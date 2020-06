Compartí :-) .













La carrera política de Donald Trump está terminada. La muerte en manos de policias asesinos racistas y desquiciados que asesinaron a George Floyd también se lleva a Donald Trump que será nuevamente un bonista mediocre más de Wall street.







En la embajada de Argentina de Estados Unidos están preparando a toda velocidad una nueva política hacia Argentina, según la fuente de Palermonline Noticias, «La pandemia nos golpeó, no solo en vidas, si no en negocios, China se ha llevado todo», sabemos que «los Alemanes están también desesperados con el tema de latinoamérica, nadie le ha prestado la atención, ni la Comunidad Europea», «China ha ganado mercados en semanas que nos han costado años construir, inclusive nos hemos equivocado en los medios de comunicación, apostamos por medios que ya son viejos y la juventud no los lee». «Debemos recuperar el terreno perdido, las bombas, ni la inteligencia no nos han dado ningún resultado», «como dices tú, estamos en la B», «Donald es muy boludo». Le dijeron altas fuentes «yankis palermitanas» a este medio. China aplicó en «Go» y ganó como 20 veces el Quini 6 en semanas.

CHAU CHAU ADIOS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acepta la posibilidad de perder ante Biden, diciendo que “haría otras cosas” si pierde las elecciones. A medida que se acerca la fecha electoral más para los estadounidenses. Donald Trump reaccionó a las acusaciones de su rival, Joe Biden, sobre su entregar el poder. Asimismo, reveló lo que hará en caso de que se materialicen las encuestas que dan por ganador al exvicepresidente demócrata en las elecciones.

“Ciertamente si no gano, no gano. Es decir, ya sabes, seguir y hacer otras cosas”, manifestó el mandatario republicano en una entrevista concedida este viernes a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

El jueves, el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, recalcó que su mayor preocupación es que Trump pueda intentar robar las elecciones y se resista a dejar su cargo.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca se defendió, alegando que Biden “ha creado su propia ciudad santuario en el sótano o donde sea que esté y no sale”.

Donald Trump, acepta la posibilidad de perder los comicios ante Biden, al decir que “haría otras cosas” si pierde las elecciones.Biden, quien fue la mano derecha del expresidente de EE.UU. Barack Obama durante ocho años, ha cuestionado varias veces la gestión de Trump no solo ante la pandemia, sino también ante las protestas.