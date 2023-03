La «China» Suárez y Rusherking se habrían casado en secreto.

Luego de ver esas imágenes, los fanáticos revolucionaron las redes sociales. No hay una versión oficial y ellos aún no hablaron al respecto.

GRAN SORPRESA💕 Aparece una nueva foto que confirmaría el casamiento de la China Suárez y Rusherkinghttps://t.co/72uqZLOCO4 — PrimiciasYa.com ✨ (@primiciasyacom) March 15, 2023

En las últimas horas, la «China» Suárez y Rusherking generaron revuelo en las redes a partir de unas fotos que podrían confirmar un supuesto casamiento entre ellos. Las postales fueron compartidas desde los usuarios de Caro Nolte, booker de la actriz, y Thomas Raimondi, fotógrafo habitual de ambos.

Una de las fotos tiene como detalle la cola de un vestido blanco y dice «Casorio», junto a un emoji de anillo. En otra de las fotos aparecen juntos y muy contentos: ella luce un vestido blanco y un cinturón XXL que entalla su cintura y el cantante viste con un traje formal.

Estas historias alertaron a todos los fans de la pareja, quienes se preguntaban qué estaba sucediendo.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmaron si se trataría de una boda secreta o, por el contrario, tendría que ver con un videoclip para alguna colaboración musical juntos.

Los artistas están cada día más enamorados y no dudan en mostrarlo a través de sus redes sociales todos los días. Recientemente, la «China» publicó una historia con un tierno mensaje de amor.

“Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste», empezó escribiendo abajo de una foto donde se están abrazando. Y añadió «Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”.