrir sus puertas mañana mismo. Invitamos a los funcionarios a cargo de esta decisión, a revisar los protocolos de funcionamiento que les han sido enviados y a visitar alguno de nuestros centros comerciales para comprobar in situ, las medidas que hemos implementado para comenzar a operar a partir del lunes próximo.

Destacamos que no es el comercio un factor de propagación del virus, entendiendo que nuestro sector adoptará las mejores y más estrictas normas en salvaguarda de la salud de los visitantes y empleados.

La apertura que se plantea para el 31 de agosto del corriente, petición que fuera formulada en las notas adjuntas a la presente, es congruente con la solución ya adoptada en el resto del Territorio Nacional, en todos los países de Latinoamérica y el mundo.

Mario D. Nirenberg Ramón Villaveirán

Gerente General CASC Presidente CASC