La inteligencia o el intelecto – como conceptos tradicionalmente definidos— no son suficientes para tomar las mejores decisiones en la vida, por eso tantas personas se encuentran atrapadas en una vida que los asfixia y los llena de responsabilidades y preocupaciones. ¿Cómo podemos revertir esto?

Sucede que para alcanzar un mayor bienestar necesitamos, además, desarrollar otras habilidades y recursos, necesitamos desarrollar la “inteligencia para el bienestar”, concepto propuesto por el médico psiquiatra y terapeuta Pablo Hirsch, que la define como la capacidad de una persona para mejorar su experiencia de vida presente y futura.

Para lograrlo, las personas deberán gestionar su mundo interno, interpretar adecuadamente las circunstancias del entorno e intervenir activamente en él. ¿Cómo empezar? El doctor Pablo Hirsch, en su libro “Inteligencia para el bienestar. Vivir mejor tienen su ciencia”, plantea y describe cinco pilares para el desarrollo de la inteligencia para el bienestar:

– Autoconocimiento de aspectos positivos: aprenderemos a identificar los recursos, rasgos y atributos de nuestra personalidad y cómo esto define qué necesidades específicas tenemos para el desarrollo de nuestro bienestar.

– Regulación y desarrollo emocional: conocer los distintos tipos de emociones para poder controlarlas y utilizarlas de una manera más asertiva.

– Habilidades interpersonales: explorar las propias habilidades de comunicación, persuasión y negociación que nos permitan cumplir con nuestros objetivos vitales asociados al bienestar.

– Toma de decisiones: aprender a focalizarnos en las decisiones importantes y elegir las opciones que mejor se ajusten a nuestras posibilidades.

– Cambio de hábitos: identificar aquellos hábitos que no contribuyen al bienestar y llevar adelante el proceso de cambio, como así también, identificar nuevos hábitos para mejorar y aumentar el bienestar.

Todos los pilares se complementan y generan sinergia para contribuir al bienestar de un individuo. Sin embargo, “para algunas personas puede resultar más interesante o más útil trabajar en un pilar particular. Por ejemplo, entrenase en desarrollar habilidades de comunicación para hablar con su jefe o adquirir un nuevo hábito asociado a la alimentación saludable”, explica el doctor Hirsch.

En los últimos años la ciencia ha avanzado mucho en entender qué factores contribuyen al bienestar y en la actualidad contamos con mejores recursos para mejorar nuestra experiencia vital. Para emprender el camino del desarrollo de la propia inteligencia para el bienestar se necesita flexibilizar algunas creencias respecto a qué aspectos de nuestra vida contribuyen a la felicidad, adquirir las herramientas específicas y tener la motivación para cambiar. Puede ser de gran utilidad generar un mapa de las propias habilidades y fortalezas, con esa guía resulta más sencillo implementar las estrategias específicas para sentirse mejor.

En este sentido Hirsch explica: “Una forma sencilla para empezar es seleccionar uno o dos conceptos simples y comprometerse a aplicarlos en forma sostenida. No conviene intentar llevar adelante todas las estrategias al mismo tiempo.” Es importante comprender que regular y gestionar las emociones es fundamental para desarrollar inteligencia para el bienestar. No hay emociones más importantes que otras, pero sí es fundamental entender para qué sirven las emociones negativas y positivas. A través de ejercicios, la persona puede aprender también a identificarlas y desarrollarlas.

Por último, destaca el especialista que: “El bienestar no es un objetivo en sí mismo, es un proceso que puede ser inestable y atravesar distintas etapas. Depende de muchos factores, entre otros, la curiosidad, el esfuerzo, el tiempo dedicado y la motivación de cada persona. Sin embargo, si logra poner en práctica algunas estrategias y realiza los ejercicios de forma sostenida, es mucho más probable que se sienta mejor.”

Acerca del autor de “Inteligencia para el bienestar. Vivir mejor tienen su ciencia”

Pablo Hirsch es médico especialista en Psiquiatría, licenciado en Administración de Servicios de Salud y magíster en dirección de Empresas.

Es miembro titular del Centro de Terapia Cognitiva y gerente general del Centro Privado de Psicoterapias, ambos en Buenos Aires. Actualmente se desempeña como psiquiatra y terapeuta en su consultorio privado.

Además, se ha dedicado a publicar varios libros y a desarrollar el concepto “inteligencia para el bienestar”. El interés por este tema va más allá de su función como terapeuta, que tiene como objetivo ayudar a las personas a que se sientan mejor:

“La temática me generó curiosidad desde una perspectiva diferente. Siempre me llamó la atención que personas inteligentes o exitosas no necesariamente refieran sentirse felices. Y al contrario, personas que tuvieron o tienen vidas difíciles refieren sentirse felices y encuentran sentido a lo que hacen.

Motivado por estas experiencias, decidí en los últimos seis años junto a un grupo de colaboradores, investigar, escribir y dictar cursos al respecto. Nos propusimos revisar las creencias y factores asociados al bienestar y desarrollar recursos específicos que permitan a las personas realizar cambios concretos para mejorar sus vidas. El resultado de este proceso decantó en las ganas de acercar ese conocimiento a la gente y escribir un libro sencillo de leer, pero con respaldo científico. Después de mucho esfuerzo y trabajo, inteligencia para el bienestar se presentó en abril de este año.”