La cirugía estética para todos y todas…¿Pero a qué edad?

Por el Doctor Martín Prio, cirujano plástico, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora.

Todas las cirugías estéticas son posibles de realizar a cualquier edad pero….Seguramente una joven de 20 años no necesita un lifting o una mujer mayor probablemente no mejoraría las lolas solo con implantes mamarios. Así que también las cirugías estéticas pueden ser encuadradas según la edad. Aquí las más frecuentes:

18 a 30 años: Las teen y las jóvenes mujeres están plenamente atentas a su estética ya sea por el aspecto de la nariz; el tamaño de sus lolas o la forma de su cuerpo. Por eso piden:

Rinoplastia: la corrección estética es para eliminar la giba del dorso nasal y afinar una nariz ancha o levantar la punta caída de esa manera realzar la belleza del rostro. La corrección estética de la nariz exalta la belleza tanto de los ojos como del rostro.

Aumento de lolas: el cuerpo y un rasgo femenino como las mamas son de suma importancia en esta edad de seducción plena.Mamas de volumen importante hacen sentir a estas mujeres más sensuales y sexy.

Glúteos: Mayormente este grupo de mujeres por su juventud no necesita un modelado corporal pero si desean una cola perfecta y una cintura ceñida. La gluteoplastia por lipo transferencia o implante de siliconas les permitirá lucir glúteos redondos y voluminosos según el biotipo de cada paciente.

30 a 40 años:

La facultad y el trabajo a algunas mujeres no les permitió poder realizar las cirugía estéticas que hubieran deseado pero ahora ya están listas para lograr el cambio deseado. La mujer ya ocupa el lugar deseado en el mercado laboral y la estética es muy importante para estas relaciones laborales y personales.

Liposucción, Lipotransferencia y modelado corporal: si bien estas mujeres practican deporte o van al gym, la pancita debajo del ombligo no puede mejorarse con el entrenamiento.La lipoescultura high definition de abdomen, cintura, piernas, glúteos o cadera le dan un aspecto femenino sexy y atlético a la mujer. La Lipotransferencia o el implante Glúteo complementan el cuerpo sexy que desean.

Lolas: El aumento de tamaño de las mamas con implante de silicona o lipotransferencia también es una de las cirugías preferidas.

Blefaroplastia: Los ojos son el reflejo del alma… asi dicen. Por eso las mujeres cuando llegan a los 40 observan en el espejo como las bolsas de los ojos comienzan a aflorar y el parpado superior desciende. Cansadas del Botox es cuando deciden operarse.

40 a 50 años:

Blefaroplastia: como los párpados continúan descendiendo y las bolsas del parpado inferior se acentúan mucho más cerca de los cuarenta o hacia los 50, esta es una de las cirugías más pedidas.

Remodelado corporal:cada mujer buscará la opción para verse más armoniosa y sexy, según su personalidad y estilo.

Lipoescultura: para eliminar la grasa localizada en abdomen, brazos, cintura y piernas.

Minidermolipectomia: la eliminación de piel fláccida del abdomen con incisiones mínimas otorga un abdomen plano y definido.

Lipoescultura más minidermo es la combinación ideal para lograr el cuerpo que les guste.

Ptosis mamaria (mamas caídas): Reposicionar la areola y el pezón y brindarle el volumen perdido con implantes mamarios o grasa con lipotransferencia es tan gratificante que prácticamente para la mujer es el renacer de un rasgo sexual hermoso que tenían escondido.

Estética vaginal: En los últimos años el embellecimiento vaginal se ha convertido en una de las 10 cirugías más solicitadas. El conjunto de estas cirugías otorga no solo la belleza juvenil sino que recupera las mejores condiciones para una actividad sexual plena.

Más de 50 años

Lifting rostro y cuello: El lifting endoscópico rejuvenece la frente eleva las cejas y levanta los pómulos. El MACs lift reposiciona piel y plano muscular de la mejillas.Y el lifting de cuello elimina la papada la flaccidez y las bridas del cuello.

Lifting de brazos: elimina la flaccidez y exceso de grasa. De esta manera el brazo recupera un aspecto firme y un tamaño adecuado.

Lifting de muslo: se trabaja en especial la cara interna y el reposicionamiento del tejido que permite recuperar una piernas definidas.

Dermolipectomía: la flaccidez del abdomen a veces es tan evidente que ni en la intimidad ni en la playa ni con ninguna vestimenta puede disimularse. La dermolipectomia elimina el exceso del delantal dermograso y solo deja una cicatriz en la línea de la ropa interior.

Cada etapa de la vida necesita su cuidado especial y las cirugías -por supuesto sin abusar de ellas- pueden convertirse en grandes aliadas para que hombres y mujeres puedan sentirse bien y en armonía con su cuerpo.























