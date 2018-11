La serie española “La casa de papel” ganó el Emmy internacional a mejor drama. En la misma categoría competían una serie india, otra británica y la brasileña “Uno contra todos”, que en la Argentina tiene pantalla por Fox Premium.

🎶Oh bella ciao, bella ciao🎶

We are really excited to receive the @iemmys and so incredibly proud of the entire #LaCasaDePapel team and @antena3com 😍

👏👏 Thank you everyone! 👏👏#SeriesAtresmedia pic.twitter.com/9zW8QZpQNa

— La casa de papel (@LaCasaDePapelTV) 20 de noviembre de 2018